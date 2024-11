​Luis Barrera Jr. gana tres Latin Grammy con discos de Frontera, Alejandro Fernández y Kany García

¿Qué pasa cuando se juntan 10 jóvenes y talentosas mujeres? Pues que surgen temas tan únicos y especiales como 'No, no y no', el nuevo single de Ángela González. Y es que la cantautora ha querido compartir su canción con otras nueve compañeras emergentes a las que le unen un respeto mutuo: Beatriz González, Alba Lamerced, Claudia Aguilar, Sandra Corma, Paula Rubio, Laura Coll, Karma, Sandra Bautista y Alba Mirás.