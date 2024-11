El diseño de exterior como una obra de arte: la visión creativa de Gabriel Lass

En las últimas décadas, el diseño de exteriores ha pasado de ser una disciplina funcional a convertirse en una forma de arte integral. Cada vez más, los diseñadores buscan crear espacios que no solo sean prácticos, sino que también fomenten la conexión emocional con el entorno. Gabriel Lass es uno de los referentes clave en esta transformación, aportando una visión única en la que cada elemento de un espacio exterior se considera parte de una composición global El diseño como una composición artística

Gabriel Lass ve el diseño de exteriores como una extensión del arte, similar a una pintura o escultura. En sus proyectos, cada elemento tiene un papel que desempeñar, desde la disposición de las plantas hasta la selección de materiales o la forma de las estructuras. Para él, un buen diseño debe crear una atmósfera única, capaz de evocar sensaciones y responder a las necesidades emocionales y funcionales de quienes habitan el espacio.

"El exterior de una casa debe ser una extensión de la personalidad de quien la habita", comenta Lass. Este enfoque no busca simplemente embellecer, sino también establecer una conexión emocional con el entorno. Los proyectos de Lass se caracterizan por su capacidad de integrar diversos elementos en una obra armoniosa, que no solo busca ser agradable a la vista, sino que también invita a la reflexión sobre el espacio y su relación con la naturaleza.

Personalización: cada proyecto es único

Uno de los rasgos distintivos de la práctica de Gabriel Lass es su enfoque profundamente personalizado. En lugar de seguir tendencias o recurrir a fórmulas prediseñadas, el diseñador se enfoca en entender las particularidades de cada cliente y su entorno. Cada proyecto comienza con una exploración del lugar, teniendo en cuenta factores como el clima, la topografía y las características del paisaje circundante. A partir de allí, Lass construye un diseño que se adapta al estilo de vida y las expectativas de quienes lo van a habitar.

"Cada espacio es un reflejo de sus habitantes, por lo que cada diseño debe ser único", señala Lass. Este enfoque personalizado no solo se aplica al diseño de piscinas, sino también a todos los elementos del espacio exterior, desde la elección de las plantas hasta la disposición de los caminos y las áreas de descanso. Para el diseñador, la idea es crear un lugar que sea funcional, pero que también inspire una conexión emocional con el entorno.

La relación con la naturaleza: un enfoque orgánico

Gabriel Lass entiende el diseño de exteriores como un diálogo constante entre el espacio construido y el entorno natural. Para él, los elementos naturales no deben ser considerados como algo externo al diseño, sino como una parte esencial del mismo. Las plantas, las rocas, el agua y otros elementos naturales son integrados de manera que fluyan naturalmente con el paisaje circundante, en lugar de sobresalir de manera artificial.

El uso de materiales como la piedra, la madera y el acero corten responde a esta necesidad de armonía, ya que estos materiales se integran bien con el entorno y tienen una apariencia que mejora con el paso del tiempo. "Un buen diseño no debe interrumpir la naturaleza, sino trabajar con ella", afirma Lass. Esta filosofía se traduce en proyectos que no solo buscan ser estéticamente atractivos, sino también en espacios que fomentan el bienestar y la conexión con el mundo natural.

Sostenibilidad: un elemento clave del diseño contemporáneo

En un contexto global donde la sostenibilidad se ha convertido en un tema clave, Gabriel Lass considera que el diseño de exteriores debe ser también responsable con el medio ambiente. La eficiencia energética, el uso racional del agua y la elección de materiales sostenibles son aspectos fundamentales en sus proyectos.

Desde la integración de sistemas de riego eficientes hasta el uso de materiales reciclables, sus diseños buscan minimizar el impacto ambiental, al mismo tiempo que optimizan el uso de recursos naturales. Además, los espacios exteriores que diseña deben estar pensados para ser funcionales, sin perder de vista el bienestar a largo plazo tanto de los usuarios como del entorno.

Un nuevo enfoque en el diseño de piscinas

El trabajo de Gabriel Lass también se distingue por su enfoque en el diseño de piscinas, que van más allá de ser simples estructuras de agua. Lass considera que la piscina es un elemento central dentro del diseño de un espacio exterior, y su integración debe ser tratada con la misma atención al detalle que cualquier otra parte del proyecto. Las piscinas de borde infinito, los lagos artificiales y otros diseños acuáticos que propone Lass están pensados para ser espacios que no solo cumplen con su función, sino que también se convierten en piezas de arte dentro del paisaje.

La visión de Gabriel Lass: un diseño transformador

El trabajo de Gabriel Lass ha logrado algo fundamental: transformar la forma en que percibimos los espacios exteriores. Para él, el diseño de exteriores es una herramienta de transformación, capaz de mejorar la calidad de vida, fomentar la relajación y conectar a las personas con su entorno natural. Su enfoque combina estética, funcionalidad y sostenibilidad, ofreciendo una visión que va más allá de las tendencias pasajeras y que responde a las necesidades emocionales y prácticas de quienes disfrutan estos espacios.

El diseño de exteriores como una obra de arte es la propuesta de Gabriel Lass: un diseño en el que cada elemento, cada detalle, tiene un propósito y en el que la relación entre los espacios construidos y el paisaje natural es fundamental para lograr una atmósfera armoniosa. Un enfoque que no solo transforma los espacios, sino que también tiene el poder de transformar la experiencia diaria de quienes los habitan.