Guía para elegir la vitamina C adecuada para cada tipo de piel

Las expertas de Perricone MD, Medik8, Omorovicza recalcan la importancia de elegir buenos cosméticos con este ingrediente antiedad La vitamina C es uno de los ingredientes más recomendados para el cuidado de la piel gracias a sus propiedades antioxidantes y rejuvenecedoras. Sin embargo, elegir el producto adecuado puede ser una tarea desafiante. Expertos en dermocosmética de marcas como Perricone MD, Medik8 y Omorovicza ofrecen claves para seleccionar la mejor opción de acuerdo al tipo de piel y las necesidades específicas de cada usuario. A continuación, se detallan los aspectos fundamentales a tener en cuenta.

Formato de Aplicación: Crema o Sérum

El primer paso para elegir un producto de vitamina C es decidir el formato adecuado, ya que cada uno ofrece beneficios diferentes. Las cremas con vitamina C son recomendables para quienes buscan rutinas sencillas. Según Raquel González, cosmetóloga de Perricone MD, "si somos de pocos pasos y perezosas, puede ser nuestra mejor apuesta", ya que permiten incorporar protección y regeneración en un solo paso. La Photo-Brightening Moisturizer de Perricone MD, con SPF30 y vitamina C Ester, es una opción ideal para quienes desean unificar el tono de la piel y aportar luminosidad, además de protección solar.

Otra opción en crema es la Daily Radiance Vitamin C de Medik8, una fórmula ligera que también incluye SPF30, lo que permite "hacer un escudo tanto solar como antioxidante", explica Estefanía Nieto, directora de Medik8. Este tipo de cremas son recomendables para el día, cuando los antioxidantes ofrecen una protección adicional contra los daños ambientales.

Para aquellos con preocupaciones más específicas, como manchas o arrugas, el sérum es el formato más eficiente. Según Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza, "un sérum será más eficiente para tratar cuestiones como las manchas o la pérdida de luminosidad". En esta categoría se encuentra el C-Tetra Serum de Medik8, un sérum lipídico con vitamina C estabilizada que proporciona un acabado jugoso y ayuda a reducir manchas. Otra alternativa destacada es el Daily Vitamin C de Omorovicza, un sérum que combina vitamina C estable con niacinamida para calmar e iluminar la piel, y ácido hialurónico para una hidratación profunda.

Fórmula: Derivados Estables de Vitamina C

La estabilidad de la vitamina C es un aspecto esencial para evitar su oxidación rápida y posibles irritaciones. Lara González, cosmetóloga de Byoode, aconseja evitar el ácido ascórbico puro y preferir derivados estabilizados como el tetraexildecil ascorbato o el ascorbyl glucósido, que ofrecen una mayor durabilidad en el producto y un efecto más suave en la piel. Entre las opciones recomendadas para pieles grasas o sensibles, se encuentra el Brightening Sprouts Ecstasy de Byoode, diseñado para pieles propensas al acné y formulado con extracto de brócoli y vitamina C estabilizada, que ayuda a prevenir reacciones adversas.

Para pieles maduras o secas, el tetraexildecil ascorbato es un derivado de vitamina C que aporta un toque nutritivo y luminoso, especialmente en productos con base oleosa. Este formato se encuentra en opciones como el C-Tetra Serum de Medik8 y es ideal para aportar jugosidad sin añadir una textura pesada a la piel.

Combinación de Productos: Sérum y Crema

Utilizar una combinación de sérum y crema con vitamina C es posible y, en algunos casos, beneficioso. Isabel Reverte, directora de Ambari, sugiere que una buena estrategia es complementar el sérum con una crema que incluya otros activos, lo que permite cubrir una mayor variedad de necesidades. La Complex4 Hydrator Cream de Ambari, por ejemplo, incorpora setas shiitake y maitake, ácido hialurónico y ceramidas, lo que brinda una hidratación y un efecto reafirmante, además de favorecer la producción de colágeno y actuar como antioxidante.

Esta combinación permite maximizar los beneficios de la vitamina C, adaptando el cuidado de la piel a necesidades específicas y obteniendo una mayor luminosidad y firmeza.