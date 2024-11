La guía definitiva para circular con patinete eléctrico en cada comunidad de España en 2025

Los patinetes eléctricos han revolucionado la movilidad urbana en España, permitiendo a miles de personas desplazarse de forma rápida, económica y sostenible. Sin embargo, las normativas sobre su uso varían entre las Comunidades Autónomas (CCAA) y ciudades. Esta guía tiene como objetivo desglosar las principales normativas de cada región para que se pueda circular con el patinete eléctrico de forma segura y cumpliendo la ley en 2025.

¿Es obligatorio el uso de casco con patinete eléctrico? ¿Cuál es la edad mínima para circular con un patinete? ¿Se puede llevar un patinete en el transporte público?

Aquí se dejan todas las respuestas: normativa sobre el uso del casco, edad mínima, y transporte público en cada CCAA.

Comunidad de Madrid

¿Es obligatorio el casco?: Obligatorio para menores de 18 años. Recomendado para mayores de 18.

Edad mínima: 15 años.

¿Se permite en transporte público?: No, en Madrid no se permite llevar un patinete eléctrico en el transporte público.

¿Por dónde puedo circular?: Permitido en carriles bici, calles compartidas y vías con limitación de velocidad de 30 km/h. Prohibido en aceras.

Cataluña

Barcelona

¿Es obligatorio el casco?: Sí, para todos los usuarios.

Edad mínima: 16 años.

¿Se permite en transporte público?: No, en Barcelona no se permite llevar un patinete eléctrico en el transporte público.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles a 30 km/h. Prohibido en aceras.

Resto de Cataluña

Edad mínima: 15 años.

¿Es obligatorio el casco?: Recomendado, pero no obligatorio.

¿Se permite en transporte público?: No, en Cataluña no se permite llevar un patinete eléctrico en el transporte público

Comunidad Valenciana

¿Es obligatorio el casco?: Obligatorio para todos los usuarios.

Edad mínima: 16 años.

¿Se permite en transporte público?: No se permiten los patinetes eléctricos en autobúses del EMT de Valencia. En el caso de los autobuses metropolitanos (los amarillos) de la Generalitat Valenciana, el acceso de los patinetes queda a criterio de los conductores en función de los aforos de los vehículos.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles con límite de velocidad de 30 km/h. Prohibido en aceras.

Andalucía

Málaga

¿Es obligatorio el casco?: Sí, para todos los usuarios.

Edad mínima: 15 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí, se permite llevar patinetes eléctricos en el transporte público siempre y cuando sean modelos homologados por la DGT (tienen que llevar la placa de certificación). Los patinetes no homologados no se permiten en el transporte público.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y vías urbanas con límite de 30 km/h. Prohibido en aceras.

Sevilla

¿Es obligatorio el casco?: Obligatorio para menores de 16 años.

Edad mínima: 16 años.

¿Se permite en transporte público?: Está prohibido el acceso al metro de Sevilla y a los autobuses con patinete eléctrico.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles con velocidad limitada a 30 km/h.

País Vasco

Bilbao y San Sebastián

¿Es obligatorio el casco?: Sí, para todos los usuarios.

Edad mínima: 16 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí, siempre que esté plegado.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles a 30 km/h. Prohibido en aceras.

Galicia

A Coruña y Vigo

¿Es obligatorio el casco?: Sí, para todos los usuarios.

Edad mínima: 15 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí, si está plegado y no molesta a otros pasajeros.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici, calles a 30 km/h y zonas señalizadas para vehículos de movilidad personal.

Castilla y León

¿Es obligatorio el casco?: No, pero es recomendado.

Edad mínima: 16 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí, siempre que esté plegado.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles a 30 km/h. Prohibido en aceras.

Extremadura

¿Es obligatorio el casco?: No.

Edad mínima: 16 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles de baja velocidad.

Navarra

Pamplona

¿Es obligatorio el casco?: Sí.

Edad mínima: 14 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí, siempre que esté plegado.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles con velocidad limitada a 30 km/h.

Aragón

Zaragoza

¿Es obligatorio el casco?: Sí.

Edad mínima: 16 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí, en condiciones adecuadas de plegado.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles a 30 km/h. Prohibido en aceras.

Región de Murcia

¿Es obligatorio el casco?: Sí.

Edad mínima: 15 años.

¿Se permite en transporte público?: No.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles con límite de velocidad de 30 km/h.

Islas Baleares

Palma de Mallorca

¿Es obligatorio el casco?: No, pero es recomendado.

Edad mínima: 15 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí, si está plegado.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles con límite de 30 km/h. Prohibido en aceras.

Canarias

Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria

¿Es obligatorio el casco?: Sí para menores de 18 años.

Edad mínima: 16 años.

¿Se permite en transporte público?: Sí, siempre que el patinete esté plegado.

¿Por dónde se puede circular?: Carriles bici y calles de velocidad limitada.

Conclusión

Conocer la normativa para cada CCAA es clave para disfrutar de la experiencia de conducir un patinete eléctrico de forma segura y sin problemas. En Rhyde se comprometen a ofrecer patinetes eléctricos de alta calidad, adaptados a las normativas vigentes para poder moverse por la ciudad sin preocupaciones. Cuentan con el mayor inventario de patinetes eléctricos reacondicionados homologados por la DGT en España, incluyendo varios modelos de marcas famosas como Xiaomi, Smartgyro, Skateflash, y mucho más.