¿Se trabajaba en algún sector, que tienen que competir con productos importados de Asia?

La repercusión sobre el tejido industrial que conlleva importar productos de Asia al intentar ahorrar unos euros es tremendamente negativa, pues están contribuyendo a la desaparición de las industrias, y de los puestos de empleo que dependen de la manufactura nacional.

Llevan décadas en la UE con un déficit comercial, por ejemplo, con China, que alcanzó su importe máximo en el 2022. Desde entonces y a consecuencia de la pandemia, se está buscando la manera de apoyar a la industria nacional.

No es oro todo lo que reluce, ya que, en materia de reducción de costes, importar un producto conlleva gastos, algunos escondidos tales como el pago de aranceles en aduanas, transportes, etc. El precio de la energía se ha visto incrementado de manera drástica en estos últimos años, y esta tendencia parece que no vaya a cambiar en el corto-medio plazo. Otros problemas con estas importaciones incluyen:

Problemas comunicativos a la hora de hacer las gestiones con proveedores.

Plazos de entrega difíciles de determinar que descontrolan y sacan de fecha la importación, a veces más de dos meses.

Mercancías dañadas , o errores pueden crear perdidas en lo que se suponía iba a ser una ganancia.

Estándares de calidad inferiores, que a veces hacen que los productos no cumplan con exigencias europeas ni se ciñan a las especificaciones exigidas.

Gestiones en aduanas que se dilatan en el tiempo, implicando un aumento de gestiones adicionales.

¿Cómo se está gestionando todo esto en Plasmatreat? La necesidad estimula la creatividad y se busca apoyar a la industria nacional con la red comercial con sede en Madrid. Con innovación y desarrollo de aplicaciones en los sectores industriales más afectados e importantes en el país.

Mobiliario - España es un productor de prestigio internacional en la fabricación de muebles. Plasmatreat puede ofrecer una solución novedosa y sencilla para el montaje y sellado de cantos para muebles. Por medio del pretratamiento con plasma, por ejemplo, sobre MDF, WPC, PVC, PP, incluso también sobre madera, se consigue la máxima activación de la zona que se desea cantear.

Electrodomésticos - Se fabrican electrodomésticos con una altísima calidad que compiten en los mercados más exigentes.

Hay procesos de adhesivado, pintado, en los que el tratamiento Openair-Plasma®, que se puede automatizar mediante robots e integrarse fácilmente en el proceso de fabricación, aumenta la fiabilidad del proceso posterior.

Juguetes - permitiendo una adherencia segura de la pintura y/o impresión mediante tintas no tóxicas y de base agua aptas para la manipulación por niños.

Para hacer compatibles estos procesos, se necesitan altas tensiones superficiales de los sustratos, por lo que el pretratamiento con Openair-Plasma® es la solución más fiable, puesto que es un proceso meramente físico, evitando productos químicos.

Calzados deportivos y otros, promoviendo de manera efectiva el respeto al medio ambiente y el uso de nuevos compuestos.

Gafas y lentillas: recubrimiento funcional con plasma para gafas y lentillas, mediante Openair-Plasma® y PlasmaPlus® existe la posibilidad de depositar recubrimientos antirrayaduras, antirreflectantes y antivaho con un solo equipo en la línea de fabricación.

La fabricación textil, permitiendo mejorar los procesos de tintado sin disolvente y acabados funcionales, por ejemplo, impermeables. A la vez de aportar al fabricante una mejor calidad, se busca un proceso más económico y respetuoso con el medio ambiente.

Se recomienda entrar en este link para conocerlos mejor.