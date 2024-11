Listerine ofrece sus consejos para una sonrisa sin complejos

Hace unos días se hablaba de algunos de los beneficios mentales que la risa proporciona como, por ejemplo: combatir el estrés, reforzar el sistema inmunológico y la mejora de la tolerancia al dolor. Pero, no todo queda ahí Las ventajas de reír a pleno pulmón van más allá. La risa no solo genera un impacto positivo a nivel emocional, sino que también ofrece una serie de beneficios físicos que no siempre son conocidos. Además de combatir el estrés y reforzar el sistema inmunológico, la risa tiene efectos específicos en la apariencia física y en las relaciones sociales.

Rejuvenece la piel.

Hace más atractivo.

Mejora las relaciones sociales. Incorporar la risa en el día a día no solo potencia la salud mental y emocional, sino que también mejora cómo se es percibido y cómo se ve a los demás. La risa, al generar bienestar, hace proyectar una imagen más atractiva y accesible. Además, su impacto positivo se complementa con el cuidado de la salud bucodental. Una boca sana y bien cuidada, con una sonrisa brillante, refuerza esta percepción positiva y mejora la autoestima, contribuyendo a relaciones sociales más satisfactorias.

A todos gusta presumir de la mejor versión de uno mismo, y qué mejor que hacerlo luciendo una sonrisa bonita y cuidada, muy fácil de conseguir con una correcta rutina de 3 pasos con Listerine®:

"2 minutos de cepillado, 1 minuto de hilo dental y, finalmente, 30 segundos de Listerine Cuidado Total para eliminar la placa y los restos y proporcionar una protección adicional a la boca".

La placa es una película que se forma entre el diente y la encía si no se cepillan correctamente los dientes y se pasa la seda a diario. Las consecuencias pueden ser caries, inflamación de las encías y mal aliento. Pero, gracias a la combinación del cepillado dos veces al día, el uso del hilo dental y el colutorio, es posible controlarla y evitar su aparición.

Después de esta breve explicación más educacional, hay que volver a los beneficios físicos de reír. Por increíble que parezca, la risa tiene el poder de rejuvenecer la piel. Esto ocurre debido a que, al reír, se activan los músculos faciales, lo que tiene un efecto tonificante y antiarrugas. A su vez, la risa mejora la circulación sanguínea, lo que otorga a la piel un aspecto más saludable y con un mejor color.

En cuanto a las interacciones sociales, la risa fomenta una conexión más cercana con los demás. Hace parecer más accesible y atractivo, lo que contribuye a mejorar las relaciones. Al transmitir bienestar a través de la risa, se invita a otros a compartir este estado de ánimo positivo, lo que facilita una convivencia más agradable y relajada. Además, el bienestar emocional que se proyecta a través de la risa mejora la percepción social.

Aunque no solo es importante cuidarse uno mismo, sino también cuidar las relaciones con los demás y, así, dar lugar a una convivencia más agradable. La risa tiene el poder de hacernos más accesibles y generar cercanía al otro individuo, relajando el ambiente y facilitando la conexión entre las personas que en un momento dado se encuentran en un mismo espacio.

Al reír se transmite bienestar, se invita a los demás a compartir el mismo estado de ánimo positivo y, por lo tanto, a tener una interacción social de mejor calidad. Este bienestar, a su vez, hace que el resto de las personas perciban como más atractivos, ya que así se consigue proyectar la mejor versión de uno mismo.

Repasados los efectos positivos, tanto mentales como físicos, con los que la risa impacta en la vida, es hora de incluir en el día a día una rutina de higiene bucal de calidad.

LISTERINE® Cuidado Total ofrece 6 beneficios en 1:

Elimina los gérmenes que causan la placa y la gingivitis.

Ayuda a prevenir el sarro para conservar el blanco natural de los dientes.

Fortalece los dientes para protegerlos de las caries.

Reduce la placa. Se recomienda utilizar el enjuague 2 o 3 veces al día (dependiendo del producto) después del cepillado, durante treinta segundos y sin enjuagar después con agua.

ATENCIÓN: Los enjuagues bucales LISTERINE® pueden eliminar hasta el 99% de las bacterias** dañinas de la boca.

SOBRE LISTERINE

LISTERINE es el enjuague bucal número uno en el mundo y ha demostrado ser 5 veces más eficaz reduciendo la placa que el cepillo y el hilo dental solos, eliminando, además, hasta el 99% de las bacterias que causan el mal aliento y quedan tras el cepillado, ahora en un packaging más ecológico: la botella es 100% reciclable, excepto el precinto y contiene un 50% de plástico reciclado.

LISTERINE® Cuidado Total colabora con los odontólogos españoles y con la SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, avalado por profesionales de la odontología.