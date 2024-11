La empresa sevillana de decoración de madera VidalLáser estrena web, tras el éxito de sus productos

En tan solo dos años de vida, la marca atraviesa por su mejor momento y ha comenzado una nueva etapa de la mano de sus dos fundadores, Javier y Águeda, con la creación de una página web y una línea de productos artesanos basados en la decoración del hogar El último trimestre de 2024 está señalado en rojo en el calendario de la empresa andaluza VidalLáser. Estrenan página web para la venta de sus productos y lo hacen tras cosechar éxito allá por donde van: desde ferias de artesanía hasta en el mundo digital, donde trabajan con clientes de toda la geografía nacional.

"El estreno de la web viene propiciado por la alta demanda que están recibiendo nuestros productos personalizados, pero también para seguir creciendo con la creación de una línea de piezas diseñadas para la decoración del hogar", explica Javier Vidal. "Esta línea la iremos implementando en la web a través de colecciones exclusivas renovadas cada dos o tres meses, en pos de continuar confeccionando piezas únicas para todos nuestros clientes".

La primera de esas colecciones, denominada Puertas abiertas, en referencia a los "hall" o "recibidores" de las viviendas, podrá disfrutarse en vidallaser.es desde octubre de este año con diseños creativos, originales y con características propias de la temporada. "Hemos elegido el color otoñal por el momento en el que sale la colección y la idea es ir creando nuevas colecciones con motivos diferentes y enfocadas a otros lugares del hogar", reconocen.

VidalLáser cuenta, además, desde sus inicios en 2022, con una amplia gama de productos personalizados única y exclusiva, ideal para regalos o eventos.

"Hemos realizado pedidos para bodas, bautizos, comuniones, asociaciones, empresas, etc", explica Águeda. "También regalos personalizados para cumpleaños, aniversarios u otros eventos especiales. Es muy bonito que los clientes confíen en ti para celebrar días importantes de su vida".

Tras estos dos años de pedidos a diferentes puntos de la geografía nacional, la marca ofrece a sus usuarios la posibilidad de personalizar desde cero los productos en la propia web. "Uno de los problemas que nos encontramos a menudo es la indecisión de los clientes a la hora de que le diseñemos un producto. De esta manera, desde la propia página, le orientaremos para que su experiencia sea completa y puedan obtener el producto que realmente quieren".

Todos los encargos reciben el cariño y la entrega que VidalLáser le dedica a cada uno de sus productos. Con un denominador común: el material. Una madera que encuentra en la entrega y vocación de los dos fundadores de la marca, el marco perfecto para que cada uno de ellos sea especial y único.

La inauguración de la web y la colección "Puertas Abiertas" representa un paso significativo para VidalLáser en su compromiso por ofrecer productos de calidad, diseño innovador y un servicio al cliente excepcional. La empresa está decidida a convertirse en un referente en el sector de la decoración de madera.

Para celebrar este lanzamiento, VidalLáser ofrecerá un descuento exclusivo del 20% en la primera compra al suscribirse.

Sobre VidalLáser: una empresa familiar con alma propia

VidalLáser es una empresa familiar fundada por Javier y Águeda Vidal, dos hermanos de Los Palacios y Villafranca que comparten el gusto por el diseño y lo artesano. Lo que comenzó siendo un entretenimiento (Javier se compró una máquina láser para probar diseños que confeccionaba su hermana), ha terminado siendo un negocio que recoge sus frutos allá por donde va: desde ferias de artesanía hasta en sus propios perfiles de redes sociales, con miles de seguidores y clientes de toda España.

Javier estudió un grado superior de programación informática, pero siempre ha sido un apasionado de la creación. Junto a Águeda, han conformado un equipo complementario que se encarga de ofrecer creaciones auténticas y originales a los clientes. "Mi hermana es quien lleva la parte artística, siempre le han encantado las artes plásticas. Yo me encargo más de la logística y la parte más organizativa".

Su lema refleja el compromiso con el cliente: "Piezas únicas, alma propia".

"Nosotros realizamos productos únicos, no tiramos de plantillas prefabricadas ni de formas definidas en otras webs. Ofrecemos diseños específicos creados exclusivamente para nuestros clientes".



Más información en: vidallaser.es

