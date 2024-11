Según Coprava la transformación digital en RRHH es clave para impulsar el engagement laboral

La digitalización tiene un impacto directo en la motivación y el bienestar de los empleados. Coprava desarrolla aplicaciones para mejorar la eficiencia de los departamentos de recursos humanos La transformación digital ha pasado de ser una tendencia a convertirse en una necesidad estratégica para las empresas que buscan atraer y retener talento en un entorno competitivo y exigente.

En este sentido, las aplicaciones informáticas están emergiendo como una herramienta esencial para mejorar el engagement de los empleados, según Coprava, empresa líder en soluciones tecnológicas para la gestión de personal.

Guillermo Sisí, CEO de Coprava, destaca que "la adopción de aplicaciones no solo optimiza el rendimiento de los trabajadores, sino que también refuerza su sentido de pertenencia y compromiso con la organización".

En un entorno donde la digitalización ya no es exclusiva para el personal de oficina, cualquier empleado, sin importar su rol o ubicación, puede acceder a herramientas diseñadas para simplificar su jornada laboral. Desde operadores logísticos hasta personal de limpieza, los trabajadores han encontrado en estas aplicaciones un aliado clave para mejorar tanto la eficiencia operativa como su bienestar personal.

Autonomía y satisfacción: claves del engagement

Entre los beneficios más notables, Coprava resalta que las aplicaciones móviles proporcionan a los empleados una mayor autonomía y control sobre aspectos fundamentales de su trabajo, como la gestión de turnos. "El uso de aplicaciones que permiten la permuta de turnos de manera independiente ha demostrado reducir el absentismo en más de un 15%, mejorando así la conciliación personal y laboral de los empleados", explica Sisí.

Asimismo, la posibilidad de gestionar incidencias laborales de manera confidencial a través de apps especializadas refuerza la confianza de los empleados en la empresa. Estas herramientas permiten comunicar situaciones delicadas de forma confidencial, eliminando la presión de una conversación directa con el superior.

Inteligencia Artificial y equidad en la asignación de tareas

Otra tendencia en la digitalización de los recursos humanos es la incorporación de la inteligencia artificial (IA). Según Coprava, los algoritmos de IA empleados en aplicaciones móviles para la asignación de turnos y tareas no solo incrementan la eficiencia, sino que también mejoran la percepción de imparcialidad entre los empleados. "La intervención de una máquina para la distribución de horarios garantiza una mayor equidad, reduciendo posibles conflictos y aumentando la satisfacción laboral", afirma Sisí.

Movilidad interna y desarrollo profesional

Las aplicaciones móviles también están impulsando la movilidad interna dentro de las organizaciones. Con herramientas que permiten a los empleados manifestar su interés en cambiar de departamento de manera confidencial, las empresas pueden fomentar el desarrollo profesional y reducir la rotación de personal. "Este tipo de tecnología no solo beneficia al trabajador, sino que también fortalece la estabilidad y el crecimiento interno de la organización", asegura el CEO de Coprava.

Tecnologías intuitivas para empleados multilingües y con turnos rotativos

Además, las aplicaciones que ofrecen información semanal sobre turnos, ubicaciones, tareas y descansos, proporcionadas en el idioma del trabajador, están demostrando ser especialmente útiles en sectores con alta rotación de personal, como la hostelería, la limpieza o la logística. La transparencia y previsibilidad que estas herramientas proporcionan reducen el estrés y mejoran la planificación personal de los empleados, contribuyendo así a un mayor compromiso con la empresa.

La transformación digital, con especial énfasis en el uso de aplicaciones móviles, está marcando un antes y un después en la gestión de recursos humanos. "Las empresas que invierten en soluciones tecnológicas centradas en el usuario no solo mejoran su operatividad, sino que también logran un incremento significativo en la satisfacción y el compromiso de sus empleados", concluye Sisí.