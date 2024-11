Los Fantasmas de Amacoy de Mila Mendoza deslumbran en el AFM de Las Vegas

Amacoy, Ghost of the Wind (Versión en Inglés) debuta en la 45ª Edición de AFM en Las Vegas Amacoy, Ghost of the Wind, debuta en el AFM de Las Vegas con su versión en inglés. Más que un libro, esta obra es una experiencia espiritual. Uno de los títulos más leídos y vendidos de los últimos siete años. Amacoy, Fantasma del Viento, de la autora Mila Mendoza, es una destacada contribución literaria para quienes aman la naturaleza y la majestuosa belleza del gran pulmón del planeta, el Amazonas.

Originalmente escrito en español y ahora traducido al inglés por Anthony Pelham, Amacoy, Ghost of the Wind transporta al lector a un mundo donde los vientos susurran secretos ancestrales, los árboles esconden verdades y la jungla vibra con una energía vital que va más allá de la imaginación.

Presentado por Lantia Film, España, en la prestigiosa 45ª Edición del AFM (American Film Market) en Las Vegas, Amacoy, Ghost of the Wind es una historia profundamente arraigada en el misticismo y la herencia. Ambientada en las exuberantes selvas de Canaima, con sus imponentes tepuyes, ríos cubiertos de niebla y cascadas, esta obra ofrece el telón de fondo perfecto para una narrativa que entrelaza legado familiar, drama, tragedia, misterio y elementos sobrenaturales.

La historia sigue el viaje de Mía, una joven que busca reconectar con sus raíces. La narrativa explora la compleja relación entre sus ancestros y los antiguos espíritus de la selva, llevándola a un destino que impactará tanto el mundo de los vivos como el espiritual. Desde niña, la protagonista ha sido "protegida" por los espíritus de Amacoy, quienes guían sus pasos y le revelan recuerdos olvidados mediante susurros en el viento. A medida que descubre secretos familiares enterrados hace mucho tiempo, Mía comprende que el propósito de su vida está entrelazado con la magia de la selva y que su propia supervivencia podría depender de ella.

Tras su éxito literario, Amacoy, Fantasma del Viento, Mila Mendoza ofrece un relato cautivador lleno de drama, crímenes sin resolver, búsqueda personal y empoderamiento femenino. La historia ahora avanza del mundo literario al universo del entretenimiento, evolucionando de la mágica experiencia de una buena lectura hacia la poderosa atracción de la imagen y el sonido.

La presentación de Amacoy, Ghost of the Wind en la 45ª Edición del American Film Market (AFM) en Las Vegas, a cargo de Lantia Film, España, marca un momento crucial para esta historia mística. Exhibir la novela en el AFM le permite llegar a una audiencia global, resaltando la rica herencia cultural y mística del Amazonas y abriendo puertas para una futura adaptación cinematográfica u otros medios. Esta oportunidad en uno de los eventos más prestigiosos de la industria, subraya los temas universales de la novela: legado, conexión con la naturaleza y el poder de los espíritus ancestrales, invitando al mundo a experimentar una historia donde la jungla da vida al pasado.

1 de noviembre de 2024