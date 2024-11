Cómo triunfar estas Navidades convirtiendo la iluminación navideña en un elemento de seguridad, según ADT

Hogar brillante, hogar seguro: 5 consejos para una iluminación navideña inteligente. La tecnología se pone al servicio de la navidad para crear un hogar y protegido con luces inteligentes, circuitos seguros e iluminación estratégica La Navidad es una época entrañable para muchas familias, que trae consigo no solo la promesa de días de descanso junto a sus seres queridos, sino también la alegre tradición de decorar los hogares. Las calles se iluminan con luces centelleantes, renos y figuras de Papá Noel, mientras que en las casas abundan los rojos, verdes y la ilusión de los regalos.

Sin embargo, en medio del espíritu navideño, es fundamental no descuidar la seguridad del hogar. Y es por ello que ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, trae cinco consejos de iluminación en estas Navidades para combinarlo con la seguridad y el hogar inteligente:

Revisar antes de instalar las luces navideñas, para evitar cortocircuitos o posibles accidentes que impliquen la activación de una alerta de fallo de corte de luz o emergencia que se enviará a la CRA (Central Receptora de Alarmas). Es importante desechar las luces dañadas para evitar posibles incendios. También es primordial no sobrecargar los circuitos conectando demasiadas luces a un solo enchufe, distribuyendo la carga eléctrica para prevenir sobrecalentamientos. Iluminar estratégicamente el exterior colocando luces con sensores de movimiento, especialmente en las entradas, ventanas y zonas oscuras, como jardines con mucha vegetación. De esta manera, la casa quedará bonita y a la vez, segura, ya que disuadirá a los posibles intrusos que no se arriesgarían a ser vistos. Integrar la iluminación al sistema de seguridad conectando las luces inteligentes al sistema de seguridad para una protección total, porque permite sincronizarlas con las funcionalidades de automatización y confort del sistema, ofreciendo así una protección total y un ambiente festivo que se puede gestionar fácilmente desde una sola plataforma. Considerar el gasto energético y programar el encendido y apagado automático de las luces mediante la creación de reglas automáticas. Esto no solo ahorra energía, sino que también, simula la presencia en el hogar cuando se está fuera, disuadiendo a posibles intrusos. Además, este sistema podría controlarse a través de la app de manera remota desde el móvil, desde cualquier ubicación. Combinar las luces navideñas con otras medidas de seguridad porque no solo se puede confiar en la iluminación. Además de asegurarse de cerrar adecuadamente las puertas y ventanas de la casa y protegerlas con la detección anticipada, se puede programar el Smart Arming, sistema que detecta el movimiento (o la falta de él) dentro del hogar y establece el armado y desarmado automático de la alarma según la actividad detectada en la noche y al despertar. "La magia de la Navidad ya puede sentirse en el aire. Muchos comenzamos a decorar nuestros hogares, montamos los árboles y el Belén. Y es así como la tecnología puede ayudarnos a disfrutar de estas fechas de una forma más segura e inteligente, añadiendo una capa de protección extra a nuestros hogares. Combinar la iluminación con el sistema de seguridad no solo protegerá nuestro hogar, sino que lo llenará del verdadero espíritu navideño y de tranquilidad", comentó José González Osma, director general de ADT.