Atos revela, en un estudio, que la vida útil de los equipos de TI puede duplicarse sin afectar la satisfacción del usuario

Atos publica un estudio sobre la sostenibilidad del entorno de trabajo digital, que proporciona información valiosa para ayudar a las organizaciones a mejorar su toma de decisiones en materia de TI y sus estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC) El estudio, titulado 'Aumentar la sostenibilidad del entorno de trabajo digital: una estrategia basada en datos para avanzar colectivamente', destaca los altos niveles de desperdicio endémico en la industria informática y también identifica una serie de acciones que todos pueden adoptar para invertir la tendencia.

Dado que el 79% de la huella de carbono de un ordenador portátil se produce durante su fabricación y que cada nuevo dispositivo genera aproximadamente 338 kg de equivalente CO₂ antes de ser utilizado, alargar su ciclo de vida puede tener un impacto considerable. El estudio también subraya que los ciclos de vida de los dispositivos pueden extenderse sin comprometer la satisfacción del usuario. Por ejemplo, al aumentar el ciclo de renovación estándar de tres a cuatro años, las empresas pueden reducir en un 25% las emisiones del dispositivo sin perjudicar su rendimiento ni afectar la experiencia del usuario. Además, la renovación de los dispositivos basada en datos y en su estado, combinada con el reacondicionamiento, puede lograr una vida útil de entre 8 y 10 años.

La investigación de Atos revela que el 76% de los portátiles de las grandes organizaciones pueden ser remanufacturados. El 24% restante de los dispositivos podría ser reacondicionado o reciclado para contribuir a la economía circular.

El estudio de Atos muestra el papel clave que pueden desempeñar los empleados en la sostenibilidad de las TI. El 75% de los empleados indicaron que estarían dispuestos a mantener sus dispositivos más tiempo si fueran conscientes de los beneficios medioambientales. No obstante, el 16% de los dispositivos se dejan funcionando continuamente sin apagarlos, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor concienciación de los empleados sobre las prácticas de ahorro de energía. Además, la intensidad de carbono puede fluctuar hasta 2.3 veces a lo largo del día. Informar a los usuarios sobre los mejores momentos para utilizar la red eléctrica y fomentar el uso de la batería podría contribuir a una mayor eficiencia energética.

Los datos indican que el 57% de las emisiones de carbono del sector de las TIC proceden de dispositivos y entornos de trabajo. Atos, como líder mundial en Digital Workplace, pudo analizar 28,5 millones de dispositivos utilizados por organizaciones medianas y grandes, con la ayuda de sus socios Nexthink, Tier1 y Circular Computing, para ofrecer recomendaciones cruciales para impulsar la sostenibilidad de las TI.

Leon Gilbert, Senior Vice President Digital Workplace, Atos, ha declarado: "Queríamos aprovechar la enorme cantidad de datos de los que dispone Atos y nuestros partners para poner en tela de juicio convenciones y creencias, así como señalar nuevas oportunidades para las empresas y sus proveedores de servicios de TI. Algunas conclusiones sorprendieron incluso a nuestros expertos. Ahora estamos en condiciones de ofrecer pautas concretas para aumentar el valor financiero, ambiental y social de cada dispositivo, garantizando al mismo tiempo la plena satisfacción de los usuarios".

David Welling, IT Sustainability Governance Lead, National Grid, añadió: "Dentro de nuestra propia organización, estamos estudiando la posibilidad de utilizar los datos de este estudio para impulsar cambios estratégicos de comportamiento. Hoy en día, a muy pocos de nosotros se nos ocurriría utilizar nuestros portátiles para influir en la variabilidad de la demanda de la red. Sin embargo, nadie se lo pensaría dos veces antes de cargar su vehículo eléctrico durante la noche, cuando la demanda es menor y la energía es más verde. Si podemos conectar ese tipo de flexibilidad de la demanda con las TIC, tenemos una oportunidad real de cambiar fundamentalmente las emisiones de gases de efecto invernadero de sistemas energéticos enteros para países en su totalidad".

En resumen, el estudio de Atos demuestra que una gestión sostenible del entorno de trabajo, mediante la implementación de procesos y buenas prácticas, no es ni prolongada ni costosa. Las organizaciones pueden beneficiarse rápidamente de sus conclusiones. Para Atos, "lo que se puede medir se puede modificar", lo que subraya la importancia de que las organizaciones accedan a datos completos y en tiempo real para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos ambientales.

Los equipos de Atos ofrecen soluciones integrales de experiencia del empleado a través de herramientas digitales de colaboración y productividad, así como servicios inteligentes de atención al cliente. El paquete de puestos de trabajo digitales sostenibles de Atos incluye más de 20 servicios y soluciones «Tech for Good», que abarcan criterios de valor social y accesibilidad, así como análisis de datos e interfaces de usuario. En marzo de 2024, Gartner situó a Atos como Líder en su Cuadrante Mágico 2024 para Servicios de Puesto de Trabajo Digital Subcontratados (ODWS) por octavo año consecutivo.