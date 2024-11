El Congreso Internacional Iberoamericano de Startups de Medellín se consolida en su primera edición con un gran éxito de asistencia e impacto de inversión directa en el ecosistema de emprendimiento de América Latina

La Asociación Internacional de Startups y la Red Business Market lanzan, tras el éxito del Congreso Internacional de Startups Iberoamericano, la II Edición del Congreso Internacional de Startups que tendrá lugar en Europa en la ciudad de Sevilla del 10 al 12 de diciembre El evento ha sido organizado por la Asociación Internacional de Startups, La Red Business Market, Talent Hub, Jaguars Startups, IUSH, Ruta N, Alcaldía de Medellín, UPB y la alianza con ACI, El Colombiano, European Open Business School, Laboratorio del Error, Starter, Alcaldía de Ríonegro, EADIC, Urbit,,Arrubla Devis, Cubo de la Innovación, Comfenalco, Institución Universitaria Pascual Bravo y Conecta Iberoamérica. Junto con la colaboración del Grupo Educativo European Open y la Universidad Autónoma de Chile.

Durante su celebración los días 21 y 22 de octubre, el Congreso ha logrado una inversión superior a los 1,85 millones de euros en proyectos de Startups y una proyección superior a los 5 millones en acuerdos estratégicos.

El Congreso Internacional de Startups celebrado en el Fórum de la UPB se ha posicionado en su primera edición como una cita de referencia en el mapa de eventos del ecosistema emprendedor internacional. Con más de 2100 asistentes, un 70% de las startups participantes con acuerdos, preacuerdos u objetivos conseguidos en su asistencia y una valoración positiva del 89% de los asistentes sobre el programa y las oportunidades generadas por el Congreso para el ecosistema startup de América Latina, el foro organizado por la Embajadora de la Asociación Internacional de Startups en Colombia, Presidenta de Jaguars Startups y CEO de la tecnológica Talent Hub ha logrado posicionar a la ciudad de Medellín y a la región de Antioquía en el punto de mira de la red internacional de inversores y referentes de la innovación. No por menos, el congreso contó en su primera edición con más de 128 inversores y speakers internacionales de más de 24 países.

De esta forma y con más de 1000 startups participantes de 22 sectores de base tecnológica y la celebración de más de 600 reuniones one -to -one el Congreso Internacional de Startups aposto por su modelo de puertas abiertas y asistencia gratuita hasta completar aforo. Todo ello, con el objetivo de favorecer un networking de calidad entre los participantes y de manera transversal.

Tras la celebración de la primera edición, desde la organización su directora y artífice Laura Suarez señaló que "el diseño de la segunda edición del Congreso Internacional de Startups Iberoamericano implementará aún más la capacidad de aforo y el ecosistema inversor participante, favoreciendo si cabe con mayor rotundidad el impacto en la comunidad emprendedora y startup de la región".

Para Josu Gómez Presidente de la Asociación Internacional de Startups: "este congreso ha puesto de relieve el potencial único y disruptivo de las propuestas de valor del tejido startup de Colombia y concretamente de Medellín y la región de Antioquía así como de la propia Latinoamérica" algo, señaló, "qué ha sido destacado por los líderes inversores internacionales participantes, poniendo énfasis en la oportunidad de inversión que las startups del territorio ofrecen hoy".