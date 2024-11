Novedades clave en el Plan LGTBI empresarial

En el ámbito empresarial, las normativas de inclusión evolucionan para fomentar entornos de trabajo igualitarios y respetuosos. La actualización del Plan LGTBI obliga a las empresas a adoptar nuevas medidas que aseguren la inclusión y protección de la diversidad sexual y de género en el entorno laboral.

En este contexto, Ingade es una empresa especializada en consultoría estratégica en igualdad que explica en su blog las novedades clave de esta normativa, orientando a las organizaciones para una implementación efectiva.

Principales novedades y medidas del Plan LGTBI para empresas La nueva normativa sobre el Plan LGTBI introduce una serie de obligaciones específicas para las empresas, dirigidas a promover la inclusión y a prevenir cualquier forma de discriminación en el entorno laboral. Entre las principales novedades, se destacan las dos siguientes:

Protección ampliada contra la discriminación: se refuerzan las leyes para prevenir y sancionar cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. Esto incluye acciones en el ámbito laboral, educativo, sanitario y social.

Protección de derechos en el entorno laboral: el plan establece que todas las empresas deben adoptar políticas activas para prevenir y combatir la discriminación hacia personas LGTBI+, y asegurar que cualquier caso de acoso o desigualdad sea atendido de inmediato.

¿A quién afecta esta actualización? Esta actualización pone especial énfasis en empresas y entornos laborales que tengan más de 50 personas trabajadoras , asegurando que sus espacios laborales sean inclusivos y respetuosos con todas las personas. Entre las medidas mínimas LGTBI+ que toda empresa debería tener en cuenta se encuentran las siguientes:

Políticas de igualdad y no discriminación: contando con un protocolo claro que sirva de prevención para la discriminación y el acoso.

Acceso al empleo: es importante establecer criterios claros y concretos que garanticen un adecuado proceso de selección y contratación.

Clasificación y promoción profesional: los criterios para ello deben quedar recogidos en los convenios colectivos y los acuerdos de empresa.

Formación, sensibilización y lenguaje: será necesario que las organizaciones implementen en sus planes de formación módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, haciendo especial hincapié en la no discriminación y en la igualdad de trato y oportunidades.

Entornos laborales diversos, seguros e inclusivos: promoviendo la heterogeneidad de las plantillas.

Permisos y beneficios sociales: se garantizará a todas las personas trabajadoras el disfrute en condiciones de igualdad de los permisos que, en su caso, establezcan los convenios o acuerdos colectivos, independientemente de las familias diversas, cónyuges y parejas de hecho LGTBI, con especial atención a las personas trans.

Régimen disciplinario: integrando infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género de las personas trabajadoras.

Otro aspecto relevante del plan es la obligación de difundir las políticas LGTBI de forma transparente, de modo que todos los empleados tengan acceso a la información y estén al tanto de los protocolos de actuación en caso de vulneración de derechos.

Servicios de igualdad y asesoría en inclusión Para apoyar a las organizaciones en esta adaptación normativa, Ingade es una consultora especializada en igualdad que ofrece servicios de asesoría específicos, diseñados para ayudar a las empresas a cumplir con las nuevas exigencias del Plan LGTBI. Estas prestaciones incluyen la elaboración de planes de igualdad personalizados y protocolos de actuación contra la discriminación, con el fin de fortalecer el compromiso de la empresa con un entorno inclusivo y seguro.

La consultora cuenta con un equipo de expertos en igualdad, compliance y recursos humanos, lo que le permite proporcionar un asesoramiento integral adaptado a las necesidades de cada empresa. Con estas herramientas, las organizaciones avanzan hacia un modelo de gestión que no solo cumple con las obligaciones legales, sino que también mejora la cohesión y el ambiente laboral.

La actualización del Plan LGTBI marca un avance hacia espacios de trabajo donde la diversidad es valorada y respetada, lo que posibilita a las empresas construir una cultura corporativa inclusiva y comprometida con los derechos de todos sus empleados.