Madrid, 11/11/2024.- Todo lo que se hace en una empresa debe estar orientado a los clientes, y la gestión de la comunicación no es ni mucho menos ajena a eso. “¿Hacemos comunicación? Sí ¿Cómo lo hacemos? Adaptándola a los clientes” ha sido una de las frases que resumen el trabajo del equipo de Alejandro Kowalski en American Tower. “Desarrollamos un modelo de reputación y apoyo que integra relaciones con medios, gabinete de los CEOs, marca, Asuntos Públicos, la colaboración con Recursos Humanos y las relaciones con inversores. Trabajamos juntos para dar soporte al negocio”, explica.

Kowalski ha sido el protagonista del tercer evento “Desayuno & Comunicación” organizado por Halllon, titulado “Comunicación 360: Integrando Asuntos Públicos, Recursos Humanos y Relaciones con Inversores”. A la jornada han acudido los responsables de comunicación de numerosas empresas y entidades financieras. Hallon Intelligence organiza regularmente desde hace 2 años encuentros con destacados profesionales de la Comunicación Corporativa. Se organiza en un formato reducido, que favorece la interacción de los asistentes antes y después de la intervención del invitado.

“Siempre tenemos en el foco los clientes y lo que ellos necesitan”. El propósito de American Tower es muy claro, y la empresa orbita en torno a dos ejes principales, la fuerza comercial y el equipo de operaciones, es decir, los que captan clientes y los que trabajan para darles el servicio que demandan, construyendo la infraestructura digital que nos permite hablar por el móvil. “En este entorno, tenemos que entender que el área de Comunicación, como la de Legal, Recursos Humanos, Asuntos Públicos, Informática, Compras y el resto de la empresa, trabaja para dar soporte al área comercial y a operaciones. “En ese contexto estas áreas, incluida la Comunicación, son más de soporte que de estrategia”, comenta Kowalski.

En el trabajo de Comunicación y Asuntos Públicos, explica el Dircom Internacional de American Tower, “nada está por encima del cliente, ni siquiera la reputación, aunque estén estrechamente ligadas. Si se tiene satisfechos a los clientes y si el negocio marcha adecuadamente, la reputación camina por la misma senda positiva”. Esta política de enfoque en el cliente se trabaja tanto en las formas como en el fondo, y en una empresa global hay que entender que los clientes cambian mucho si viven en un país africano o en una pequeña localidad de Estados Unidos. “Damos libertad a nuestros equipos en cada región para adaptar el marco de actuación que desarrollamos desde la corporación. Por ejemplo, con los contenidos que queremos comunicar, en diferentes casos decidimos, al ejecutar, no usarlos si entendemos que no nos encajan en un mercado”, añade. Esto puede hacerlo al actuar sobre ambos ámbitos, el del diseño y el de la ejecución, con un equipo pequeño pero efectivo tanto en el área de Comunicación como en la de Asuntos Públicos.

Apego a “Core Values”

En el área de comunicación de American Tower tienen “otros clientes”, pero en este caso interno, sus empleados, con los que también trabajan intensamente alineándose con Recursos Humanos. “Nos basamos de forma muy específica en reforzar con los empleados nuestros “core values”, que son la base de la comunicación interna”. American Tower cuenta con un canal de noticias para nuestros empleados que ellos mismos alimentan junto con la empresa. Además, desde la organización se da soporte al desarrollo de iniciativas que surgen de forma espontánea entre los empleados y que “tienen que ver con estos valores, ya sean de sostenibilidad, diversidad, igualdad o cualquier otro” señala. Para Kowalski este tipo de acciones deben estar enfocadas, para cualquier empresa, en retener como para atraer talento, en un sector tan competitivo como el suyo, en el que la gran mayoría de empleados son ingenieros, generalmente razonablemente pagados en la industria.

Responsable de la comunicación Internacional de la Compañía y de su diseño, ya que es empleado de USA.

Alejandro Kowalski es un profesional con más de 20 años de experiencia tanto en Estados Unidos como Europa o LatAm y ahora África en comunicación, publicidad, relaciones institucionales, ESG, asuntos públicos, marca y reputación. En todos estos años ha podido especializarse en todos los aspectos de la comunicación y asuntos públicos, incluyendo la marca. En estos momentos es Director Senior de American Tower para EMEA y Latino América. Dentro de la estructura de Estados Unidos, aunque trabajando desde España, es responsable de comunicación, que actúa sobre aspectos como marca o asuntos.

¿Qué es Hallon?

Hallon es una firma de Media Intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de nuestros clientes. Hallon es la única compañía del sector totalmente independiente, española y forjada con el capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que conforman la compañía. La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales, y los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas, así como más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, de los cuales 20.000 son españoles, las principales redes sociales y más de 200 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.