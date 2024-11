La ineficiencia en los procesos de selección cuesta caro; Perzon.ai llega para transformar Recursos Humanos

El sector de los recursos humanos enfrenta desafíos significativos. Según estudios internacionales, más del 52% de los reclutadores señala que la falta de tiempo y recursos dificulta encontrar el talento adecuado. Además, cada proceso de selección supone un coste medio de 4.129 dólares, que puede duplicarse si no se gestiona de forma eficiente.

El impacto de una mala contratación tampoco es menor: puede representar entre el 30% y el 150% del salario anual del empleado, con consecuencias negativas no solo en el presupuesto, sino también en el clima laboral y la productividad.

Para dar respuesta a estos problemas, el próximo 16 de diciembre, la plataforma HRX Talent se transformará en Perzon.ai, una solución tecnológica creada para optimizar los procesos de reclutamiento, selección y desarrollo de personas. Este cambio, liderado por la empresa de innovación tecnológica Innzpira, supone un avance en la digitalización de los recursos humanos al integrar inteligencia artificial y psicología predictiva en una herramienta capaz de reducir tiempos, costes y errores en la toma de decisiones.

Una plataforma diseñada para resolver ineficiencias Perzon.ai se presenta como una solución integral para consultoras de reclutamiento y departamentos de recursos humanos que buscan mejorar la calidad de sus procesos. La herramienta promete:

Reducir hasta un 70% el tiempo empleado en procesos de selección.

Ahorrar hasta un 60% en costes operativos.

Mejorar hasta 5 veces la calidad de las decisiones, gracias a la combinación de tecnología avanzada y análisis predictivos.

Principales características de Perzon.ai La plataforma incorpora una serie de mejoras que la posicionan como una herramienta innovadora en el sector:

Automatización completa: Permite gestionar evaluaciones, reportes y análisis de forma automática, liberando tiempo para tareas estratégicas.

Personalización avanzada: Mejora el seguimiento de los candidatos mediante paneles intuitivos y mensajes automatizados adaptados a cada proceso.

Reportes detallados: Genera datos precisos que simplifican la interpretación y optimizan la toma de decisiones.

Integraciones con sistemas líderes: Es compatible con herramientas como SAP Success Factors, Oracle, Factorial, Personio, Buk y Teamtailor, entre otras, además de funcionar como ATS principal para empresas que no cuentan con uno, o desean reemplazar su solución actual por algo más efectivo y eficiente.

Modelo de precios transparente: Ofrece tarifas claras y predecibles, eliminando sorpresas presupuestarias.

Tecnología y ciencia para decisiones más inteligentes Lo que distingue a Perzon.ai es su capacidad para combinar inteligencia artificial con psicología predictiva, una metodología que permite analizar patrones de comportamiento y anticipar el ajuste entre candidatos y empresas.

Con esta tecnología, los profesionales de recursos humanos pueden reducir errores en las contrataciones, mejorar la experiencia de los candidatos y optimizar los resultados organizacionales, todo con el apoyo de una plataforma intuitiva y fácil de usar.

Disponibilidad internacional Perzon.ai estará disponible en español, inglés y portugués, lo que la convierte en una solución accesible para mercados globales. “El objetivo es ofrecer a las consultoras y áreas de recursos humanos una herramienta que no solo optimice procesos, sino que los convierta en una ventaja competitiva”, afirman desde Innzpira, la empresa creadora de la plataforma.

El lanzamiento oficial será el 16 de diciembre de 2024, fecha en la que los usuarios de HRX Talent podrán comenzar a utilizar Perzon.ai y beneficiarse de todas sus mejoras.

Sobre Innzpira Innzpira es una empresa de innovación tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones disruptivas para la gestión del talento. Fundada por el psicólogo y doctor en educación y tecnología, Isaías Sharon, la compañía combina ciencia, tecnología y experiencia práctica para crear herramientas que maximizan los resultados en recursos humanos. La empresa, ya presente en Estados Unidos, Latinoamérica y desde hace un año en España, se prepara para cambiar la manera en que se gestionan los recursos humanos en las empresas.

Para más información sobre Perzon.ai y su lanzamiento, se puede visitar su web oficial en perzon.ai.