​Las consecuencias de la DANA en las niñas y niños

Save the Children lleva desde el inicio de la crisis de la DANA en Valencia observando muy de cerca el impacto en los niños y niñas. Según la organización, la infancia es uno de los colectivos más vulnerables a nivel psicológico, con distintas sintomatologías.



“Estamos viendo mutismo, pesadillas recurrentes, miedo a fenómenos atmosféricos o efectos mucho más inmediatos como niños y niñas que no quieren salir a la calle o no quieren hablar de la situación”, apunta Verónica Collado, psicóloga de Save the Children desde Valencia.

Desde la organización advierten que es importante no ocultarles la realidad a los niños y niñas, sino explicársela con un lenguaje adaptado a su edad y no sobreinformarles.

“Si en casa tenemos dos niños, por ejemplo, un adolescente de 14 años, que tiene preguntas mucho más específicas, podemos apartarle, llevarle a su habitación y darle todas las respuestas que necesite. En cambio, si tenemos a su hermano que tiene seis años, no es necesario que escuche esta información”, ejemplifica Collado.

Además, desde la organización se recomienda a las familias controlar el acceso a noticias ya que las imágenes e información repetitiva pueden aumentar la ansiedad.

La Comunidad Valenciana y otras regiones del país están sufriendo las peores inundaciones del siglo provocadas por la DANA. Su paso ha dejado a centenares de personas afectadas que han visto como las lluvias torrenciales han arrasado calles, viviendas, centros educativos, negocios y otras infraestructuras básicas.

Otra de las recomendaciones es intentar ofrecer a los niños y niñas una visión más positiva de la catástrofe, centrada en la solidaridad y en lo que se está haciendo para solucionar la situación.

Observar a los niños y niñas por parte de los familiares es muy importante. “Se tiende a pensar que cuando un niño o una niña no verbaliza sintomatiza menos, pero en realidad es todo lo contrario. Implica que no tiene los recursos a nivel cerebral y tampoco puede comunicar o expresar. Por ese motivo, es muy importante observar, dar espacio y escuchar”, detalla Collado.

La asociación Psicólogos y Psicólogas sin Fronteras también advierte de las consecuencias que la situación puede tener en niños, niñas y adolescentes:

“En situaciones de emergencia, las infancias pueden experimentar altos niveles de estrés e incertidumbre y quedar expuestas a situaciones graves de inseguridad”. La alteración total de sus rutinas y la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante puede tener un fuerte impacto psicosocial y dejar huellas emocionales duraderas que afecten a su desarrollo psicoemocional, advierten.

EL COLEGIO, PIEZA CLAVE EN LA SALUD MENTAL

Los niños y niñas necesitan espacios de expresión, adaptados a su nivel evolutivo. En este sentido, los colegios, más allá de ser lugares de aprendizaje, son espacios en los que los niños y niñas pueden compartir sus inquietudes.

“Algunos niños y niñas están adoptando roles de adultos, cogiendo funciones que no les corresponden para su edad. Lo que necesitan es volver al colegio, a sus rutinas, ver que siguen teniendo apoyo en clase. Tienen un espacio donde pueden confiar información que en su casa les da miedo sacar, no por terror a los padres, sino porque no quieren preocupar”, explica la psicóloga.

La organización señala que algunos síntomas psicológicos que aparecieron durante la crisis de la Covid pueden reaparecer en este contexto. “Para niños y niñas hay un efecto retraumatizante que nos lleva a la Covid, a la situación de no poder asistir a los colegios de forma normal, o no poder salir de casa en muchos casos. Esto genera un efecto llamada a anteriores síntomas que han tenido, que no han sido bien depurados y que pueden volver a emerger”, señala Collado.

71.664 niños, niñas y adolescentes en edad escolar viven en municipios especialmente afectados y que se han visto obligados al cierre de centros educativos.

Los centros educativos son espacios seguros en los que los niños y niñas pueden socializar con otros, jugar, relacionarse, estudiar y huir temporalmente de la situación de emergencia que viven en sus hogares y buscar en la medida de lo posible la normalidad y la estabilidad dentro de la catástrofe.

Save the Children ha preparado una guía que aporta pautas claras y breves para el acompañamiento por parte de los familiares ante el impacto de los niños, niñas y adolescentes por una situación de crisis o catástrofes naturales.

Los derechos y protección de la infancia deben ser algo prioritario y fundamental en todos los aspectos de la vida y por ello, la Fundación tiene una recaudación de fondos especifica para ayudar a los niños y niñas afectados por la DANA.

Igualmente, recuerda que volvemos a estar en alerta y extrema las precauciones.