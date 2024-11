La SEEN reclama un plan nacional para el abordaje integral de la obesidad

La obesidad es una patología crónica, que afecta en España a uno de cada 5 adultos y uno de cada 10 niños y adolescentes. Además, es un factor de riesgo fundamental para todas las enfermedades cardiovasculares y también hasta para 13 tipos de cánceres que conlleva un importante deterioro de la salud y de la calidad de vida. Asimismo, provoca un aumento en el coste sanitario, junto con otros gastos asociados, por lo que los profesionales sanitarios inciden en que es necesario identificar de manera precoz a las personas que presentan un mayor riesgo de desarrollar obesidad para establecer un plan específico.



En este sentido, la Dra. Irene Bretón, coordinadora del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), ha apuntado que “la atención clínica a esta patología y el acceso a los tratamientos son insuficientes. Por este motivo, es necesario que las personas que sufren esta enfermedad reciban la atención que merecen como ocurre con otras patologías”. Asimismo, el Dr. Albert Lecube, coordinador de los Premios Baros, ha subrayado que es fundamental concienciar a la sociedad de que la obesidad es una enfermedad crónica, recidivante y compleja en la que interfieren multitud de factores, ya que “con mucha frecuencia culpabilizamos a los pacientes con obesidad de su enfermedad como si esta fuera una decisión personal”. Además, los expertos inciden en que es necesario buscar soluciones reales y no culpabilizar a la propia patología con la idea basada en que para combatirla hay que comer menos y practicar ejercicio. “Así solo se consigue que no se destinen recursos ni a su prevención ni a su tratamiento ni a promover su investigación”, ha afirmado el endocrinólogo.

El sesgo de peso y la estigmatización son frecuentes en la mayoría de ámbitos sociales, familiar, sanitario, laboral y educativo, alcanzando cifras superiores al 80% en algunos entornos. Esta situación se evidenció en el marco de la ponencia ‘¿Es la obesidad el estigma del siglo XXI?’, impartida por el Dr. Javier Salvador, miembro del Área de Obesidad de la SEEN, en la que se puso de manifiesto el impacto que el estigma tiene en la personalidad, la salud mental y la calidad de vida de las personas con obesidad.

En este sentido, el Dr. Salvador ha insistido en que la prevención y el tratamiento requieren la aplicación de un modelo crónico basado centrado en la educación en obesidad en la que los profesionales sanitarios desempeñan un papel fundamental: “El modelo crónico propuesto en el consenso de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, publicado en 2023, basa su aplicación en la capacitación de las personas que viven con obesidad, preparación del sistema sanitario e implicación de la sociedad mediante políticas educativas, de investigación, del acceso al diagnóstico y tratamiento y de control del entorno obesogénico. El reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica, la actitud y el lenguaje antiestigmatizante y la implantación de protocolos diagnósticos y terapéuticos basados en la evidencia científica son relevantes en todos los estratos de edad, especialmente en la infancia y adolescencia”.

Asimismo, el Dr. Ignacio Bernabéu, presidente de la SEEN, ha señalado la necesidad de trabajar para corregir el sesgo de peso y el estigma asociado a la obesidad no solo en la población general sino también entre el propio colectivo sanitario e incluso entre los mismos pacientes afectados que llegan a considerarse erróneamente responsables y culpables de padecer la enfermedad. “Por otro lado, los nuevos avances en el tratamiento de la obesidad obligarán a desarrollar nuevos sistemas asistenciales coordinados por Endocrinología, pero de carácter multidisciplinar y multi-nivel asistencial. Los profesionales médicos propugnan la financiación pública de aquellos fármacos contra la obesidad que demuestren su eficacia y su coste efectividad terminando con la falta de equidad al acceso a los mismos en base a la capacidad económica del paciente”, ha agregado el médico especialista en Endocrinología y Nutrición.

La SEEN considera fundamental también dar voz a las personas con obesidad. En esta línea, se puso en marcha los Premios Baros, para visibilizar y expresar a través de imágenes el día a día de los pacientes con esta enfermedad. En el marco de la exhibición fotográfica de los premios, se ha celebrado la Mesa Redonda ‘Obesidad como enfermedad e impacto en la salud de la población’, en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de implementar un Plan Nacional que contemple su abordaje de manera integral teniendo en cuenta no solo la prevención sino también el tratamiento y sus consecuencias.

En esta ocasión, las fotografías ganadoras en ediciones anteriores se recogen en una exposición bajo el lema ‘Reflexión para el cambio’ en el Palacio del Conde Luna de León. El principal objetivo de estos galardones es poner al alcance de los pacientes y sus familiares una herramienta para expresar cómo se sienten. Los premios persiguen transmitir también a la sociedad que la obesidad es una enfermedad crónica, por lo que es esencial desculpabilizar a las personas que sufren esta patología y acabar con la estigmatización.

En palabras de la Dra. María Ballesteros, coordinadora del Consejo Asesor del Área de Nutrición de la SEEN, es fundamental que la sociedad reflexione sobre la importancia de esta enfermedad: “Los ciudadanos, a veces, consideran a las personas con obesidad como merecedores de su situación porque llevan estilos de vida desfavorables sin tener en cuenta los complicados condicionantes médicos que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad”. “Las personas con obesidad a menudo se avergüenzan de su condición y, por ello, los premios BAROS son una manera de permitir que se expresen”, ha explicado la endocrinóloga. Además, la exposición está dirigida especialmente a los estudiantes para que sean conscientes desde edades tempranas de la importancia de tener estilos de vida saludables.

“Alianza de las Ciudades contra la Obesidad”

Continuando con sus acciones en relación con la obesidad, la SEEN invita a los ayuntamientos a adherirse a la ‘Alianza de las Ciudades contra la Obesidad’, promovida por la sociedad científica, a través de la cual los consistorios se comprometan a llevar a cabo distintas acciones que contribuyen a mejorar la salud de los ciudadanos mediante acciones formativas o informativas y permite atender también a las personas más desfavorecidas. “La SEEN insta a las ciudades a sumarse a esta Alianza, que hará visible su compromiso con los ciudadanos, en beneficio de la salud de todos. Esta iniciativa persigue establecer un vínculo entre los ayuntamientos, la SEEN y sus socios y facilita la difusión de proyecto para acabar con la obesidad, entre otras acciones”, indica la Dra. Bretón.