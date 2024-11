Todas las novedades en nutricosmética y complementos alimenticios

Llevar una alimentación rica y saludable es la base de nuestra salud, pero a pesar de que la mayoría de las veces pensamos que llevamos una alimentación equilibrada, lo cierto es que la realidad es otra, puede existir un déficit de minerales, vitaminas y otros nutrientes. Ahí es donde llegan los complementos alimenticios y la nutricosmética, principios activos que tomamos por vía oral, para aportar al organismo esos nutrientes que nos faltan.

Cayetano L. Gutiérrez, farmacéutico, fundador y director de la firma SkinClinic, líder en dermocosmética, nos explica: “la nutricosmética funciona desde el interior y gracias a ella conseguimos que nuestro organismo consiga los nutrientes que necesita, algunos de los cuales no solemos tomar en cantidades suficientes. Por ello, para apreciar sus resultados, tenemos que ser pacientes y muy constantes pues podemos tardar varios meses en notar una mejoría en nuestra piel”.

Este año hemos asistido a numerosas presentaciones donde nos hemos conocido lo último en nutricosmética y en complementos alimenticios, por aquí os lo contamos todo:

MERITXELL MARTÍ

Desde que en 1990 Meritxell abriera su farmacia en Andorra la Vella, esta farmacéutica se ha especializado en los mejores productos farmacéuticos y antiedad. En 2018, tras el triunfo de su blog “El blog de Meritxell” y publicar su libro “Vivir Sano, Sentirse Bien”, lanzó, bajo el nombre de ‘Unique’, su propia línea de productos para el cuidado de la piel primero y para todo el organismo después. Este año, asistimos a la presentación de su primer nutricosmético para un cuidado 360º: UNIQUE PINK-YELOW COLLAGEN.

Después del éxito de sus anteriores colágenos premium Unique Pink Collagen, dirigido sobre todo a la piel; Unique Green Collagen, dedicado a detoxificar el organismo y Unique Violet Collagen, para mejorar el sueño y el descanso, el último lanzamiento de la marca tiene los mejores y más completos ingredientes para un cuidado 360º: desde la piel, pasando por el sistema digestivo, el sistema inmunitario, las articulaciones y la capacidad ósea.

Se trata del único producto del mercado en el que se combinan 5 tipos de péptidos activos de colágeno, siendo siempre colágeno hidrolizado de bajo peso molecular para garantizar su correcta absorción.

Además, incluye ingredientes muy actuales y efectivos como la membrana de huevo, que, junto con los péptidos de elastina y queratina, lo convierten en un nutricosmético revolucionario. Este producto, a diferencia de otros colágenos del mercado, contiene dos ingredientes que son a la vez liposolubles, como las vitaminas D3 y E.



Un producto rico en:

- Vitaminas, que en su conjunto mejoran problemas nerviosos como el dolor de espalda y las articulaciones. - Minerales, que son imprescindibles para el metabolismo, precursores de la formación de colágeno e importantes en la resistencia muscular. - Proteínas, que forman parte de la matriz de la piel y de la capacidad ósea. Y otras sustancias naturales como, enzimas, flavonoides, aminoácidos y extractos herbales.

Posología : se recomienda tomar dos cacitos a diario mezclados con agua, zumo, cualquier líquido o incluso espolvoreado sobre cremas o alimentos. Tras 4 meses de uso no es necesario descansar, sino reducir la dosis a un cacito diario.

PVP: 80€ (bote de cristal de 300 gramos). A la venta en farmacias y en https://www.uniquepinkcollagen.com/

CANTABRIA LABS

Si ya el año pasado por estas fechas el tenista Rafa Nadal y la farmacéutica Cantabria Labs nos presentaron su nuevo proyecto NDL Pro-Health, una innovadora línea de complementos alimenticios, para satisfacer las necesidades nutricionales diarias, cuidar frente a imprevistos físicos, mejorar los resultados del esfuerzo y ofrecer una recuperación más rápida y efectiva después de la práctica deportiva, este año nos han dado a conocer BIOLOGICAL AGE, el primer complemento alimenticio que refuerza el sistema inmune y la longevidad de nuestro reloj biológico. Para conseguirlo, Cantabria Labs, ha incluido en su fórmula el ingrediente AM3® -ya presente en su conocido suplemento INMUNOFERÓN-, espermidina -protector celular y antioxidante- y hesperidina -antioxidante-, capaces de activar y reforzar los mecanismos de la inmunidad innata y, por tanto, de ayudar a alcanzar una calidad de vida óptima a largo plazo.



Con la incorporación de BIOLOGICAL AGE a su gama de complementos alimenticios, compuesta por las líneas EVERYDAY -pensada para cuidarse y prevenir-, PERFORMANCE -para proporcionar energía y maximizar el rendimiento- y RECOVERY -para conseguir una óptima recuperación -, NDL PRO-HEALTH reafirma su compromiso de ayudar a cuidar y mejorar el estado físico y mental de todos los hombres y mujeres a partir de 35 años.

Este producto cuenta además con un aval científico, en un estudio llevado a cabo conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid y la farmacéutica Cantabria Labs se ha concretado que tomar durante dos meses seguidos este complemento nutricional permite disminuir el estrés inflamatorio, mejorar la función inmunológica y favorece el rejuvenecimiento de la edad biológica hasta 20 años de media.

PVP: 33,95€

LUXMETIQUE

La novedad de este laboratorio es su Fórmula Hyagold y su nuevo estudio clínico observacional aprobado por el comité ético del hospital Gregorio Marañón que demuestra la eficacia de fórmulas Hyagold® Day e Hyagold® night, formulado con ácido hialurónico patentado, que han demostrado su eficacia para hidratar la piel en sus capas más profundas, aportar firmeza y mejorar la elasticidad.

Con la llegada del otoño con bajadas de temperaturas, la piel se deshidrata, ya que la contracción de los capilares sanguíneos hace que llegue menos oxígeno y nutrientes a las células de la piel. “Más de un 60% de los encuestados manifestaron notar su piel más deshidratada en invierno y otoño (frente a un 18% en verano o primavera)”, explica Luz García Toro, farmacéutica y directora de comunicación en Laboratorios Luxmetique.

La nutricosmética por tanto se ofrece como un aliado excepcional en estos casos para mejorar el aspecto de la piel y que se muestre más luminosa.

Fórmula Hyagold®, contiene en su composición ácido hialurónico patentado que garantiza una biodisponibilidad superior al 80% con llegada a la dermis donde ejerce su acción. “Hyagold® fórmula bebible contiene la mayor concentración de ácido hialurónico bebible del mercado, en dos versiones día y noche. Un vial aporta la concentración adecuada de ácido hialurónico para una óptima hidratación de la piel.”, explica Luz García Toro.



Fórmula Hyagold® se recomienda para todo tipo de pieles y edades. Además, gracias a su alta concentración de ácido hialurónico, es un tratamiento que no solo actúa sobre las pieles deshidratadas por el paso de la edad, sino que además es un tratamiento antiedad, recuperador de la firmeza de la piel, activador, antioxidante e iluminador.

PVP: 44,95€

LONGEVITAS LABS

A medida que envejecemos nuestro cuerpo experimenta cambios, pero el más significativo es sin duda la inflamación crónica y persistente. En un esfuerzo por abordar este desafío, el primer laboratorio 100% español especializado en la prevención del envejecimiento, Longevitas Labs, especializado en la fabricación de nutracéuticos, ha presentado su último producto estratégico, pionero en España: P-Resolvinas, la solución natural para ayudar a resolver la inflamación crónica. “La inflamación está detrás de un amplio abanico de enfermedades crónicas, responsables de más de la mitad de las muertes en el mundo asociadas al infarto, ictus, cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica, hígado graso no alcohólico o enfermedades autoinmunes o neurodegenerativas”, explica el Dr. Ángel Durántez, experto en medicina antiaging y director técnico de Longevitas.

En la actualidad, la inflamación crónica se trata, en la mayoría de los casos, con fármacos antiinflamatorios que, si bien en el corto plazo son seguros y eficaces, su uso frecuente a largo plazo puede provocar úlceras estomacales, daños al riñón, presión arterial alta e incluso una reacción alérgica grave, entre otras patologías. Sin embargo, existe una alternativa natural mucho más segura y, según indican desde Longevitas Labs, “la explicación está en nuestro propio cuerpo”.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard liderados por el Dr. Charles Serhan descubrió que las resolvinas, sustancias naturales producidas por nuestro cuerpo, pueden reducir la inflamación relacionada con el envejecimiento, ofreciendo prometedoras vías para contrarrestar los efectos negativos de la inflamación.



“Desde Longevitas Labs, siempre hemos sido conscientes de la importancia de abordar la inflamación crónica, una preocupación significativa en el campo del envejecimiento. Con el lanzamiento de P-Resolvinas, afianzamos nuestro compromiso de ofrecer alternativas innovadoras para mejorar la salud y el bienestar, marcando así un nuevo hito en la búsqueda de una vida más saludable y activa", indica Ilona Calparsoro, CEO de Longevitas.

Diseñado para ser aplicado en diferentes especialidades médicas, tales como medicina deportiva, fisioterapia, reumatología, odontología y medicina estética, P-Resolvinas presenta beneficios significativos: aumenta la producción de resolvinas de manera natural, fortalece la capacidad del cuerpo para resolver la inflamación y mejora el tratamiento de la inflamación crónica en diversas enfermedades.

PVP: 89€.

ARKOPHARMA

El último lanzamiento que nos ha presentado este laboratorio farmacéutico, especializado en fitoterapia y líder europeo en el ámbito de los medicamentos y complementos alimenticios naturales a base de plantas, ha sido ARKOSTEROL Plus Complet, un complemento que ayuda no solo a controlar el colesterol LDL, sino que también mantiene el colesterol HDL, mejorando su calidad. “Una alimentación natural, basada en plantas, el ejercicio físico regular, un buen descanso y evitar el estrés crónico juegan un papel relevante, así como algunos complementos que pueden mejorar la calidad del colesterol y disminuir su nivel” afirma el Dr. José Abellán, Cardiólogo Intervencionista en el Hospital Gral. Universitario Santa Lucía, Murcia y CEO de Vital.



Una innovadora fórmula de triple acción* que: 1. Ayuda a mantener el colesterol LDL y HDL 2. Ayuda a conservar la salud cardiovascular 3. Proporciona una acción antioxidante

Gracias a la combinación de sus ingredientes, a base de Bergamota, Alcachofa, Coriandro, Vitamina E y Vitamina D y Policosanoles, se logra una acción sinérgica.

*El Coriandro ayuda a mantener los niveles normales de colesterol y a conservar la salud cardiovascular. La Alcachofa ayuda a mantener los niveles de lípidos en sangre (HDL y LDL). La Vitamina E completa la fórmula, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo. La Bergamota, por su parte, es un activo rico en polifenoles que complementa los nombrados anteriormente.

PVPR: 29,90€

DAYS OF CONFIDENCE

La nueva marca francesa de cosmética orgánica y suplementos naturales centrada por mujeres para mujeres nos propone su Complejo Serenidad, pensado para acompañar a las mujeres en una de las etapas más críticas de su vida: la (peri)menopausia.

El Complejo Serenidad se convierte en una solución eficaz y natural para aliviar los sofocos, mejorar la calidad del sueño y regular los niveles de estrés, síntomas muy comunes durante este periodo y que afectan al 80% de las mujeres.

Entre sus ingredientes:

-El extracto de Ashwagandha, una planta adaptógena originaria de la India que entre sus beneficios está reducir el estrés y la ansiedad. Su alta concentración de withanólidos, que afectan directamente a la producción de cortisol, la hormona del estrés, que gracias a su efecto relajante mejora la calidad del sueño, alivia los sofocos y actúa contra el insomnio.

-Extracto de azafrán Safr´Inside, a diferencia de otros, este se presenta en un estado puro. El azafrán puede ayudar a reequilibrar las hormonas del estado de ánimo y por tanto a las emociones ligadas a la moral, la calma y la serenidad.

-Magnesio marino, ya que se ha demostrado que la falta de magnesio es una de las causas de fatiga, estrés, irritabilidad…

-Vitamina B6: esencial para mantener una piel sana, funcionamiento de los nervios y la formación de glóbulos rojos.

-Taurina: aminoácido indispensable en casos de depresión y que desempeña un papel clave en el estrés.



Sus complementos alimenticios están formulados por la Doctora Nara Nairi (experta internacional en micronutrición y microbiota).

Modo de empleo: tomar 2 cápsulas al día con un vaso de agua por la mañana.

PVP 60 cápsulas: 39€.

SKINCLINIC

SkinClinic fue fundada en 2009 por Cayetano L. Gutierrez, conocido farmacéutico que cuenta con más de 30 años de experiencia. Sus productos son elaborados en su laboratorio y cuenta con investigadores que trabajan con la última tecnología.

La gama de nutricosmética SC-ON es la propuesta definitiva para aquellas personas que quieren incorporar complementos alimenticios y comenzar a cuidarse con principios activos que actúan directamente sobre la piel y el cabello, mejorando su salud y aspecto. Su opción infalible: sus fórmulas Age+ o Revimax.

Age+ y Revimax, aportan antioxidantes, vitaminas, aminoácidos, minerales y extractos naturales que ayudan a la función y estructura de la piel, favoreciendo al organismo y a la salud en general. Dos fórmulas muy activas y eficaces que actúan desde el interior del cuerpo, aumentando la efectividad de los tratamientos de belleza y mejorando el estado general de salud.

Age: Complemento alimenticio a base de plantas, vitaminas, minerales, Licopeno, Astaxantina, Luteína y Coenzima Q10 que actúa como antioxidante, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye a la formación de colágeno.

Modo de empleo: Cantidad diaria recomendada: Tomar 1 cápsula al día antes del desayuno.

PVP: 27,90€/30uds



Revimax: Complemento alimenticio a base de Resveratrol, Coenzima Q10 y Ácido Alfa Lipoico que favorece al bienestar cardiovascular y protege frente al daño oxidativo.

Modo de empleo: Cantidad diaria recomendada: Tomar 1 o 2 cápsulas al día antes del desayuno.

PVP: 42,40€ /30uds