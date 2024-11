Arganour, la cosmética 100% natural 'Made in Spain' que lidera el mercado con ciencia y naturaleza

No un 80, no un 90, no un 98 por ciento. Arganour es cosmética 100 por cien natural, ideada, desarrollada y fabricada en España, que ya ocupa el número uno en su segmento. Quizás porque pone el cuidado de la piel y del cabello en el centro, haciendo lo que promete y no prometiendo lo que no puede demostrar.

De formulación y fabricación propia en su laboratorio de Málaga, Arganour cuenta con el aval de calidad de los principales sellos internacionales que certifican el origen ecológico de sus ingredientes activos como Ecocert Cosmos Organic, Ecocert Cosmos Natural, CAAE Vegana, CAAE Cruelty Freee, Bureau Veritas y GMP entre otros.

Ciencia y naturaleza Arganour se distingue por la minuciosa selección de ingredientes naturales, veganos y ecológicos de alta calidad, así como por contar con un visionario equipo de I+D propio, capaz de aprovechar todo el potencial de la naturaleza gracias a la ciencia. Así, su amplio portafolio cuenta con una completa gama de productos para el cuidado del cabello y la piel, cuya eficacia se sustenta en innovadores complejos activos con resultados visibles, avalados por estudios científicos. Su filosofía defiende elevar la belleza natural de cada mujer, protegiendo y mejorando la salud dérmica y capilar, que es la mejor manera de revelar la mejor versión de cada una.

Los cuidados más virales Son sus productos icónicos, los que cuentan con cientos de reseñas de usuarios satisfechos. Estos best-sellers se ocupan del cuidado facial con las siguientes fórmulas:

Elixir contorno de ojos es el n.º 1, el líder de ventas que ofrece un cuidado multi-acción para esta parte del rostro que es fina, vulnerable y proclive a las arrugas. Dermatológicamente testada, contiene activos conocidos como el ácido hialurónico hidratante, la cafeína drenante y la manteca de Karité nutritiva. El jazmín de Arabia y el espino blanco atenúa las ojeras y reafirma; las algas rojas y el helecho negro de Nueva Zelanda realiza un lifting inmediato en los párpados y el aceite de semillas del higo chumbo mejora las ojeras.

Purity Serum Vitamina C tiene una alta concentración de vitamina C (10%), pura y estabilizada, que le confiere propiedades extraordinarias para iluminar, regenerar y proteger la piel de la oxidación. Su extracto de granada reduce la inflamación y actúa como booster de la vitamina C. Su ácido hialurónico de bajo peso molecular, hidrata en profundidad al tiempo que estimula la producción de colágeno y elastina.

Aha Peeling Pro-juventud es un potente revitalizante facial con caviar de lima australiano, de gran interés por ser una alternativa natural al ácido glicólico, activo anti-aging por excelencia. Su suave acción exfoliante tiene la propiedad de actuar rápidamente, ya que a los 30 minutos se aprecia una piel más lisa, clara y luminosa. Su ácido hialurónico de bajo peso molecular hidrata en profundidad, mientras que su aloe vera calma y suaviza posibles irritaciones.