La usabilidad y la experiencia de usuario: claves para el éxito de un negocio online según Deusto Formación

Las nuevas soluciones tecnológicas y la IA están transformando la experiencia de usuario al permitir interfaces más intuitivas, personalización en tiempo real y automatización de tareas La capacidad de una plataforma para ofrecer una interacción intuitiva, fluida y personalizada puede marcar la diferencia entre un cliente satisfecho y uno perdido. Esto se debe, en parte, a que el consumidor actual es muy exigente en este aspecto y no se conforma fácilmente. En este sentido, la usabilidad y la experiencia de usuario juegan un papel decisivo en el desarrollo de cualquier app o página web.

Jesús Palomar, profesor del Curso de Usabilidad UX/UIdeDeusto Formación, indica que "una usabilidad adecuada es fundamental para el éxito de un negocio online, ya sea una app, un sistema de domótica o un ecommerce. Una mala experiencia de usuario puede generar frustración, abandono de la plataforma y pérdida de clientes, mientras que una experiencia intuitiva y satisfactoria mejora la retención, la conversión y la fidelización. En un entorno altamente competitivo, donde los usuarios esperan interacciones rápidas y eficientes, la usabilidad puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de un negocio digital".

Esta perspectiva está respaldada por varios estudios recientes sobre la experiencia del usuario. Entre ellos, destaca un informe de la compañía de desarrollo de software HubSpot en el que se refleja que el 93% de los consumidores afirman que es probable que realicen compras repetidas con empresas online que ofrecen un excelente servicio al cliente. Sin embargo, las marcas también deben trabajar en la personalización de su plataforma.

Tal y como señala un estudio de la multinacional de software Salesforce, el 59% de los clientes afirma que un servicio personalizado influye decisivamente en sus decisiones de compra. En esta línea, Palomar señala que "las mejoras en UX/UI deben centrarse en la personalización avanzada, la accesibilidad universal y la integración de la inteligencia artificial (IA) para anticipar las necesidades del usuario, mejorando la experiencia de forma proactiva y adaptativa".

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA)

Actualmente, las empresas disponen de un amplio abanico de opciones para mejorar el servicio de compra en sus plataformas. En palabras del experto de Deusto Formación "las nuevas soluciones tecnológicas y la IA están transformando la experiencia de usuario al permitir interfaces más intuitivas, personalización en tiempo real y automatización de tareas, lo que mejora significativamente la eficiencia". No obstante, Palomar puntualiza que también plantean desafíos en cuanto a privacidad y accesibilidad o conceptos éticos sobre su aplicación con este objetivo.

A través de formaciones especializadas en nuevas tecnologías y en usabilidad UX/UI, muchos empresarios pueden hacer crecer sus negocios y mejorar la experiencia de usuario en sus plataformas. Las empresas, especialmente las más pequeñas, todavía no están lo suficientemente familiarizadas con los beneficios que ofrece la aplicación de la IA y de los últimos avances informáticos. Por ello, existen formaciones como las de Deusto Formación, destinadas tanto a empresarios que quieren actualizar su negocio como para personas que quieren desarrollar su carrera profesional en este campo.