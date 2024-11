​Nasdaq, Dow Jones y S&P 500 alcanzan máximos históricos con la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses

Uno de los puntos clave que determinarían la economía estadounidense dependía del resultado de la elección del nuevo presidente. Donald Trump se ha alzado con la victoria y regresa al mandato como el máximo dirigente de los Estados Unidos, algo que se ha reflejado de manera rápida en los principales índices de la bolsa de Nueva York. Los valores del Nasdaq, Dow Jones y S&P 500 se han disparado hasta máximo históricos tras la confirmación de la elección del magnate.

En este sentido, el índice que ha experimentado un mayor crecimiento ha sido Dow Jones, con una subida del 3,56%, mientras que el Nasdaq ha conseguido grandes resultados con un aumento del 2,93% tras una pequeña caída del 0,5% de manera previa a los resultados de las elecciones estadounidenses. Por su parte, el tercer índice más importante de los Estados Unidos, el S&P 500 también ha abierto al alza con un crecimiento del 2,53%. De este modo, la bolsa norteamericana recibe de buen grado la victoria de Trump, quien propone políticas que beneficien notablemente a la economía del país. Estos movimientos en el mercado de valores pueden marcar el comportamiento de la economía mundial, ya que no se experimentaba un ascenso similar desde noviembre de 2022. Unos resultados que están impulsando a algunas de las grandes empresas del mercado estadounidense, especialmente aquellas que pertenecen al US Tech 100 como Apple o Microsoft, aunque uno de los grandes beneficiados ha sido Elon Musk, fiel defensor de Trump, con una subida estratosférica de su empresa Tesla desde que se diera a conocer la noticia de manera oficial. Los buenos resultados de la bolsa de Estados Unidos contrastan con un clima de preocupación en el mercado europeo, que amanece con caídas notables en los principales índices ante el temor de las políticas del nuevo presidente que pueden perjudicar las exportaciones mediante aranceles difíciles de afrontar.

El Nasdaq ya previó la victoria de Donald Trump

A pesar de que las elecciones estadounidenses han generado alguna que otra sorpresa en los últimos años, todo hacía indicar que Donal Trump regresaría al mandato. Algo que se venía reflejando en las últimas fechas con los movimientos que se estaban produciendo en la bolsa norteamericana. Lo habitual antes de que se produzca un proceso electoral es que el mercado de valores se mantenga a la expectativa con un clima tenso, pero el Nasdaq ya experimentó una subida del 1% antes de conocer los resultados, lo que auguraba un resultado positivo para la bolsa de Estados Unidos.

Una de las principales impulsoras de este crecimiento previo fue Tesla, con un aumento de sus acciones del 3,8%. Musk ha sido una de las figuras más importantes en la campaña electoral de Donald Trump, ya que la posible imposición de aranceles al mercado chino, que está emergiendo en el sector de los coches autónomos con una fuerte competencia, puede beneficiar a Tesla con relación a uno de sus máximos rivales en estos momentos. Por supuesto, las empresas del propio Trump también experimentaron una subida descomunal de manera previa a las elecciones, pues los pronósticos aventuraban que sería el nuevo presidente, tal y como ha sucedido.

¿Qué es el US Tech 100?

El US Tech 100 es uno de los principales índices que cotizan en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande del mundo después de la de Nueva York. Creado en el año 1985, el US Tech 100 está destinado a reunir a las empresas tecnológicas más relevantes de la economía estadounidense. En este sentido, el US Tech 100 opera de manera digital mediante el Nasdaq, a diferencia de lo que suele ocurrir en Wall Street, donde la presencia física de los inversores es una de sus insignias. Una operativa acorde a las empresas tecnológicas que lo componen.

En este sentido, el US Tech 100 es uno de los principales referentes de la economía mundial, ya que sirve como termómetro para determinar el estado actual de la bolsa. Al contar entre sus filas con algunas de las grandes potencias mundiales en innovación y desarrollo, resulta fundamental observar sus movimientos para ver cómo pueden afectar a los valores de Wall Street, así como al resto de índices que operan en otros países. En este aspecto, cabe destacar que el US Tech 100 está compuesto por 100 de las empresas no financieras e internacionales más grandes de EE. UU. basadas en la capitalización bursátil.

Las empresas tecnológicas conforman nada menos que un 50% del Nasdaq, por lo que su relevancia en el funcionamiento del índice es capital. Con ello, son las encargadas de determinar la gran proyección que puede tener la economía en los próximos meses, algo que parece apuntar alto tras la victoria de Donald Trump, ya que los activos han conseguido alzarse por encima de la media con relación a los movimientos que se estaban produciendo mediante la campaña electoral.