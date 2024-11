Best House refuerza su compromiso formativo con el Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas del Instituto ECAS Grupo

Best House fortalece su compromiso con la excelencia y el desarrollo profesional de sus franquiciados mediante el lanzamiento de un Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas, ofrecido en colaboración con el Instituto ECAS Grupo Best. Este innovador programa académico proporciona una titulación oficial, reconocida en todo el ámbito europeo, y está orientado a satisfacer las necesidades actuales de los sectores inmobiliario y tecnológico. Gracias a la alianza con prestigiosas instituciones académicas, como la Universidad Internacional IMF de Andorra y La Salle, Universitat Ramon Llull, los franquiciados de Best House podrán acceder a una formación integral, diseñada para afrontar los retos de un mercado competitivo.

La metodología online del grado permite a los franquiciados compaginar sus estudios con sus responsabilidades laborales de manera eficaz. Mediante el acceso a clases grabadas, material digital y recursos de apoyo en una plataforma adaptada específicamente para ellos, Best House garantiza que sus franquiciados puedan desarrollar su formación universitaria sin comprometer su labor profesional. El Instituto ECAS Grupo Best complementa esta oferta con clases de refuerzo y test preparatorios que aseguran el máximo aprovechamiento de la formación y el éxito en las evaluaciones.

Este grado ofrece a los franquiciados de Best House una ventaja competitiva en el mercado. Al completar esta formación en administración de empresas y tecnología, los alumnos pueden acceder a profesiones colegiadas en el ámbito de la economía y las finanzas, como Administrador de Fincas o Administrador Concursal, ampliando sus servicios dentro del sector inmobiliario. Además, el programa permite a los graduados colegiarse en los Colegios de Economistas, consolidando su perfil profesional con una acreditación de prestigio, lo que refuerza la posición de Best House como referente en el sector.

Otro aspecto destacado del grado es su accesibilidad, que permite a los franquiciados mayores de 40 años sin vías de acceso tradicionales ingresar al programa a través de una entrevista basada en su experiencia profesional y motivación. Con este sistema de admisión, Best House asegura que cualquier franquiciado interesado en mejorar su formación pueda acceder a ella, eliminando las barreras que en ocasiones limitan el desarrollo profesional de adultos con experiencia.

La estructura pedagógica también facilita que los exámenes puedan realizarse en diversas sedes nacionales, evitando desplazamientos lejanos y permitiendo a los estudiantes organizar su tiempo de manera más eficiente. Este enfoque demuestra el compromiso de Best House y el Instituto ECAS Grupo Best por ofrecer una formación accesible y cómoda para aquellos que desean avanzar en su carrera sin desatender sus responsabilidades laborales.

El Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas permite a los franquiciados de Best House acceder a numerosas salidas profesionales, no solo en administración y dirección de empresas, sino también en áreas como auditoría, consultoría fiscal y financiera, investigación, y posiciones en organismos internacionales. Además, la formación en tecnología aplicada a la empresa dota a los franquiciados de herramientas clave para adaptarse a los cambios digitales, lo que les posiciona como líderes preparados para enfrentar los retos actuales del mercado.

Con el lanzamiento de este grado, Best House reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus franquiciados, brindando una herramienta educativa que permitirá a cada uno de ellos consolidarse en un sector cada vez más exigente. La titulación representa una oportunidad para quienes buscan fortalecer su carrera profesional y competir con éxito en el ámbito inmobiliario.

Best House invita a quienes buscan crecer profesionalmente e integrarse en una red de franquicias con altos estándares de calidad a unirse a su modelo de negocio líder. Además de una extensa cartera de productos y servicios exclusivos, Best House pone a disposición de sus franquiciados programas de formación de vanguardia como el Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas, diseñado para impulsar su éxito.

Para todos los profesionales del sector inmobiliario que deseen una formación de excelencia, Best House abre las puertas a esta oportunidad única de mejorar sus habilidades y destacar en un mercado competitivo.