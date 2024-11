DS 3 y DS 4 HYBRID, con mayores prestaciones en materia de confort y eficiencia energética

En 2024, DS AUTOMOBILES ha dado un paso decisivo en su estrategia de electrificación con la llegada de la tecnología HYBRID, una alternativa híbrida autorrecargable, con mayores prestaciones en materia de confort y eficiencia energética, y costes de funcionamiento frente a un motor de gasolina de características similares. Presente en el DS 3 y el DS 4, este sistema también elimina la necesidad de enchufar. La gestión de la batería está totalmente automatizada, cargando y descargando en función de la conducción sin necesidad de estar enchufada.



Esta tecnología permite arrancar silenciosamente utilizando solo energía eléctrica, conducir sin emisiones de CO 2 y recurrir al motor de gasolina si se requiere más potencia: las motorizaciones HYBRID combinan dos energías diferentes para un confort de conducción notable y una tremenda eficiencia. La opción de conducir solo con el motor eléctrico permite un funcionamiento más silencioso, así como una comodidad inigualable y una conducción realmente suave. Para un viaje urbano de pocos kilómetros, es posible recurrir al modo “cero emisiones” durante más del 50% del tiempo de viaje con un beneficio de hasta el 40% en el consumo de combustible.

En carretera, la combinación de gasolina y energía eléctrica aporta eficiencia y flexibilidad. El motor eléctrico proporciona un par adicional a bajas revoluciones y, en caso de aceleración brusca, un aumento de potencia que permite disfrutar de un mayor rendimiento con un consumo de combustible reducido.

El sistema HYBRID está diseñado para funcionar por sí solo. La batería se carga automáticamente durante la conducción, gracias al motor de gasolina, sin tener que enchufar ningún cable ni esperar. Como las fases de desaceleración se controlan automáticamente para recuperar energía, el uso del sistema de frenado mecánico también se reduce considerablemente con una reducción de las emisiones de partículas finas.

La opción HYBRID consta de un motor de gasolina de 136 CV / 230 Nm acoplado a una nueva caja de cambios automática de doble embrague de seis velocidades que incorpora un motor eléctrico de 21 kW. Una batería de iones de litio NMC de 0,9 kWh, con una garantía de 8 años/160.000 Km, alimenta el sistema eléctrico autorrecargable.



El motor de gasolina es una evolución importante de la oferta anterior, con un desarrollo especial para el sistema HYBRID. Tres cilindros con 1199 cc, desarrollan 136 caballos de potencia, con 230 Nm de par motor desde 1750 rpm. Esta nueva versión funciona en el ciclo Miller, lo que proporciona una mayor eficiencia termodinámica y, por tanto, una importante reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO 2 . El motor también está equipado con una nueva cadena de distribución y un nuevo turbocompresor de geometría variable para maximizar la sostenibilidad y la capacidad de respuesta a bajas revoluciones.

El motor eléctrico síncrono de imanes permanentes está integrado en la nueva transmisión de doble embrague de seis velocidades e-DCS6. Con 21 kW (28 CV) y un par de 55 Nm, puede funcionar solo con energía eléctrica a bajas velocidades y bajas cargas. Durante la desaceleración, el motor eléctrico actúa como generador para recuperar la energía cinética y alimentar la batería de 0,9 kWh situada bajo el suelo. El sistema también proporciona fácilmente potencia para arrancar el motor de gasolina.

La caja de cambios e-DCS6 también contribuye al confort y la eficiencia del HYBRID. Al limitar las interrupciones en el par, da la sensación de una conducción muy suave. El motor eléctrico, el inversor y la computadora están integrados en él para ahorrar espacio y peso.



Al volante, como el cambio de un motor a otro es imperceptible, el indicador de velocidad se vuelve azul cuando se conduce solo con energía eléctrica. En la pantalla digital del instrumento, se puede mostrar el flujo de energía, junto con el nivel de carga de la batería y su estado de funcionamiento, a través de un medidor de potencia. El porcentaje de distancia recorrida solo con energía eléctrica se muestra en el ordenador de a bordo y también al final del viaje.

En el ciclo de homologación combinado WLTP, estos avances se traducen, comparados con un motor gasolina de prestaciones similares, en una ganancia de casi el 20% en términos de eficiencia (1,2 litros menos de combustible necesario para recorrer 100 kilómetros) y una Reducción de 27 gramos por kilómetro de CO2 (o 19%) a 112 gramos por kilómetro de CO2. En ciudad, la reducción del consumo es de hasta el 38%.

En definitiva, la tecnología Hybrid de DS AUTOMOBILES permite ofrecer la etiqueta ECO de la DGT, constituyéndose en una solución con un rendimiento muy similar a las soluciones híbridas completas, sin impuesto de matriculación, con menor tributación local y a un precio muy similar al diésel.

