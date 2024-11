No Name Sport lanza su curso de supervivencia para sobrevivir a situaciones extremas, pandemias y otras catástrofes

Tras la pandemia la demanda de cursos de supervivencia aumentó hasta en un 30%, según la Escuela Española de Supervivencia debido a la inquietud de las personas por el surgimiento de sucesos similares. El humano se dio cuenta de lo expuesto que está ante las catástrofes y cómo el conocimiento puede ayudarlo a sobrevivir ante los peores escenarios. Debido a esta demanda, No Name Sport ha lanzado un curso especializado en el tema para preparar a sus clientes para sobrevivir a amenazas globales futuras. Esta preparación implica la adquisición de nuevas habilidades para hacer frente a guerras nucleares, pulsos electromagnéticos, alteraciones del clima, entre otros.

Curso de supervivencia especializado por No Name Sport No Name Sport tiene dos cursos de supervivencia, el nivel 1 con 4 horas de preparacionismo para quienes no tienen tiempo y el de 8 horas para un aprendizaje completo. La formación de 4 horas es lectivo-práctico e involucra habilidades de observación, creación de fuego, filtrado y transporte de agua, entre otros. La formación de 8 horas incluye todo lo del curso rápido más la enseñanza de técnicas de combate y las actividades necesarias para sobrevivir en diversos entornos.

El nivel 1 puede ser realizado por adultos y niños de hasta 14 años, mientras que el nivel 2 solo está disponible para mayores de edad. El instructor a cargo de estos cursos es el comandante Ángel Parra Merino, especialista en situaciones reales de supervivencia y survivor hack. Durante toda su carrera ha operado como cuerpo de élite de la marina, suboficial en la intervención de la AGRUMAD, entrenador oficial de taekuondo y formador de cuerpos policiales.

¿Por qué hacer un curso de supervivencia para situaciones extremas? Para sobrevivir en situaciones extremas es necesario conocer los elementos básicos como los primeros auxilios, temperatura e importancia y nivel de hidratación. De igual manera, es fundamental gestionar el sentido de orientación y saber cómo llegar rápidamente a una zona segura. Ese tipo de conocimientos y habilidades son cruciales para diversos escenarios, no solo extremos, sino también, en extravíos durante visitas turísticas, situaciones económicas graves, emergencias sanitarias nacionales, etc.

Por otra parte, dominar las artes marciales y mecanismos de defensa que enseñan en los cursos de supervivencia resulta útil para la protección propia y de los seres queridos. Esta protección puede ser necesaria tanto en un desastre global como en un intento de robo, agresión severa e incluso de asesinato. El conocimiento de la naturaleza y cómo sobrevivir en ella también es indispensable para quienes aman este tipo de entornos y están planificando una nueva experiencia en ambientes remotos.

Por lo tanto, los cursos de supervivencia de No Name Sport preparan a las personas para todo tipo de escenarios complejos. De igual forma, les permiten conocer hasta donde pueden llegar en una situación de emergencia.