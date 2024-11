AICAD Business School ingresa en la red de universidades de CLADEA para ofrecer más oportunidades a sus alumnos

El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA) es una red internacional compuesta por instituciones educativas superiores especializadas en la carrera de administración. Hoy en día, este grupo está integrado por más de 260 organizaciones, tanto públicas como privadas, de distintas partes del mundo.

A propósito de esto, AICAD Business School ha decidido unirse a esta red de universidades para expandir su posición internacional en el ámbito de la formación de posgrado universitario en administración de empresas. En particular, CLADEA ha desarrollado una influencia considerable en América Latina y facilita la colaboración con distintas entidades para desarrollar programas académicos e investigativos.

Entrevista a Hermel Balcázar: La Integración de AICAD Business School a CLADEA y sus Beneficios para la Comunidad Educativa Hermel, ¿podrías contarnos cómo se gestó la integración de AICAD Business School a CLADEA? ¿Qué factores impulsaron esta decisión?

Claro. La integración de AICAD Business School a CLADEA responde a nuestro compromiso constante con la calidad educativa y el deseo de proporcionar a nuestros estudiantes, docentes y egresados mayores oportunidades de networking en el ámbito internacional. CLADEA es una red académica reconocida que conecta instituciones de gran prestigio en América Latina. Así que al unirnos a ella, queríamos ampliar las oportunidades de aprendizaje e investigación para nuestra comunidad y reforzar nuestra presencia y reputación en los aquellos países.

¿Cuáles son las ventajas más significativas para los estudiantes de administración de AICAD gracias a esta colaboración?

Los estudiantes de AICAD ahora pueden participar en intercambios académicos internacionales y expandir sus conocimientos en un contexto distinto, lo cual es invaluable. Además, se les abren puertas para realizar investigaciones conjuntas con universidades de alto nivel, así como para participar en foros y congresos organizados por CLADEA. Estos eventos son clave para introducir a nuestros alumnos en nuevas áreas de estudio y técnicas modernas, esenciales para su crecimiento en el sector de la administración y negocios.

¿Cómo beneficia esta integración a los egresados y docentes de AICAD?

Tanto los egresados como los docentes se ven beneficiados a través del reconocimiento y aval que esta colaboración aporta. Al ser parte de CLADEA, AICAD Business School fortalece su autoridad y reputación, lo que posiciona mejor a nuestros egresados en el mercado laboral. Por otro lado, los docentes pueden colaborar en proyectos académicos de alto nivel, intercambiar experiencias con otros académicos y ampliar su red de contactos en el ámbito internacional.

Mencionaste la participación en foros y congresos internacionales, ¿qué impacto tiene esto en el desarrollo profesional de los estudiantes?

Asistir a foros y congresos les permite a los profesores y estudiantes conocer nuevas tendencias y metodologías que están moldeando el mundo de los negocios. También los expone a diferentes mercados, lo que les brinda una comprensión más global de cómo funcionan las economías y las empresas en América Latina. Esto es crucial para convertirse en profesionales altamente competitivos y con una visión amplia del sector, cualidades que hoy en día son muy valoradas tanto en la administración pública como en el sector privado.

Desde tu perspectiva, ¿cómo contribuye la integración de AICAD a CLADEA al prestigio de la escuela en América Latina?

Formar parte de CLADEA refuerza significativamente nuestro prestigio y visibilidad en América Latina. CLADEA es una red de instituciones académicas prestigiosas y estar en ella significa un aval de la calidad para AICAD. Esto no solo fortalece la confianza en nuestra escuela, sino que también consolida nuestro papel como institución líder en educación avanzada en negocios.

¿Qué mensaje te gustaría dar a los estudiantes y egresados de AICAD Business School respecto a esta nueva alianza?

Les diría que aprovechen cada oportunidad que ofrece esta integración con CLADEA. Las redes académicas de este tipo son plataformas de crecimiento personal y profesional que marcan la diferencia en sus carreras. Participen en los intercambios, busquen colaborar en investigaciones y asistan a los eventos internacionales. Estos son pasos que no solo enriquecerán su formación, sino que también los posicionarán como líderes en su campo.