La escritora alicantina Nelia Higueras sorprende con su original libro de relatos

La escritora alicantina Nelia Higueras ha sorprendido a todos con su libro de relatos 'Creces, vives regu y luego… te mueres'. 53 relatos en los que habla de situaciones que les ocurren a muchas mujeres hoy en día, contadas de manera cruda, natural y realista Según ha explicado la propia autora: "Son 53 relatos breves de crítica social con los que he intentado ofrecer al lector un pequeño trampolín hacia su mundo interior, hacia esa parte no tan bonita que se mira poco". En estos relatos la escritora Nelia Higueras profundiza con gran sensibilidad en la complejidad de las emociones humanas, así como en las creencias que todo el mundo tiene sobre el sistema, el patriarcado y las estructuras colectivas.

53 relatos breves, potentes, intensos, perturbadores, hilados por su trayectoria vital, para leer y releer. Relatos para cuestionarse la vida, el sistema, los vínculos, la muerte. Según ha comentado Nelia Higueras: "Se tocan muchos temas que solemos silenciar. Y airear nuestro interior nos llena de oxígeno limpio para que crezcan nuevas flores".

Un libro de relatos que ha conquistado a muchos lectores que se han enamorado de su prosa ágil que se puede leer de mil formas diferentes. "Me gusta eso que dice la gente: que cada relato tiene mil lecturas. Puedes leerlo en diagonal si quieres, pero si le pones un poquito de ti, verás mundos inimaginables".

Sobre la autora

Nelia Higueras (Benissa, Alicante – 1980) estudió un grado en Comunicación Audiovisual y un posgrado en Comunicación Corporativa en Madrid y, desde entonces, no ha dejado de escribir publicidad, de idear acciones de marketing y de trabajar como creativa para muchísimas empresas. Nelia escribe a todas horas y ahora se publica este primer recopilatorio de narrativa breve que está lleno de fantasías.