APCAS analiza las funciones del perito de seguros y su importancia en el sector

La Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) quiere unirse una vez más al dolor de los afectados y al luto por las víctimas mortales de las inundaciones extraordinarias producidas por la DANA de los días 26 a 29 de octubre y solidarizarse, especialmente con el pueblo valenciano, que, una vez más, está demostrando su fortaleza, unidad y capacidad de resistencia ante la adversidad, como son las gravísimas inundaciones extraordinarias que está sufriendo la región debido a la última DANA.

Lamentablemente, en esta situación de emergencia, APCAS observa con gran preocupación la difusión de contenidos no verificados e inciertos, sobre la labor de los Peritos de Seguros y de los gabinetes periciales que están participando en la evaluación y tasación de los daños. La divulgación de información incorrecta o imprecisa sobre la función y el modo de operar de los profesionales de la Pericia Aseguradora, no solo genera confusión y desconfianza en los afectados, sino que también puede desvirtuar el importante valor de una función crucial para muchas personas damnificadas, en unos momentos de gran angustia e incertidumbre.

APCAS insta a los creadores de contenido y usuarios de redes sociales a asumir la responsabilidad de verificar sus fuentes y difundir información veraz, particularmente en situaciones tan sensibles como la actual y se ofrece a proporcionar la información para el conocimiento y comprensión de la labor pericial. La sociedad en su conjunto y en especial los perjudicados, merecen recibir información clara y precisa, ya que cualquier desinformación afecta no solo al trabajo de los profesionales que actúan en el siniestro, sino fundamentalmente a los asegurados damnificados, generando una innecesaria pérdida de confianza en el proceso de evaluación y tasación de los daños y la liquidación de las indemnizaciones.

El Rol Fundamental de los Peritos de Seguros Los Peritos de Seguros de APCAS que intervienen en los siniestros, trabajan bajo estrictos estándares de profesionalidad y de ética. Su labor va más allá de la una pura función técnica, valorando y analizando los daños para lograr que los afectados puedan recuperar su situación previa al desastre lo antes posible. Esta tarea requiere un profundo conocimiento técnico, imparcialidad y compromiso ético, lo que asegura decisiones justas y transparentes en beneficio de todos los implicados, sin menoscabo de la compresión de la situación de los afectados y de la necesaria empatía hacía estas personas.

Es fundamental que los asegurados confíen en los Peritos de Seguros que acuden a atender su situación tras la catástrofe. Estos profesionales están presentes, no solo para evaluar y tasar los daños, sino que junto con los mediadores de seguros, van a orientarlos en todo el proceso, con relación a la gestión de toda la información y documentación necesaria para que obtengan sus justas indemnizaciones lo antes posible. Los peritos no acuden a los siniestros con fines de lucro, sino con el propósito de aportar soluciones efectivas y reales en momentos de gran dificultad.

Un llamamiento a favor de una remuneración justa En este orden de cosas, APCAS también quiere hacer un llamamiento en favor de una remuneración justa y adecuada, como no puede ser de otra manera, para todos los profesionales, gabinetes y empresas periciales, que se están volcando en esta catástrofe.

La solidaridad con los afectados también requiere una compensación justa al esfuerzo y al sacrificio personal de los Peritos de Seguros que están trabajando incansablemente para evaluar y gestionar los siniestros. No se puede permitir que, como en otras crisis, los intermediarios económicos ajenos a la profesión especulen con esta situación de emergencia, aprovechando para reducir los honorarios de los profesionales o generar negocio a expensas de su esfuerzo y dedicación.

Es importante destacar que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) establece tarifas y honorarios para aplicar en estas situaciones de emergencia, y APCAS exige que se respeten y se apliquen correctamente, evitando que otros agentes se beneficien de la diferencia con los mismos. APCAS entiende igualmente que si, dada la magnitud de la catástrofe, los actuales fondos fueran insuficientes, la Administración del Estado deberá aportar al CCS los fondos suficientes para poder afrontarlo.

La colaboración entre los Peritos de Seguros y las compañías aseguradoras debe orientarse a solucionar de manera efectiva los siniestros causados por la DANA. No obstante, APCAS insiste en que esta colaboración solo es posible en un marco de respeto al esfuerzo y a la labor de los Peritos de Seguros, que están actuando en esta catástrofe aportando toda su profesionalidad, guiados por su vocación de servicio.

APCAS seguirá defendiendo y respaldando a sus profesionales en todo momento y especialmente en su actuación en situaciones de emergencia como la actual.