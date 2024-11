Tras dos años de trámites, Haaus® Coliving logra la conversión de oficinas en espacios de coliving en Vía Laietana

Tras casi dos años de gestiones y trámites administrativos, Haaus® Coliving ha conseguido finalmente la aprobación para transformar una antigua oficina en Vía Laietana en un espacio de coliving. Este proyecto supone un paso importante para incrementar la oferta de alojamiento temporal en el centro de Barcelona, sin tensionar el mercado de la vivienda a largo plazo. El centro de Barcelona es una de las zonas con mayor presión inmobiliaria de la ciudad, y probablemente de toda España.

La aprobación del Ayuntamiento de Barcelona y Patrimonio llega tras un prolongado proceso para obtener el permiso de cambio de uso, permitiendo a Haaus® Coliving avanzar en su misión de ofrecer coliving en Barcelona para una variedad de perfiles que incluyen estudiantes, jóvenes profesionales y nómadas digitales.

Retos en la transformación de oficinas en viviendas El proyecto de Haaus® Coliving en Vía Laietana responde a una necesidad creciente de ampliar la oferta de alojamientos temporales y alquiler de habitaciones en el centro de Barcelona. El apartamento, situado en un edificio de uso mixto y que anteriormente había sido vivienda, pasó a ser utilizado como oficina en las últimas décadas. No obstante, Haaus® Coliving identificó esta ubicación como una oportunidad para realizar una conversión de oficinas en coliving, adaptando su estructura para satisfacer las necesidades actuales de alojamiento de media estancia.

Joaquín Rubio, CEO y fundador de esta empresa, ha expresado su preocupación por las demoras administrativas que ralentizan este tipo de proyectos. “No es normal que el Ayuntamiento tarde dos años en aprobar un cambio de uso de estas características, cuando lo que queremos es ampliar la oferta de alojamientos en una zona tan tensionada como es el centro de la ciudad”, afirmó. En su opinión, los procesos burocráticos dificultan que las empresas puedan contribuir a mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en sectores como el coliving, que ofrece soluciones de alojamiento flexibles y temporales mientras optimizan la utilización de suelo urbano y mejoran el patrimonio local a través de inversiones a largo plazo.

Un modelo de coliving como respuesta a la demanda en zonas céntricas El coliving se ha consolidado como una solución eficaz para los centros urbanos, donde la movilidad y la flexibilidad son valores fundamentales. Este modelo ofrece a los usuarios la opción de vivir en zonas bien ubicadas y totalmente equipadas sin los compromisos del alquiler tradicional, a través de estancias de media o larga duración.

En el caso de Vía Laietana, Haaus® Coliving busca ofrecer espacios modernos y funcionales, con áreas comunes que fomenten la interacción entre los residentes, en línea con la filosofía del alquiler de habitaciones y el alojamiento temporal.

Rubio también ha criticado la postura de ciertos sectores políticos que, según él, no consideran el papel positivo de los inversores en el desarrollo habitacional: “Muchos partidos, a través de sus populismos, ponen a la ciudadanía en contra del empresario e inversor, cuando este es parte de la solución al problema de la vivienda en Barcelona, Cataluña y España. Deberían acelerar la lenta burocracia y ayudar a los pequeños inversores a estimular la oferta”.

La obtención del permiso para realizar el proyecto de Via Laietana representa un paso adelante para Haaus® Coliving, que trabaja para expandir la oferta de coliving en Barcelona y ofrecer alternativas de alojamiento responsables y accesibles en el corazón de la ciudad.