En fisioterapia y osteopatía, hay que ponerse en manos de profesionales

Se entrevista a Álvaro, director de la Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Álvaro Vicente Tejerina de Boadilla del Monte, para tratar aspectos relacionados con la profesión y darle el valor que merece.

Álvaro es graduado en fisioterapia por la Universidad Europea de Madrid y osteópata por la Escuela de Osteopatía de Madrid, y experto en tratamiento invasivo, neuromodulación y en nutrición deportiva.

Buenos días, Álvaro, nos consta que la profesión de la fisioterapia sufre mucho intrusismo, algo que preocupa teniendo en cuenta que se juega con la salud de las personas, ¿Cómo puede un paciente saber si está en el lugar indicado para recibir fisioterapia?

Buenos días, así es, cada vez hay más gente que dice ser fisioterapeuta y/u osteópata y no ha realizado la carrera universitaria en fisioterapia, totalmente imprescindible para poder ejercer la profesión. Además, en España, la osteopatía es una formación de cinco años que solamente la puedes realizar si has estudiado previamente el grado en fisioterapia. También hay muchos centros que no cumplen con los permisos que exige sanidad, algo también obligatorio y muy importante a tener en cuenta. Como pacientes, debemos informarnos de todo esto y poner nuestra salud en manos de profesionales.

Nos comentas que la osteopatía es una formación que realiza un graduado en fisioterapia, pero, ¿Qué es la osteopatía y que la diferencia de la fisioterapia?

Primero de todo me gustaría aclarar que la osteopatía no es una medicina alternativa, no son técnicas aleatorias para crujir, no es colocar nada y no es el tratamiento de los huesos.

La osteopatía es un método de diagnóstico y tratamiento, basado en la evidencia científica y la evidencia clínica, que estudia cómo se comportan los diferentes sistemas y tejidos del organismo y la relación entre ellos; y realiza técnicas de normalización de las funciones alteradas, entre las que se encuentran las manipulaciones articulares de alta velocidad.

La osteopatía estudia, además del sistema musculoesquelético, cómo funcionan todos los órganos o vísceras, el sistema vascular, el sistema nervioso, el sistema linfático… y cómo estos pueden afectar a la función musculoesquelética. Por tanto, podemos decir que la osteopatía busca el “origen” de un dolor o una falta de función de alguna estructura, teniendo en cuenta además los factores biopsicosociales, y da los estímulos necesarios para evitar ciertas patologías y/o enfermedades, y que el cuerpo se autorregule y disminuyan los síntomas.

La osteopatía complementa a la fisioterapia, dándonos más conocimientos y medios para ayudar a nuestros pacientes.

En algunos países, como EEUU, la osteopatía es una rama de la medicina convencional, son médicos – osteópatas; y en otros países, es una carrera universitaria. Aquí en España se está luchando por conseguir más reconocimiento.

¿Qué patologías tratáis en la clínica?

Diagnosticamos y tratamos cualquier dolor o falta de función que compete a un fisioterapeuta, y de no ser así, derivamos al profesional que consideramos oportuno. En la clínica somos especialistas en fisioterapia traumatológica, deportiva, ginecológica y pediátrica. Valoramos y tratamos dolores articulares y musculares, esguinces, tendinopatías, algunas hernias, cefaleas, neuralgias, problemas de la ATM y bruxismo, disfunciones gastrointestinales, rehabilitación postquirúrgica, dismenorreas, preparto y postparto, dispareunias, patologías linfáticas, cólicos del lactante, patologías respiratorias infantiles…

Debo añadir que hay especialidades en las que no somos expertos, pero que también tratan los fisioterapeutas, como la fisioterapia respiratoria, la fisioterapia neurológica, fisioterapia cardíaca, etc.

¿Qué es la punción seca y la neuromodulación?

La punción seca es una técnica invasiva para el tratamiento de las alteraciones musculares con el objetivo de disminuir o hacer desaparecer el dolor y restablecer la función muscular. No infiltramos ningún tipo de sustancia en el organismo, solo realizamos la punción sobre el músculo para producir un estímulo en el mismo. En una misma sesión suelen ser necesarias varias punciones en diferentes localizaciones.

Y la neuromodulación, que puede ser invasiva, con agujas, o no, es una técnica avanzada en el campo de la fisioterapia que utiliza impulsos eléctricos para regular o normalizar la actividad nerviosa y mejorar su funcionamiento, activando los mecanismos moduladores del dolor y la neuroplasticidad.

¿Cuánto debe durar una buena sesión de fisioterapia?

La fisioterapia no debería medirse en minutos, igual que no se mide en minutos una sesión con el médico o con el odontólogo. Lo importante es que la sesión sea de calidad, que se busque ayudar al paciente con sus dolores y sus objetivos. En nuestra clínica, la sesión dura entre treinta minutos y una hora, aproximadamente, pero es algo que no deberíamos tener en cuenta, no es mejor una sesión cuanto más larga en el tiempo es. Y es muy importante que en esta se dedique un espacio a la anamnesis y la valoración, claves para realizar un buen trabajo.

¿Cuántas sesiones necesita un paciente y cada cuánto tiempo?

Es una pregunta también muy común. El número de sesiones depende de la patología, de la evolución que tenga, de sus factores biopsicosociales… Eso sí, no me gusta “obligar” a mis pacientes a seguir acudiendo si vemos que no hay cambios en las primeras sesiones, aunque cabe señalar que hay personas que necesitan más tiempo y tratamiento. A mí me gusta citar a mis pacientes cada 7-10 días mínimo, el cuerpo necesita tiempo después de las sesiones para realizar cambios.

Y por último, ¿necesito un diagnóstico médico para acudir al fisioterapeuta?

No es necesario con ciertos dolores y patologías. Es parte del trabajo del fisioterapeuta y/u osteópata valorar y diagnosticar al paciente. Seremos los primeros en derivar a otro especialista en el caso de que consideremos que el paciente lo necesita.

Concluyendo con la entrevista, consideramos que esta puede ser de gran ayuda para los lectores. Álvaro nos ha explicado cómo la fisioterapia y la osteopatía nos pueden ayudar, que es importante que nos tratemos con profesionales cualificados, que la fisioterapia no debe medirse en tiempo y que no siempre es necesario un diagnóstico médico antes de acudir al fisioterapeuta.