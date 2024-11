JGC Market, el marketplace de los agricultores

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los agricultores es no contar con una plataforma que les permita conectar con los clientes. Es por eso que nace la iniciativa JGC Market, un marketplace destinado a ayudar a pequeños y grandes comercios de cualquier sector, ofreciéndoles la oportunidad de publicar sus productos e incrementar sus ingresos.

En una entrevista con el Director General de la compañía se dio a conocer más sobre su labor que aporta valor añadido a los agricultores y consumidores.

¿Cuál fue la motivación para crear JGC Market y apoyar a los agricultores?

La motivación fue crear un espacio que apoyara directamente a los agricultores, valorando su trabajo y ofreciéndoles una plataforma para llegar a los consumidores sin intermediarios Promover un comercio justo de calidad y fomentar la sostenibilidad en el sector agrícola local de ámbito nacional.

¿Qué beneficios ofrece la compañía a los agricultores y a los compradores?

A los agricultores, les proporciona acceso directo a los consumidores, eliminando intermediarios y permitiéndoles obtener un precio más justo por sus productos. Para los compradores, la plataforma ofrece productos frescos y de alta calidad a precios competitivos, con la confianza de adquirir alimentos de origen local y sostenible. Además, acercamos al consumidor a quienes producen los alimentos que consumen.

¿Qué tipo de productos se pueden encontrar en la plataforma?

Pretendemos que JGC Market se convierta en una plataforma de venta multi producto. Es cierto que tenemos una sensibilidad especial con el mundo agrícola. No obstante, nuestra plataforma también está diseñada para convertirse en un espacio de venta de todo tipo de artículos, ofreciendo a los consumidores una amplia variedad de opciones más allá de los productos agrícolas.

¿Hacen alguna selección de los artículos que forman parte de su marketplace?

No, nuestra idea es poder vender cualquier tipo de artículo siempre que sea legal.

Hacemos una comprobación de todos los vendedores que se dan de alta en nuestro Marketplace, para dar al consumidor la máxima confianza.

¿Cómo garantizan la calidad y frescura de los productos ofrecidos por los agricultores?

Tras la comprobación de los vendedores por nuestra parte, son los propios consumidores los que valoran y comentan la calidad del producto, trato del vendedor y calidad del proceso de compra. Creemos que es esencial que el consumidor obtenga la máxima calidad en los productos adquiridos y así se lo hacemos saber a los vendedores.

¿Puede hablar un poco sobre el impacto que ha tenido JGC Market en la comunidad agrícola local?

Actualmente, nos encontramos en fase de lanzamiento, por lo que es un poco pronto para valorar el impacto, pero estamos convencidos de que contaremos con cientos de agricultores ofreciendo sus productos en un corto espacio de tiempo.

¿Qué planes tienen para expandir la plataforma y llegar a más consumidores?

Hemos desarrollado un plan de Marketing que contempla acciones directas en medios digitales, pero también queremos que nuestros máximos embajadores sean nuestros vendedores a través del boca a boca, para ello, nos esforzamos cada día a ayudarles a conseguir sus objetivos.

¿Cómo manejan los aspectos logísticos y de distribución de los productos ofrecidos?

Contamos con varias agencias de transporte que el cliente puede seleccionar y diferentes modalidades de transporte, como transporte en frío o incluso a través de la empresa GLOVO para potenciar el comercio de proximidad.

¿Qué mensaje les gustaría transmitir a los clientes y socios comerciales de JGC Market?

Queremos mostrarnos como una plataforma comprometida con la transparencia, la calidad y el apoyo directo a los productores locales. Nuestro objetivo es construir una comunidad basada en la confianza, donde todos puedan acceder a productos frescos, variados, artesanales y de calidad, donde los agricultores y otros proveedores reciban un trato justo y digno. Pretendemos que cada compra contribuya a fortalecer la economía local y a fomentar un comercio más sostenible y equitativo para todos.