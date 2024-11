Un póster científico sobre el CIPAT, premiado en las XXXIX Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología

Se celebraron hace unos días en La Coruña. El póster lo presentó la investigadora Senay Ozkaya y analiza la opinión de los visitantes sobre el CIPAT de Tamajón mediante una encuesta que se realiza una vez termina la experiencia, con el fin de mejorarla de manera continuada El equipo paleontológico que dirige los fondos museísticos del CIPAT de Tamajón ha sido distinguido con la publicación y premio de un póster científico, que analiza la opinión de los visitantes sobre el CIPAT mediante las actividades didácticas y una encuesta que se realiza una vez termina la experiencia.

La Sociedad Española de Paleontología (SEP) es una asociación de carácter científico y cultural. Entre sus diversas acciones para la promoción y difusión de la Paleontología, se encuentran sus Jornadas anuales, dónde científicos nacionales e internacionales se reúnen para compartir sus investigaciones. En 2024 han celebrado su XXXIX edición en la ciudad gallega de La Coruña.

Concretamente, la investigadora Senay Ozkaya, coautora de este trabajo científico junto a Fernando Barroso, Mélani Berrocal, Pedro Callapez y Sergio García, ha sido distinguida con el premio a la mejor comunicación en formato póster, presentado en inglés, "Hear Me Out! Analysing feedback from visitors of the Palaeontological and Archaeological Interpretation Centre of Tamajón (CIPAT, Guadalajara, Spain)".

El alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, felicita nuevamente al equipo científico que dirige el CIPAT, el Grupo de Investigación PaleoIbérica de la Universidad de Alcalá, "una instalación que solamente nos está dando alegrías y que es, sin lugar a dudas, una excelente manera, real, de luchar contra la despoblación que afecta a nuestra comarca", afirma el regidor.

Los ricos hallazgos paleontológicos y arqueológicos descubiertos en Tamajón motivaron el desarrollo y posterior ampliación del Centro de Interpretación Paleontológica y Arqueológica de Tamajón (CIPAT). Desde su inauguración en 2021 ha recibido más de 10.000 visitantes nacionales e internacionales, promoviendo y agregando valor cultural y socioeconómico a una comarca fuertemente afectada por la despoblación, así como aumentando la alfabetización científica entre la sociedad.

Tres áreas diferenciadas componen el centro. La primera, el "Área Paleontológica", y la segunda, el "Área Arqueológica" (que se divide en la Sala "Evolución Humana’ y la Sala "Piedra de Tamajón’), exhiben fósiles reales, restos arqueológicos, infografías, réplicas y dioramas. La tercera, el "Área Didáctica", favorece el aprendizaje entre los visitantes a través de un conjunto de actividades educativas, combinando diferentes metodologías y estrategias didácticas, ajustadas a las necesidades educativas y a la diversidad del público.

Un aspecto clave para adaptar y mejorar los contenidos y actividades didácticas del CIPAT, es el análisis de los datos, que propicia una mejora continua de los materiales expuestos, así como de las metodologías empleadas. Hay dos recursos principales para ello, el primero, es un ‘Panel de retroalimentación’ situado en el ‘Área Didáctica’, especialmente diseñado para niños. El segundo es una encuesta general, desarrollada específicamente para el centro, que los visitantes rellenan antes de su salida.

Los datos de ambos recursos se procesan con métodos cuantitativos y cualitativos, mostrando el alto impacto que están teniendo los recursos didácticos en la mejor comprensión de los conceptos paleontológicos y arqueológicos explicados en el CIPAT, promoviendo así la alfabetización científica y el desarrollo de una actitud positiva hacia la geoconservación de este Patrimonio Natural y Cultural.