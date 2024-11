Financiación del 100 % en coches de ocasión para particulares, empresas y autónomos

A diferencia de los coches nuevos, los coches de ocasión aseguran un ahorro económico para los usuarios, debido a que evitan la depreciación inicial y se encuentran en excelentes condiciones a un precio más bajo. MID Car cuenta con una amplia experiencia en la venta de vehículos de ocasión, motivo por el que es una opción recomendada para quienes buscan un concesionario en Torrejón de Ardoz. Desde 2009, la empresa trabaja con un equipo de trabajadores a disposición de cada cliente, de tal manera que sea posible gestionar un servicio integral de venta y posventa.

MID Car ofrece planes de financiación para particulares, empresas y autónomos Una de las ventajas que ofrece MID Car a sus clientes es que cuenta con planes de financiación que se ajustan a las condiciones específicas de particulares, empresas y autónomos. Desde su calculadora online disponible en el sitio web, las personas que buscan un vehículo pueden realizar una proyección ingresando el importe y el plazo de financiación.

Para los particulares nacidos en España, los requisitos incluyen la presentación del DNI, la última nómina o pensión y la factura del teléfono. En caso de no tener DNI, los comunitarios deben presentar la carta verde y el pasaporte o tarjeta de residencia, mientras que los no comunitarios necesitan su carné de conducir y certificado de vida laboral.

En segundo lugar, los autónomos deben agregar el formulario IRPF modelo 100, los 3 últimos trimestres IRPF modelo 130/131 o los 3 últimos trimestres IVA modelo 303 y un justificante de cuenta bancaria. Por su parte, las empresas tienen la obligación de incluir el CIF y DNI del apoderado, la escritura de constitución y poderes, el último impuesto de sociedades modelos 200, la última declaración de IVA anual modelo 390, los 3 últimos trimestres de IVA modelo 303, el balance de cuenta de la empresa a cierre del mes anterior y el justificante de la cuenta.

Los vehículos disponibles en MID Car garantizan una excelente relación entre calidad y precio Para asegurar la satisfacción de sus clientes, el equipo de MID Car selecciona los mejores vehículos que cuentan con informes independientes a la mejor relación entre calidad y precio. De esa manera, los clientes del concesionario en Torrejón de Ardoz pueden adquirir coches en un gran estado y verificados por talleres especializados, tanto en lo que respecta al kilometraje como en la estructura del vehículo. Por otra parte, la empresa trabaja exclusivamente con vehículos nacionales, debido a que los vehículos de importación representan un riesgo al no poder probar la veracidad de su historial de mantenimiento.

Con un amplio stock que supera los 80 vehículos de ocasión, en constante rotación, los clientes de MID Car pueden encontrar el vehículo ideal según sus necesidades. Además de sus oficinas, el concesionario Torrejón de Ardoz dispone de dos campas exteriores para guardar los vehículos y una exposición interior donde se realizan las entregas.