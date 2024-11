Las pymes pueden obtener retorno económico y medioambiental vendiendo activos que no necesitan en Escrapalia

Según la Unión Europea, la economía circular se define como "un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende".

De acuerdo con ello, potenciar la economía circular implica pasar de modelos lineales tradicionales de "fabricar, usar y tirar", que suponen un alto consumo de recursos, energía y materias primas, a modelos en los que se promueve el reempleo de los activos que una empresa ya no necesita, fomentando su reutilización para darles una segunda vida.

Por qué hay que impulsar la Economía Circular en el entorno de las pymes Las grandes empresas y administraciones llevan ya años profundizando y adoptando medidas, planes y proyectos para lograr ventajas sociales, económicas y medioambientales derivadas de aplicar planes específicos relacionados con la economía circular, ejecutando proyectos de desimplantación circular y de reempleo para todos sus bienes que han llegado al final de su vida útil.

El informe Economía Circular: barreras y dinamizadores para su implementación efectiva en la pyme, elaborado por ISTAS para Ecoembes, concluye con que el 54% de las pymes en España desconocen lo que es la economía circular, desconocimiento que es mayor cuanto menor es el tamaño de la empresa.

Este hecho, según el informe anterior, se basa en que las pymes todavía entienden en gran medida que los temas medioambientales suponen un coste y una merma en su competitividad, añadido a su falta de especialización y de recursos internos especializados en temas ambientales, la dificultad de acceso a ayudas y financiación, y las cargas administrativas que les puede suponer.

Escrapalia, un aliado ideal en la venta de activos para las pymes españolas Como consecuencia, las pymes, que suponen más del 99% de las empresas de España y que dan empleo a 2/3 de las personas que trabajan, no están en su mayoría aprovechando las ventajas que les puede proporcionar el paso de modelos lineales a modelos circulares, con lo que ello supone no solamente para sus cuentas de resultados económicas y sostenibles, sino para el conjunto de la economía y la sociedad.

Consciente de este hecho, Escrapalia, una web de referencia en subastas B2B en España y que viene desde hace más de 10 años comercializando activos resultantes de proyectos de grandes empresas y administraciones, lleva desde hace años potenciando el trasladar su experiencia y capacidades a las medianas y pequeñas empresas de este país.

Cómo Escrapalia ayuda a vender en subasta los activos que las pymes ya no necesitan Escrapalia cuenta con un Área Comercial específica para pymes que da atención comercial y servicio a las necesidades de este segmento empresarial para que puedan vender todos los activos que ya no necesitan, obteniendo así un retorno económico de los mismos.

Adicionalmente, a estos recursos dedicados, Escrapalia dispone de una plataforma e infraestructura técnica que permite a estas empresas cargar de forma sencilla los activos que vienen en cuestión (con imágenes, descripción, etc.); tras lo cual los mismos son puestos a subasta y comunicados a través de campañas de marketing a sus más de 300.000 potenciales compradores interesados, lo que permite recibir ofertas en firme en un corto periodo de tiempo y con plenas garantías.

De esta forma, las pequeñas y medianas empresas recuperan el máximo valor con la venta de los activos que procedan de sustitución de equipos, cambios en la producción, cierre de instalaciones, exceso de stocks, etc.

Escrapalia, además, se encarga de encontrar al comprador perfecto para cada tipo de activo, atender a los compradores, gestionar las visitas, coordinar las entregas y enviar informes en cada fase del proceso, y gestionar la facturación y el cobro de los mismos a los compradores.

Todo lo anterior con seguridad, asesoramiento personalizado, control y transparencia, sin complicaciones y sin costes fijos

Cómo contactar con Escrapalia para comenzar a comercializar activos Cualquier pyme interesada en sumarse a los beneficios de la Economía Circular con Escrapalia puede contactar en autogestion@surusin.com o ponerse en contacto a través del formulario existente en su página web.