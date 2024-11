Capenergy Lanza Drakarian®, una innovación científica que reduce la grasa subcutánea en un 20% en solo 12 días, publicado en Journal of Clinical Aesthetics

Madrid, 4 de noviembre de 2024 – En una era donde la tecnología médica se reinventa a diario, Capenergy vuelve a posicionarse a la vanguardia con Drakarian®, un dispositivo que ha revolucionado el campo de la estética dermatofuncional. Un reciente estudio, publicado en Journal of Clinical Aesthetics, demuestra que esta tecnología avanzada puede reducir hasta un 20% la grasa subcutánea en tan solo 12 días. En el ensayo participaron 25 pacientes, quienes experimentaron resultados visibles sin necesidad de realizar dieta ni ejercicio físico adicional, lo cual convierte a Drakarian® en una solución innovadora y eficaz para la reducción de grasa corporal.

Resultados demostrados: Transformación y bienestar para los pacientes El estudio, que evaluó a hombres y mujeres entre 30 y 80 años, documentó una disminución promedio de 5.4 cm en el diámetro abdominal de los pacientes, así como mejoras metabólicas significativas. Los niveles de leptina se redujeron en un 12%, mientras que la insulina y el índice HOMA-IR disminuyeron en un 42%, lo cual refleja un impacto positivo en la salud metabólica además de la transformación estética.

Uno de los participantes del estudio compartió su experiencia después de las sesiones con Drakarian®: "Nunca imaginé que pudiera perder tantos centímetros en tan poco tiempo. Tras diez sesiones, mi abdomen había reducido 13 cm y había perdido 7 kg. Es impresionante poder mirarme al espejo y ver cambios tan significativos sin haberme sometido a procedimientos invasivos ni dietas restrictivas".

Otro de los pacientes, que realizó un seguimiento a los ocho meses del tratamiento, señaló la sostenibilidad de los resultados: "Después de casi un año, he logrado mantener mi figura. Ahora peso 26.5 kg menos y siento que tengo un mayor control sobre mi bienestar físico y emocional".

La satisfacción de los profesionales: Eficacia y seguridad comprobadas Para los profesionales de la estética y la salud, Drakarian® se ha convertido en una herramienta de referencia. El Dr. Jesús Rodríguez Lastra, quien dirigió el estudio, comentó su entusiasmo ante los resultados obtenidos: "Drakarian® nos permite ofrecer a nuestros pacientes resultados rápidos, seguros y sostenibles. Ver cómo nuestros pacientes mejoran tanto su apariencia como su salud sin cirugía ni efectos secundarios es verdaderamente gratificante para un profesional. Además, la reducción en los niveles de citoquinas inflamatorias confirma que el tratamiento es bien tolerado y contribuye a un bienestar integral".

Un cambio en la estética dermatofuncional La publicación en Journal of Clinical Aesthetics no solo válida la efectividad de Drakarian®, sino que también respalda la fiabilidad y seguridad de su aplicación. Capenergy ha logrado desarrollar una tecnología no invasiva con una potencia de 1,240 Watts, capaz de reducir la grasa subcutánea y visceral, además de mejorar parámetros metabólicos. Las resonancias magnéticas realizadas antes y después del tratamiento muestran claramente los cambios, dando a los pacientes y profesionales pruebas concretas del éxito alcanzado.

Capenergy sigue comprometido con la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras que se adapten a las necesidades reales de sus pacientes, priorizando siempre la seguridad y la efectividad. Drakarian® se perfila ahora como una herramienta esencial para aquellos que buscan una solución eficaz para la gestión de la grasa corporal y el bienestar general.

Para más información sobre Drakarian® y otros dispositivos de Capenergy, visitar drakarian.info