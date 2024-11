Consorcio Europeo de Avales concede 1.000 millones de euros de caución en 2024

En un año marcado por el auge de las energías renovables y el avance hacia la sostenibilidad, el Consorcio Europeo de Avales ha alcanzado un hito destacado: otorgar 1000 millones de euros en líneas de caución para 2024. Este logro consolida al Consorcio como el principal broker de caución en el sector de renovables en España, brindando soporte a proyectos en diversas etapas y permitiendo a los empresarios cubrir sus necesidades financieras sin incrementar su carga crediticia. Este respaldo financiero ha servido para desarrolladores, constructoras, ingenierías y fondos de inversión, fortaleciendo el crecimiento del sector y asegurando el avance de proyectos estratégicos tanto en energías limpias como en otros ámbitos clave.

Emilio Vargas: "El rey de los avales renovables" Emilio Vargas, CEO del Consorcio Europeo de Avales, ha sido pilar en la popularización del seguro de caución, un instrumento financiero que ha pasado de ser desconocido a una herramienta necesaria para el desarrollo de grandes proyectos. Vargas explica que, a diferencia de los avales bancarios tradicionales, el seguro de caución permite a las empresas obtener garantías financieras sin afectar su CIRBE, lo que evita un impacto negativo en su perfil crediticio. Aparte del conocimiento del mundo de los avales, la rapidez en el proceso de contratación y las condiciones favorables en cuanto a primas han hecho que este producto asegurador sea una alternativa atractiva para empresarios que buscan cubrir los requisitos exigidos en licitaciones públicas o contratos con terceros.

Líneas de avales para energías renovables y más allá El Consorcio Europeo de Avales ha ampliado sus servicios en una amplia gama de áreas, siendo los avales para energías renovables su principal motor de crecimiento en 2024. La demanda de estos ha aumentado en todos los sectores de la energía verde, ya que cada etapa de un proyecto de renovables requiere diferentes tipos de garantías. Por ejemplo, los proyectos que buscan puntos de conexión a la red necesitan avales específicos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, se requieren avales para el fiel cumplimiento de los contratos, para la fase de desmantelamiento y para responder ante las exigencias de ayuntamientos y organismos gubernamentales.

Los servicios no se limitan al sector energético. A lo largo del año, han otorgado líneas de caución para proyectos en áreas tan diversas como biometano, hidrógeno verde, almacenamiento de baterías, amoníaco y biogás. Otros sectores beneficiados incluyen el juego, residuos, puertos, aduanas, y el sector inmobiliario, en el cual el Consorcio ha ofrecido soluciones de afianzamiento para promociones inmobiliarias, permitiendo a los desarrolladores cumplir con los requisitos de financiación necesarios para lanzar sus proyectos al mercado.

Un año crucial para el almacenamiento y la regulación en energía Emilio Vargas predice que 2025 será un año decisivo para el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía en España. La creación de un marco normativo estable y previsible es necesario para que el país avance en su ambición de ser un líder en energías renovables y almacenamiento. La regulación de las baterías y los concursos de capacidad planificados orientan en esta dirección, y el Consorcio se prepara para cubrir las necesidades de garantías que surjan en este contexto. Según Vargas, “el almacenamiento va a ser el protagonista de este año y permitirá consolidar grandes proyectos que necesitan seguridad financiera”.

Además de ofrecer avales para proyectos de baterías y almacenamiento, el Consorcio Europeo de Avales asesora a desarrolladores tanto nacionales como internacionales interesados en invertir en el mercado español. Estos proyectos buscan asegurar la viabilidad financiera, y están alineados con la necesidad de avanzar en la descarbonización y mejorar la eficiencia energética. Desde el Consorcio, se subraya la importancia de una sincronización de esfuerzos y decisiones estratégicas para que España consolide su posición en la vanguardia de la revolución energética.

Las ventajas del seguro de caución en un escenario cambiante El seguro de caución ofrece al tomador de la póliza una garantía financiera para cumplir con requisitos que van desde licitaciones públicas hasta compromisos contractuales entre entidades privadas. Una de las principales ventajas es que, al no contabilizar en el CIRBE, permite que las empresas mantengan su capacidad de crédito intacta, lo cual es una ventaja competitiva en un contexto de crecimiento y expansión.

Para los desarrolladores de proyectos en energías renovables, el seguro de caución se ha convertido en una alternativa preferida a los avales bancarios, ya que les permite garantizar sus compromisos sin ver comprometida su capacidad de financiamiento, el proceso de contratación es ágil y accesible, lo cual facilita a los empresarios continuar con sus actividades sin interrupciones. Como señala Vargas, “estamos ayudando a muchos empresarios a sacar adelante sus proyectos y que no paren su actividad, con garantías provisionales y definitivas en un proceso sencillo y al alcance de todos”.

Agradecimientos y compromiso con el liderazgo en energías renovables El Consorcio Europeo de Avales agradece a sus clientes, desarrolladores, fondos de inversión, ingenierías y constructoras por la confianza depositada en sus servicios durante 2024. Sin la colaboración y confianza de estos actores clave, no habría alcanzado los 1000 millones de euros en líneas de caución. Vargas y su equipo están comprometidos a seguir siendo líderes en el sector de renovables, ofreciendo avales en áreas como centros de datos, hidrógeno verde, biometano, y desmantelamiento, así como en nuevos campos emergentes dentro de la transición energética.

Este compromiso se refleja en la amplia gama de servicios de avales que el Consorcio ofrece, incluyendo avales para puertos, ayuntamientos, aduanas, anticipos de subvenciones, y mucho más. Esta versatilidad permite que el Consorcio se adapte a las necesidades específicas de cada cliente, asegurando un enfoque personalizado y de calidad en cada operación.

Perspectivas de crecimiento en caución y el futuro de las energías renovables Para el Consorcio Europeo de Avales, el futuro del seguro de caución en España es prometedor, con una previsión de crecimiento de doble dígito en 2025. Las energías renovables continuarán siendo el motor principal de este crecimiento, incentivadas por la necesidad de avales en todas las fases de desarrollo de los proyectos. Este auge responde tanto a la evolución natural de los proyectos de energía renovable, que demandan garantías en cada etapa, como a la previsión de grandes concursos y subastas de capacidad energética, que incrementarán aún más la demanda de caución.

El Consorcio se prepara para apoyar a sus clientes en los grandes concursos de energía que el Gobierno tiene planeados, así como en las nuevas regulaciones de almacenamiento de baterías. Para Vargas, este enfoque estratégico responde a una necesidad de acompañar el desarrollo de proyectos de almacenamiento, vehículos eléctricos e hidrógeno, así como a la industrialización y gestión eficiente de estos recursos en un marco regulatorio adecuado.

El almacenamiento, los vehículos eléctricos, la gestión del hidrógeno y la sincronización de esfuerzos son los elementos clave que definirán el futuro energético de España. Con el apoyo y asesoramiento del Consorcio Europeo de Avales, España se encuentra bien posicionada para liderar este cambio, consolidándose como un referente en la revolución energética que marcará las próximas décadas.