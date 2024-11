Tejidos de novia de invierno y otras formas de abrigarse en bodas

A diferencia de décadas anteriores, las bodas de invierno han pasado de ser una rara avis a convertirse en una constante. Cada vez más parejas se suman a la tendencia de casarse en los meses más fríos del año. El reto no es otro que disfrutar de la estación cercana a la Navidad con todos los invitados, sin miedo al frío o la lluvia y especialmente en espacios interiores acondicionados para la ocasión. A ello se suma que A diferencia de décadas anteriores, las bodas de invierno han pasado de ser una rara avis a convertirse en una constante. Cada vez más parejas se suman a la tendencia de casarse en los meses más fríos del año. El reto no es otro que disfrutar de la estación cercana a la Navidad con todos los invitados, sin miedo al frío o la lluvia y especialmente en espacios interiores acondicionados para la ocasión. Entonces la pregunta es obligada: ¿cómo puede abrigarse la protagonista del gran día? La clave reside en los tejidos y en los elementos que se añadan al look. Descubrimos los detalles destacados de la mano de las diseñadoras Valérie Moreau y Lorena Panea.

Valérie Moreau. Fotos: Ricardo Arranz

“A la hora de seleccionar los tejidos, es importante definir el efecto que queremos conseguir con el look. En la temporada de invierno es habitual jugar con las texturas en tejidos como el crepe grueso, las lanas, los terciopelos, el tweed o la organza”, nos explica Valérie Moreau. Y cuando consultamos a esta diseñadora belga afincada en Madrid, reconoce que tiene sus favoritos: “el terciopelo y las telas que incorporan plumas en tules y en tweed, que son muy vistosas y además son tendencia”.

Fotos: Lorena Panea

En el caso de Lorena Panea, en su colección 2025, la diseñadora ha optado por darle un lugar destacado a la pedrería y al crepe, pero también cuenta con algunas prendas de abrigo que permiten a sus novias llevar esta propuesta en los meses más fríos del año. “Recomendamos a nuestras novias diferentes piezas de ‘quita y pon’, que dan forma a los famosos looks desmontables. Las capas nos permiten conseguir un estilismo más abrigo sin renunciar a otro más fresco. Son una buena alternativa para las novias de otoño e invierno”.

Una idea que coincide con la de Valérie Moreau, acerca de las nuevas opciones virales para pasar por el altar cuando el frío entra en escena. “En nuestro taller las capas son piezas muy solicitadas por nuestras novias. Además también hemos diseñado algunos abrigos. El más reciente es una creación en tejido de tweed con una larga cola, que permite ese efecto tan buscado por las novias de contar con dos looks en uno”.

Por último, Lorena Panea nos explica qué consejos aplican sus novias en estos meses del año. “Siempre le digo a mis novias que todo depende de cómo y cuánto tiempo quieran lucir su vestido en la ceremonia. Lo más clásico sería tener una capita o un top de manga larga algo más abrigado, pero esto transformaría el look del vestido. Otra posibilidad es sumar toquillas y mantones al estilismo, bien bordados o bien de mohair o lana, con cierto aire vintage o boho. O si son bodas informales y modernas siempre encontramos el recurso de la chaqueta, que rompe en parte el estilismo de novia y lo convierte en algo más informal. No obstante, esto último lo aconsejamos para la celebración, no nos parece la mejor opción para el momento de la ceremonia”, concluye.