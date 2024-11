Repara tu Deuda Abogados cancela 139.000 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado, tras un divorcio, se quedó con las deudas que había acumulado por el desempleo de su mujer Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Barcelona (Catalunya) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre con una deuda de 139.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de créditos para hacer frente a los gastos corrientes. Su mujer se había quedado sin empleo y él pensaba devolver todo cuando la situación económica mejorase. Sin embargo, se divorciaron y tuvo que asumir todos los préstamos únicamente con su salario, por lo que el deudor solicitó nueva financiación. Poco a poco, las cuotas fueron acumulándose hasta llegar a un momento en el que no pudo revertir su estado”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Nacida en Estados Unidos, se trata de una legislación que lleva vigente allí más de 100 años. A ella se han acogido figuras relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. No obstante, la mayor parte de quienes lo han hecho son personas normales y corrientes que, a pesar de sus deseos, no han podido asumir todos los pagos pendientes”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, el despacho ha logrado la cancelación de más de 280 millones de euros a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Cada día se producen llamadas por parte de interesados en acogerse a un mecanismo de este tipo. La difícil situación que tienen que soportar, unida a la que su entorno también sufre, ha hecho que cada vez sean más los que quieren cancelar sus deudas y empezar una nueva vida desde cero. Más de 100.000 personas confían en el bufete para encontrar una salida airosa a sus problemas financieros,

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos si se cumplen una serie de requisitos muy concretos. En general, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentren en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho también está enfocado en la defensa de los derechos de los consumidores. Así, entre sus servicios se encuentra el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.