Los grandes retos actuales de la Medicina, a la luz de la Bioética y las creencias

La incorporación de tecnologías disruptivas, o la toma de decisiones controvertidas al principio o final de la vida, a debate en el Seminario de Biomedicina, Ética y Derechos Humano, con participación del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés, Universidad Europea y Fundación ASISA Decisiones clave sobre el inicio o el final de la vida, sobre la incorporación a la práctica médica de recursos tales como la Inteligencia Artificial o la robótica, o sobre la relación clínica, que habitualmentese asume que se toman basadas en argumentos científicos y racionales, están en muchas ocasiones influidas por profundas creencias, religiones o un marcado sentido espiritual. Sobre esta realidad se asienta el programa de uno de los seminarios que cuenta con mayor tradición y raigambre en España en el ámbito de la Bioética. El 7 y 8 de noviembre se celebra el XVII Seminario de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos, en el Auditorio del Edificio B del Campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid.

"Afrontamos el reto de tratar de conocer las respuestas que, desde las diferentes religiones y creencias, se plantean ante dilemas de la Medicina en el inicio y el final de la vida o sobre cómo debería ser la nueva relación clínica entre sanitarios y pacientes en una sociedad tecnologizada y muy medicalizada", destaca el Prof. Fernando Bandrés, que es presidente de honor de este Seminario y catedrático de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El objetivo de esta edición es "afrontar con valentía y rigor intelectual el valor que las creencias tienen en la toma de decisiones" y la capacidad de afrontamiento ante la enfermedad y el sufrimiento, "pues Medicina y Religión están en continua relación".

Fernando Bandrés, junto a Benjamín Herreros, director del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés-Universidad Europea, y Sara Bandrés, profesora de la Facultad de Medicina de la UCM, son los principales responsables de este Seminario, que cuenta con la colaboración de la Fundación ASISA y la Universidad Europea, y que cada año reúne a decenas de asistentes, fundamentalmente profesionales de la salud, de las humanidades o de las ciencias jurídicas y, sobre todo, universitarios de distintas carreras.

No urgente, sí importante

Durante estas dos jornadas, expertos de primer nivel reflexionarán y debatirán sobre cuestiones relacionadas con el ámbito de la bioética y las tendencias actuales de esta práctica en nuestra sociedad. De la misma forma, se hará hincapié en la importancia de mantener una buena relación clínica con los pacientes y también se incidirá en la visión que distintas religiones tienen sobre la incorporación de las nuevas tecnologías. En definitiva, una revisión reflexionada y compartida, con la aportación de destacados expertos y desde diferentes perspectivas religiosas (catolicismo, judaísmo, protestantismo, islam, creencias orientales y africanas), para entender mejor qué se hace y cómo se procede en determinados casos, así como buscar puntos de entendimiento y mejora.

Como avanza el Prof. Benjamín Herreros, "tratamos temas que no son urgentes, pero sí importantes, como la bioética, la religión y la espiritualidad, con el objetivo primordial de aprender a comprendernos y tolerarnos". Y es que, según aclara, "el Seminario trata de levantar puentes para la convivencia entre diferentes". Básicamente, se pretende aplicar los principios democráticos a la Medicina, a cuestiones tan difíciles como el comienzo de la vida (los embriones, al aborto, las células madre), el final de la vida (eutanasia, cuidados paliativos) o las nuevas tecnologías (IA, robótica).

Cualquier usuario del sistema sanitario tiene sus ideas respecto a todos estos temas. Como apunta el Prof. Herreros, "es importante que se sepa que tenemos que respetar las creencias, pero que tenemos también unos consensos mínimos para manejar todas estas cuestiones". A su juicio, "se trata de consensos que no son inamovibles, pero que tenemos que aprender a respetar". En un mundo, en un país, tan polarizado como el nuestro, "tenemos que volver a practicar los principios básicos de la democracia: la libertad (de posturas, creencias, ideas), la tolerancia con ‘el otro’ y el respecto a sus posturas, aunque sean radicalmente diferentes de las nuestras". Según señala, "si no tenemos capacidad de comprensión y tolerar otras ideas, el proceso deliberativo inherente a la práctica clínica estará capado, no será posible".

Temas controvertidos

Los conflictos éticos y la espiritualidad viven hoy una nueva forma de relación, especialmente en el ámbito de la biomedicina. En el momento actual, la atención sanitaria está vinculada a nuevos conceptos como la Medicina Predictiva y Personalizada, el uso de la inteligencia artificial aplicada, la robótica o las nuevas aplicaciones de la biología de sistemas. "Ante estas nuevas realidades hay que actualizar y volver a reflexionar sobre los riesgos de la vida y la muerte, el sufrimiento, la misión y valores de los profesionales sanitarios de nuestro siglo para dar respuestas repletas de compromiso cívico", aconseja el catedrático Fernando Bandrés.

La Bioética como disciplina que ayuda a la necesaria reflexión y a la toma de decisiones afecta a todos, mientras que la religión es una opción personal. Partiendo de esta realidad, el Prof. Herreros recuerda que "el profesional sanitario ha de ser capaz de establecer relaciones clínicas de confianza y sanas, a través de las cuales los enfermos expresen sus preferencias y decisiones, muchas veces condicionadas por sus creencias más profundas; además, debe saber diferenciar sus creencias particulares de los acuerdos comunes para la convivencia". En este sentido, como comenta María Tormo, directora de Planificación y Desarrollo ASISA y presidenta del Comité de Bioética y Derecho Sanitario ASISA-Lavinia, "en la atención sanitaria es necesario respetar los valores de los pacientes, y cuanto más conozcamos las diferentes opciones mejor podremos aproximarnos al cuidado integral de la persona".

Un Seminario de referencia

Para abordar todos estos temas se cuenta en este Seminario con un destacado elenco de expertos. Entre otros, participan Fernando Lolas, director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Chile; Pedro Gargantilla, de la Universidad Francisco de Vitoria; Javier Rivas, de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica; Manuel Fraijo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; o Rafael Amo, de la Universidad Pontificia de Comillas.

La conferencia inaugural corre a cargo de Manuel Fraijó, el primer catedrático de filosofía de la religión en nuestro país, El profesor Fraijó hizo la tesis en Alemania con los mejores teólogos del siglo XX. Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia católica, bajo Juan Pablo II, apartó a Hans Küng de la docencia en facultades de teología católicas en 1979, Manuel Fraijó se manifestó públicamente al lado de Hans Küng, y se le prohibió posteriormente enseñar teología en universidades católicas. Sin embargo, "esto no ha impedido que siga siendo uno de los referentes nacionales sobre el diálogo entre filosofía y religión, entre la ciencia y las religiones", destaca el Prof. Herreros.

El médico y divulgador científico Pedro Gargantilla hablará sobre el papel de las religiones en la historia de la Medicina, poniendo de manifiesto que ya sea en la América precolombina, en el islam medieval o en el renacimiento cristiano, la religión siempre ha condicionado la ciencia médica. También destaca la "Lección Magistral en Bioética James Drane", impartida por el psiquiatra chileno Fernando Lolas, uno de los referentes mundiales de Bioética, promotor de una bioética latinoamericana, especialmente cuando dirigió el programa de bioética para América de la Organización Mundial de la Salud.

"Llegar a la decimoséptima edición de este Seminario consolida una trayectoria acorde con su misión: ser un lugar de encuentro multidisciplinar capaz de dialogar sobre los retos éticos y legales que los avances de la biomedicina se plantean en nuestro siglo", subraya el catedrático Fernando Bandrés, quien admite que "anualmente la acogida es extraordinaria desde las diferentes disciplinas (Medicina, Ciencias de la Salud, Derecho, Ética, Filosofía y Economía), revelando la importancia de conversar sobre los avances de la Medicina en un marco tecnológico, ético y normativo".

Y para que todo esto sea posible, se precisa un compromiso institucional. "Tanto la Universidad Europea como la Fundación ASISA respaldan este Seminario, mostrando así su interés verdadero por la ética, para que los valores del cuidado de la salud se transmitan a estudiantes y profesionales", apunta el Prof. Herreros.

En concreto, la Fundación ASISA participa activamente en este Seminario desde el principio. "El grupo ASISA fue el primero en crear un Comité de Bioética y Derecho Sanitario, que ofrece servicios a todos los médicos y personal sanitario de sus hospitales y de sus cuadros médicos, unos servicios que se concretan en una actividad permanente de consultoría y en un programa formativo", según remarca María A. Tormo. En definitiva, como expone la directora de Planificación y Desarrollo ASISA, "nuestra colaboración se enmarca en este compromiso con la difusión de la Bioética como contribución a la práctica clínica excelente".