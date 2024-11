Doritos® & Ruffles®, Chupa Chups® y OMEN celebrarán en España junto a Riot Games el estreno de la segunda temporada de Arcane

Ediciones limitadas, productos licenciados, promos y sorpresas preparan el regreso de Jinx, Vi, Caitlyn y el resto de carismáticos personajes de la serie de animación basada en League of Legends. Internacionalmente, marcas de belleza, moda y entretenimiento como Fenty, Uniqlo, Black Milk, Funko, Tokidoki, entre otras, lanzarán colecciones cápsula sobre Arcane Faltan muy pocos días para el regreso de la segunda y última temporada de la multi premiada serie de animación Arcane, basada en el universo de League of Legends, y numerosas firmas han querido ser cómplices de Riot Games en España y Portugal, para celebrar por todo lo alto este lanzamiento.

Doritos® y Ruffles® se han sumado a la fiebre Arcane con bolsas brandeadas, que ofrecerán más de 50.000 premios a los fans de League of Legends, a través de la campaña "Crunchy Explosions", inspirada en las icónicas bombas de Jinx. Los consumidores podrán desbloquear sus premios en su plataforma Joy by Pepsico. Wallpapers digitales con los personajes de la serie, "Figuras Unlocked" de Caitlyn, cofres selectos y llaves hextech para League of Legends, entradas para el evento "Entre Dos Mundos" que se celebrará en Madrid los días 16 y 17 de noviembre y entradas VIP al evento de París del 24 de noviembre son los premios que se pueden conseguir gracias a esta colaboración que ya está disponible en 17.000 puntos de venta en España y Portugal.



Chupa Chups® es otra de las marcas que lanza una edición especial brandeada de Arcane, en sus populares formatos The Best Of, Super Chups, latas de 150 y 1,000 unidades. Hasta finales de año, el icónico caramelo no solo recordará en sus envoltorios el conflicto entre Piltoverianos y Zaunitas, sino que permitirá ganar cofres y llaves Hextech gracias a los códigos repartidos dentro de las bolsas. La distribución de esta serie especial se hará a través de varios supermercados e hipermercados en España y en la cadena Continente, en Portugal.

Tanto ChupaChups® como Doritos® estarán presentes en el evento inmersivo que tendrá lugar en Madrid los días 16 y 17 de noviembre con activaciones y sorpresas para los asistentes.



A ellos se unirá OMEN HP que colaborará en la zona de juego de este evento con sus últimos modelos de PC, portátiles y monitores, así como con sus punteros accesorios HyperX.

La fiebre Arcane podrá vivirse además con numerosos patrocinios globales, y numerosas colecciones cápsula de merchandising, con colaboraciones muy esperadas como la línea de maquillaje de Fenty Beauty, ropa de Uniqlo y BlackMilk, artículos coleccionables de Funko y Tokidoki, y numerosa memorabilia relacionada con la última temporada de Arcane.

Arcane, la serie de Riot Games, regresa en noviembre a Netflix. La serie de animación basada en League of Legends, una de las que más éxitos ha cosechado en la historia de Netflix, es una creación de Christian Linke y Alex Yee. Entre los productores ejecutivos se encuentran Linke, Marc Merrill y Brandon Beck. El estudio de animación es Fortiche Production