Madrid acoge la presentación en España al sector de las renovables de la Tesla Powerwall 2 y se anuncia la llegada de su sucesora

Los futuros instaladores de Tesla Powerwall 2 en España reciben información y formación de la mano de Bornay. "El objetivo tras el acuerdo alcanzado con Tesla era introducir en el mercado al menos 500 baterías al año, pero hay que reprogramar las previsiones por las circunstancias en la Comunidad Valenciana tras la DANA", ha explicado Juan de Dios Bornay, CEO de Bornay Juan Antonio Espada Ortiz de la Tabla, Tesla Powerwall Account Manager Spain & Portugal, ha anunciado este miércoles en Madrid la llegada a España de la Tesla Powerwall 2 ante unos 80 profesionales del sector de las energías renovables, en el marco de la jornada organizada por Bornay para analizar ‘El futuro y las tendencias del sector de las energías renovables’.

Tras el acuerdo alcanzado el pasado verano por Tesla con Bornay, empresa líder en soluciones de energía renovables con sede en Castalla (Alicante), para la autorización de instaladores, formación, gestión de pedidos y distribución de productos, los instaladores autorizados, muchos de ellos presentes en la jornada, podrán implantarlos productos de Tesla, incluidas las baterías Powerwall 2.

Espada y Gonzalo García Labrador, country Technical Manager de Tesla, han hecho un repaso a las características fundamentales, los componentes del sistema y la instalación de la Tesla Powerwall 2, mediante la que se ahorra dinero, se reduce la huella de carbono y se evitan los cortes de suministro eléctrico. La certificación y formación de instaladores en España de la batería correrán a cargo de Bornay y la documentación para ello se halla en la página web, han comentado.

"El objetivo tras la firma el acuerdo alcanzado con Tesla era introducir en el mercado al menos 500 baterías al año, pero hay que reprogramar las previsiones por las circunstancias en la Comunidad Valenciana tras la DANA", ha explicado Juan de Dios Bornay, CEO de Bornay, quien ha hecho un llamamiento a las autoridades para luchar con la complejidad del mercado, el exceso de burocracia y las barreras impuestas por las compañías eléctricas.

"La firma con Tesia es clave para introducir tecnologías avanzadas de almacenamiento de energía en el mercado español", ha aseverado De Dios y ha recalcado la importancia de "seguir avanzando en la implementación de tecnologías limpias en España ante el cada vez mayor interés por el autoconsumo en España".

Los presentes se han interesado por la llegada a España de la sucesora de la Powerwall 2, la Powerwall 3, y los responsables de Tesla han anunciado que, aunque ya está instalándose en Reino Unido, Alemania e Italia, "todavía no está disponible" en España, pero lo estará en el segundo cuatrimestre de 2025 "a partir de abril o de junio", concretamente.

El futuro y las tendencias de las renovables

El ‘Futuro y tendencias en energías renovables’ ha sido el eje temático de las tres mesas redondas que han conformado el programa de la jornada organizada por Bornay. En ellas, diferentes expertos del sector en España han debatido sobre hacia dónde se dirigen las energías renovables en el país.

Concretamente, en la primera ‘Mesa redonda: Autoconsumo’ han participado Jesús Sombrero (Sales Manager de SMA); Juan Alberto Félix (manager de servicio técnico de Victron), Sergio Layunta (responsable de ventas de Salicru), Alexandre Villalongue (responsable comercial de Solar Edge) y Patricia Aláez (Responsable del Departamento de Consultoría y Servicios Profesionales de Haz Energía), moderados por Jorge Valdés (técnico comercial en Bornay).

En esta mesa se han repasado diferentes tipos de instalaciones, cómo será el futuro y el intrusismo en el sector. En el caso del futuro del sector, se ha puesto de manifiesto que la realidad no es la que se refleja en las informaciones de la Administración. Los representantes de SMA, Victron, Salicru, Solar Edge y Haz Energía, también han puesto sobre la mesa el "resquemor" ante el intrusismo en lo que se refiere a la venta de paneles inversores en centros comerciales y a la dificultad posterior para instalarlos.

Juan de Dios Bornay ha moderado la segunda ‘Mesa redonda: Almacenamiento’, a la que se han sentado Ruth Pérez de Azpeitia (responsable comercial de los mercados de España, Portugal, y Latinoamérica de Baterías Bae), Vicente Martínez (director del departamento de Ingeniería y Desarrollo de producto en Bornay), José Ángel Pámpanas (CEO de Cegasa) y Cristóbal Hernández, (CEO de A3, Aprofitament Assesorament Ambiental). El debate se ha centrado, fundamentalmente en la preocupación ante los riesgos de seguridad en torno al almacenamiento, aunque también se han comentado aspectos técnicos o tecnológicos concretos, como los de vida útil o condiciones sobre las baterías de litio en subestaciones eléctricas, en estaciones base de telecomunicaciones, etc. y sus aplicaciones para las que va destinada.

Finalmente, la directora de Comunicación de Bornay, Carolina Hernández, ha formulado las preguntas en el marco de la ‘Mesa redonda: Futuro y tendencias del sector’. José María González Moya (director general de APPA Renovables), Vicente Villaverde Muñoz (del Área Técnico Industrial de FEMPA) y Luis Merino (director y coeditor de la Revista EERR) han convenido en que hay que avanzar en reducir la influencia de los acontecimientos internacionales en el sector de las renovables españolas, citando el conflicto con Ucrania, Alemania-Rusia, los acontecimientos en Valencia o la victoria de esta noche de Donald Trump en EE. UU.. También se ha comentado acerca de la influencia del cambio climático en el sector y de evitar mensajes de los negacionistas, citando expresamente a políticos y comunicadores. Se ha abordado también la importancia del almacenamiento, del marco regulatorio y de las ayudas, además de la necesidad de cubrir los tejados españoles con instalaciones de autoconsumo, aunque el 60% de la electricidad sea actualmente renovable.

Tesla Powerwall 2

Powerwall 2 es una batería de 13,5kWh de capacidad, ampliable con hasta 3 unidades en monofásico o 10 unidades en trifásico, lo que permite proporcionar energía a prácticamente cualquier tipo de instalación doméstica o comercial. Al tratarse de una batería que se conecta en la parte de la red eléctrica, es compatible con cualquier tipo de instalación fotovoltaica existente, sin necesidad de actualizar el sistema con nuevos equipos compatibles o nuevos inversores. Simplemente, ha de colocarse en paralelo a la red eléctrica y al sistema fotovoltaico para que las funcionalidades de la instalación queden ampliadas y, en consecuencia, la eficiencia de la inversión y uso de la misma. De esta manera, se amplían los ratios de consumo al máximo y, por consiguiente, el ahorro y amortización de la instalación.

Bornay también suministrará puntos de recarga para vehículos eléctricos, el Tesla Wall Connector, que en el caso de usuarios de VE y especialmente vehículos Tesla, permite generar un perfecto ecosistema donde se integran generación, almacenamiento y carga del VE, todo ello totalmente gestionado por la tecnología Tesla, controlando en todo momento la gestión de cargas y donde se puede destinar la energía generada y necesaria, optimizando al 100% todo el ecosistema.

Finalmente, con la aplicación Tesla va a ser posible disponer de una detallada información online de lo que está ocurriendo en la instalación, así como todos los componentes del ecosistema: generación fotovoltaica, consumos de la vivienda, consumos de la red eléctrica, estados de carga de baterías o vehículo eléctrico,

Bornay

Bornay fue fundada en 1970 en Castalla (Alicante) con la misión de "llevar energía a donde no la hay". Diseña y fabrica sus máquinas en España al 100%, en un centro de producción diseñado con arreglo a los principios de la arquitectura bioclimática y que se abastece de energías renovables. Su departamento de I+D+i mantiene un constante pulso consigo mismo para mejorar los productos de la compañía, que también es distribuidora de gamas de productos relacionados. En la actualidad, cuenta con una filial en los Estados Unidos y sus instalaciones están presentes en más de 70 países.