Blanca Fernández y Amaia Latorre lideran la primera jornada del Santander Golf Tour Sevilla

La primera jornada del Santander Golf Tour Sevilla ha concluido con un empate en lo más alto de la clasificación entre la madrileña Blanca Fernández y la alavesa Amaia Latorre, quienes entregaron una tarjeta de cuatro bajo par en Club Zaudín Golf. Con condiciones ideales y un recorrido exigente, ambas golfistas ofrecieron un gran espectáculo, concluyendo con una ventaja de un golpe sobre sus principales perseguidoras.



Blanca Fernández, quien abrió su ronda en el tercer partido de la mañana, mostró gran consistencia desde el inicio con una secuencia de pares hasta el hoyo 12, donde se desquitó con un espectacular eagle. A partir de ahí, su juego tomó impulso con birdies en los hoyos 14, 15 y 18, manteniéndola al frente pese a un bogey en el hoyo 17. Fernández aprovechó al máximo su precisión en el drive y un rendimiento excepcional con el putter. Esta semana, compite en el Santander Golf Tour con el objetivo de mantener el nivel de juego antes de disputar la fase final del LPGA Q-Series en diciembre, donde luchará por conseguir la tarjeta completa para el circuito americano. Al término de la jornada, comentaba: «Las sensaciones hoy han sido buenísimas. Ese eagle en el 12 me ha dado la confianza que necesitaba. Desde ese momento, me he venido un poco más arriba y han empezado a caer los birdies que buscaba».

Por su parte, Amaia Latorre inició su vuelta con birdies tempranos en los hoyos 1, 5 y 7, manteniendo un sólido desempeño en los primeros nueve. Aunque dos bogeys en los hoyos 11 y 13 amenazaron con empañar su ronda, Latorre se repuso en los hoyos finales con un birdie en el hoyo 16 y otro en el 18, tras un impresionante segundo golpe directo a bandera. Su extraordinaria reacción la llevó a igualar a Fernández en lo más alto de la tabla, dejándose todas las opciones de cara a la jornada de mañana: «Para ser sincera, ha sido un día de sentimientos encontrados. Estaba muy contenta con mi juego hasta el hoyo 11, pero a partir de ahí he empezado a sentirme un poco cansada y he tenido que remar hasta el final». Sin embargo, la alavesa ha querido poner el foco en el objetivo principal de la semana: «Mi única meta esta semana es conseguir hacer todos los birdies y eagles posibles para poder recaudar dinero para las familias afectadas por la DANA. Es algo que me toca muy de cerca y es mi objetivo personal de la semana, por encima de la victoria».

En tercera posición, con un resultado de tres bajo par, se encuentran Lucie Malchirand y Mireia Prat. Prat, campeona del ranking anual en 2023, mostró un juego muy sólido durante toda la jornada, mientras que Malchirand, que cuenta con una victoria en el Ladies European Tour en 2021 cuando aún era amateur, demostró que viene a por todas en esta novena prueba del Santander Golf Tour.

Hoy ha comenzado la última jornada de esta prueba, que coronará también a la campeona del ranking de este año en el Santander Golf Tour. La líder, la madrileña María Herráez, tiene casi asegurado el campeonato y solo podría perderlo si sus principales perseguidoras, Elena Hualde y Marta Pérez, consiguen la victoria en Sevilla y la madrileña no termina entre las trece primeras.