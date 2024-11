Garden Hotels, líder en la estrategia de economía circular

Primera cadena hotelera en España en renovar el certificado de Estrategia de Economía Circular de AENOR Garden Hotels, cadena hotelera con sede en Mallorca, ha vuelto a marcar un hito en el sector turístico español al convertirse en la primera empresa de su sector en renovar el prestigioso certificado de Estrategia de Economía Circular de AENOR obtenido en 2021. Esta renovación no solo reafirma su liderazgo en sostenibilidad, sino que destaca su papel pionero en la adopción de un modelo económico más responsable y eficiente dentro de la industria hotelera.

El logro de Garden Hotels demuestra su capacidad de innovar y adaptarse a los nuevos desafíos del sector, al ser la primera cadena hotelera en obtener y renovar esta certificación. La apuesta por la economía circular ha sido clave en la estrategia empresarial, generando un impacto positivo tanto económico como medioambiental.

En un momento en el que el turismo enfrenta crecientes demandas de sostenibilidad, Garden Hotels se ha destacado por implementar de forma exitosa este modelo. Esta visión pionera posiciona a la compañía como un referente no solo en España, sino también en el ámbito internacional, y refuerza su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo.

La certificación de AENOR, que evalúa de manera rigurosa la gestión empresarial bajo principios de mejora continua y economía circular, ha reconocido a Garden Hotels por su capacidad para identificar prioridades y alinear sus acciones estratégicas con estos principios. Esta verificación pone de manifiesto el compromiso tangible de la cadena con la economía circular, en un entorno en el que el turismo tradicional debe adaptarse a nuevas exigencias de sostenibilidad.

Magda Ramis, vicepresidenta de Garden Hotels, subrayó durante el acto de entrega de la certificación: "Ser la primera cadena hotelera en España en lograr esta renovación no solo nos llena de orgullo, sino que refuerza nuestra misión de aportar activamente la experiencia del grupo en la transformación del sector turístico. Este logro es una confirmación de que estamos liderando el camino hacia un futuro más sostenible para la industria, y nos impulsa a seguir innovando".

Con esta renovación, Garden Hotels se posiciona como un referente en experiencia medioambiental y economía circular para otras empresas del sector turístico a nivel mundial, demostrando que es posible integrar con éxito los principios de la economía circular en la gestión empresarial y contribuir a un turismo más respetuoso con el medio ambiente.

Salvador Ibáñez, director de AENOR en Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, ha comentado que "la renovación de esta certificación demuestra el compromiso continuado de Garden Hotels con la sostenibilidad medioambiental. La integración de la economía circular como un aspecto esencial en la estrategia corporativa de Garden Hotels, deriva en un conjunto de buenas prácticas que contribuyen al cambio del modelo turístico balear, convirtiéndose en el mejor ejemplo de cara a todas sus partes interesadas".