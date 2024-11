Avanza Fibra recuperará en las próximas horas el 100% de la red propia de internet devastada por la DANA

La Dirección de la compañía estuvo decidida desde el primer momento a desplegar de nuevo cada una de las conexiones destruidas por "la DANA más agresiva del siglo". Gracias al todo el equipo técnico de Avanza y a empresas colaboradoras externas, se lleva a cabo de manera inminente la recuperación total de la red propia en la zona 0, además de ayudar a recuperar redes de terceros A pesar de que "la DANA más agresiva del siglo", ha supuesto para Avanza Fibra la destrucción total de la red de internet en todas las zonas afectadas, además de siete tiendas dañadas por el agua y el barro (tres de ellas en estado catastrófico), en menos de una semana se había recuperado el 85% de la red Avanza.

Desde la compañía, ya se está avisando a todos los clientes afectados de que en las próximas horas y días se irá recuperando el 100% de la cobertura de internet de fibra óptica de la red propia de Avanza en la zona 0, la más afectada y devastada por la DANA. Además, también de continuar con las tareas de ayuda a la recuperación de las redes de terceros. Por otro lado, está previsto que mañana jueves abra sus puertas la tienda de Benetússer, que se encuentra en la calle Camí Nou, 33, desde donde estos días se está repartiendo ayuda humanitaria.

"No podemos más que dar las gracias al equipo técnico de Avanza que trabaja estos días en un terreno intransitable debido al barro y los escombros, y a las empresas colaboradoras externas que desde el primer minuto nos ofrecieron ayuda en cuanto a logística y personal, ya que teníamos muy claro que íbamos a desplegar cuanto antes una red que se encontraba totalmente devastada por la agresividad de una climatología que arrasó con violencia todo lo que encontró a su paso", declara David de Gea, CEO de Avanza Fibra.

La compañía tiene disponible desde el primer momento su servicio de atención al cliente desde el resto de tiendas Avanza y un call center habilitado para la situación. Se han facilitado gigas adicionales gratuitos a las líneas móviles de todos los clientes afectados mientras se restablecía la conexión, de manera que pudieran estar comunicados antes de que la red estuviera en funcionamiento de nuevo.

Un esfuerzo titánico que verá sus frutos con la recuperación del 100% de la red de internet en las próximas horas, con el fin de seguir ofreciendo el mejor servicio en estos momentos tan llenos de dureza y emotividad, donde las comunicaciones se vuelven imprescindibles y necesarias más que nunca.

Avanza Fibra, operador de telecomunicaciones de despliegue de redes de fibra óptica, comercialización de servicios de internet y telefonía móvil y constituida recientemente en empresa de seguridad, cuenta actualmente con una cobertura de más de 150 poblaciones con FTTH (Fiber To The Home) en las provincias de Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Albacete y Cuenca, además de setenta tiendas de venta directa al público.