Northius se suma al programa de formación de opositores con discapacidad de Fundación ONCE

Esta alianza busca ofrecer un entorno formativo inclusivo y accesible, facilitando herramientas, asesoramiento y descuentos para mejorar las oportunidades de estos opositores en su camino hacia el empleo público El grupo de formación especializada Northius, a través de Flou Oposiciones, ha firmado un convenio de colaboración con Fundación ONCE para apoyar a las personas con discapacidad que se preparan para acceder a la Administración mediante oposiciones al grupo A.

A través de este acuerdo, Flou desarrollará iniciativas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad. Entre ellas figuran la organización de sesiones informativas y de sensibilización para sus miembros, así como el impulso de talleres sobre los derechos de las personas con discapacidad y la importancia de la accesibilidad en los procesos selectivos de la Administración Pública.

Asimismo, se implementará un apartado en la web de esta academia y en la de Fundación ONCE en el que se ofrecerá información relevante para quienes estén preparando oposiciones. Esto permitirá a los futuros candidatos acceder fácilmente a recursos y orientaciones adaptadas a sus necesidades.

Como parte del convenio, se establece una política de descuentos en matrículas y mensualidades para personas con discapacidad que deseen preparar oposiciones de nivel A. Los beneficios se aplicarán, especialmente, a quienes formen parte del ‘Programa de Ayudas para Promover el Acceso al Empleo Público de las Personas con Discapacidad’, impulsado por Fundación ONCE.

Además, Fundación ONCE asesorará a Flou, firma integrada en el grupo Northius, en materia de accesibilidad física y digital, así como en posibles adaptaciones metodológicas. Estas acciones buscan asegurar que la preparación de los opositores con discapacidad se desarrolle en igualdad de condiciones que la del resto de aspirantes. En este sentido, en casos de discriminación durante los procesos selectivos, las entidades colaborarán para brindar apoyo y asesoramiento a los alumnos afectados.

Además, se pondrá a disposición de los alumnos con discapacidad un Banco de Productos de Apoyo (BPA), para facilitarles recursos tecnológicos y herramientas que puedan necesitar durante su preparación, siempre en función de la disponibilidad.