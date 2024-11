Los planes más exclusivos para despedir el año en Maldivas

Maldivas es un destino para disfrutar durante todo el año, ya que su clima templado invita a visitar este paraíso terrenal. Ahora que se acerca el final del año, acabarlo y empezarlo en este lugar único bien merece un viaje. A través de los diferentes alojamientos de Atmospherecore cualquier tipo de viajero puede encontrar el plan que mejor encaje a sus necesidades Para esas fechas tan especiales, los huéspedes pueden disfrutar de una gran variedad de planes, desde actividades deportivas, hasta sesiones de spa, pasando por cenas exquisitas para celebrar estas fiestas desde los increíbles atolones que ocupan los resorts de Atmospherecore.

Desde la isla de Kudakurathu Island, RAAYA by Atmosphere cuenta con una de las playas más impresionantes del mundo, es un lugar en el que vivir aventuras extraordinarias y donde desconectar. Desde el 23 de diciembre hasta el 31, hay múltiples actividades para todo el mundo, desde los más deportistas con running al amanecer, torneos, yoga y clases de baile. Aquellos que prefieran más wellness, con sesiones de meditación, clases de cocina y talleres de masaje. Para los más pequeños se organizarán diversos talleres como: cuentacuentos y juegos al aire libre. Y habrá actividades familiares como el taller de tatuajes de henna y el encendido de las luces del árbol de Navidad.

La víspera de Navidad se ofrecerá un cóctel y una cena con música en directo, villancicos y DJ. El 25 de diciembre se celebrará un brunch navideño y tendrá lugar un exquisito maridaje de quesos y vinos. El 26 de diciembre los viajeros podrán vivir una noche dentro de la cultura maldiva con el espectáculo tradicional Bodu Beru. El 31 de diciembre la celebración incluirá una fiesta tipo cóctel y una cena de gala, seguida de un impresionante espectáculo de fuego y acrobacias.

VARU by Atmosphere es un resort en el que es fácil reducir el ritmo y el ruido del día a día, perfecto para hacer una escapada de ensueño y envolverse en la intimidad de la isla. Desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero no faltarán las actividades deportivas para los adultos, de bienestar, como pilates o de alta intensidad, como CrossFit. Además, se podrá disfrutar de cenas temáticas, aprender a preparar cocteles y pescar al atardecer. Los más pequeños tendrán la oportunidad de realizar varios talleres de manualidades, participar en fiestas de baile y en juegos en la playa, así como de practicar yoga y escribirle su carta a Papá Noel.

El 24 de diciembre incluirá cócteles y cena de Nochebuena, mientras que el 25 los huéspedes disfrutarán de un brunch y cena de Navidad. El 31 de diciembre tendrá lugar un cóctel antes de la cena especial de Nochevieja y a medianoche comenzará el impresionante espectáculo de fuegos artificiales.

Oblu Nature Helengeli transportará a los viajeros a un entorno tropical en sus inigualables villas sobre el agua, y en esta temporada se centrarán en ofrecer actividades gastronómicas exclusivas, entre otras muchas más. Desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero tendrán lugar diferentes bufés temáticos, cenas de gala e incluso una competición de cocteles. Los más pequeños podrán realizar todo tipo de actividades y talleres como: zumba, fútbol, manualidades con materiales reciclados, mini olimpiadas e incluso un exclusivo desfile de moda.

El 24 de diciembre tendrá lugar un aperitivo de Nochebuena y una elegante cena. El 25 de diciembre tendrá lugar la comida de Navidad y la esperada llegada de Papá Noel. El 31 de diciembre se celebrará una cena de Nochevieja y una fiesta con temática de la jungla en colores neón.

En Oblu Xperience Ailafushi hay planes para los más aventureros y para los que buscan tranquilidad, sus villas cuentan con un diseño elegante y moderno a la vez. Desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero se impartirán clases de yoga, zumba y aerobic en el agua. Asimismo, se podrá practicar waterpolo, natación, kayak y voleibol. Los huéspedes podrán deleitarse con una sesión de DJ cada día y los más pequeños podrán disfrutar infinidad de actividades en las que la diversión está asegurada: talleres de decoración navideña, juegos al aire libre, una emocionante búsqueda del tesoro de Papá Noel, entre otras actividades.

El 24 de diciembre habrá una fiesta de la espuma, además de la cena de Navidad con actuación en directo. El 25 de diciembre llegará Papá Noel con dulces y habrá un photocall antes de la fiesta y la cena especial de Navidad. El 31 de diciembre los pequeños bailarán en la minidisco y tendrá lugar una elegante cena de Nochevieja. El día 1 de enero los viajeros podrán disfrutar de una actuación de una banda en directo y una noche inolvidable de karaoke.

Oblu Select Lobigili es un complejo exclusivo para adultos en el que escapar de la realidad y sumergirse en una experiencia íntima y exclusiva. Cuenta con un restaurante submarino único y un spa asombroso. Del 22 de diciembre al 9 de enero se podrá disfrutar de experiencias únicas: desde emocionantes excursiones de buceo y cruceros al atardecer, hasta relajantes sesiones de masaje y actuaciones en directo. También se podrá participar en una clase de repostería, crear exfoliantes personalizados, sumergirse en la cultura maldiva con una actuación tradicional, disfrutar de una fiesta en la piscina, o aprender sobre la vida marina. Además, se organizarán carreras de kayak en pareja y clases de cocina.

El 24 de diciembre tendrá lugar un cóctel de Nochebuena y el día de Navidad se celebrará una comida tradicional. En Nochevieja los huéspedes se podrán deleitar con un cóctel antes de la cena para despedir el año. El día de año nuevo tendrán la oportunidad de seguir festejando con una serie de espectáculos que durarán toda la tarde y parte de la noche.

Ya sea en familia o en pareja, estos programas de actividades navideños ofrecen una combinación perfecta de entretenimiento, gastronomía y momentos únicos que harán del viaje una experiencia inolvidable.