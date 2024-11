​Cómo conseguir un ordenador con el Kit Digital

En los últimos años, el Kit Digital ha supuesto un gran impulso para muchos autónomos y pequeñas empresas en España, facilitando enormemente el acceso a la digitalización y permitiéndoles competir con otras empresas del sector.

Pero, ¿sabías que ahora también puede cubrir la compra de un ordenador? Desde mayo de 2024, se ha ampliado la cuantía del bono, abriendo una nueva vía para adquirir dispositivos esenciales para la digitalización. ¿Te interesa saber cómo funcionan estas ayudas? A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos y cómo solicitarlas.

¿Qué es el puesto de trabajo seguro del Kit Digital?

El puesto de trabajo seguro es la nueva categoría digital que se enmarca dentro del Kit Digital y que incluye la adquisición de un ordenador a través de un modelo conocido como Device as a Service (DaaS). De esta forma, la empresa o el autónomo no solo obtiene el equipo de forma gratuita, sino también un año de soporte, mantenimiento y el software necesario para su funcionamiento.

Al finalizar este periodo, el beneficiario debe decidir si desea quedarse con el equipo o devolverlo al agente digitalizador. En el caso de que quiera quedárselo deberá abonar una única cuota final que no puede exceder el 15% del importe de la subvención...

No obstante, hay que tener en cuenta que, al formar parte de una estrategia digital más amplia, no puede solicitarse únicamente la ayuda para la compra del ordenador, sino que debe combinarse con otra solución de digitalización, como la gestión de redes sociales o la creación de una página web.

Requisitos para conseguir un ordenador con el Kit Digital

Para poder adquirir un ordenador dentro del marco del Kit Digital, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Ser autónomo o empresa con hasta 2 empleados: el Kit Digital, con la ampliación de los 1.000 € adicionales, está dirigido principalmente a microempresas y autónomos con menos de 3 empleados. Estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social: como es habitual en cualquier ayuda pública, el solicitante debe estar al día de sus obligaciones fiscales, por lo que no debe tener deudas pendientes con Hacienda ni con la Seguridad Social. No estar en situación de crisis: las empresas que están en concurso de acreedores o que cumplen los criterios para considerarse empresas en crisis no pueden beneficiarse del Kit Digital. El beneficiario debe abonar el IVA: aunque el valor del ordenador se cubre con el bono, el solicitante deberá hacerse cargo del IVA correspondiente, que se pagará al agente digitalizador al presentar la factura.

Cómo solicitar el ordenador del Kit Digital

El proceso de solicitud del Kit Digital es un proceso sencillo. Los pasos son los siguientes:

Paso 1: solicitud del bono Kit Digital

Lo primero que hay que hacer es solicitar el Bono Kit Digital. La cuantía es de 3.000 euros, de los cuales 2.000 € deben destinarse a soluciones como una página web, presencia en redes sociales o comercio electrónico, mientras que los 1.000 € adicionales pueden utilizarse para la adquisición del ordenador.

El proceso debe realizarse de forma online entre el 14 de junio de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Paso 2: contactar con un agente digitalizador

Una vez aprobada la ayuda, el siguiente paso es contactar con un agente digitalizador autorizado, que es quien se encargará de proporcionar el ordenador.

El agente digitalizador se encargará de entregar el ordenador y de su mantenimiento, prestando el soporte necesario y gestionando las licencias durante un año. En caso de que el valor del ordenador supere los 1.000 €, el beneficiario deberá abonar la diferencia.

Paso 3: firma del acuerdo y pago del IVA

Para formalizar la compra del ordenador, el beneficiario deberá firmar un acuerdo con el agente digitalizador, donde quedarán especificados todos los detalles del servicio. Además, deberá abonar el IVA correspondiente al valor del equipo en el momento de la entrega.

¿Y si ya me habían concedido el bono antes de esta nueva ayuda?

La respuesta es sí. El aumento de la cuantía del Kit Digital tiene carácter retroactivo. Esto quiere decir que, si previamente has recibido el bono de 2.000 €, podrás solicitar la ampliación para obtener los 1.000 € adicionales destinados a la compra del ordenador.

En este caso, no es necesario volver a presentar toda la documentación, solamente hay que acceder al expediente, elegir la opción correspondiente y firmar la conformidad. La concesión de la ayuda adicional es automática.

Como puedes ver, el Kit Digital es una excelente herramienta para impulsar la digitalización de tu empresa. Por eso, ¡no dudes en aprovechar la oportunidad!