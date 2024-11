Repara tu Deuda Abogados cancela 44.000 € en Alicante (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

La heladería en la que trabajaba la exonerada se vendió y ella se quedó sin empleo y con deudas Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 44.000 euros a una mujer en Alicante (Comunidad Valenciana).

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó cuando solicitó préstamos para pagar las tarjetas que tenía cuando aún trabajaba. Sin embargo, se quedó sin empleo cuando fue vendida la heladería en la que estaba. Ante dicha situación y sin esos ingresos, no pudo hacer frente a las deudas contraídas, las cuales fueron aumentando por los intereses abusivos generados”. Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante (Comunidad Valenciana) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Repara tu Deuda Abogados comenzó su tarea como despacho especializado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. En la actualidad, cuenta con más de 100.000 particulares y autónomos que han depositado en ellos su caso. Desde sus inicios, ha conseguido ya superar la cantidad de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

Algunos de los ya exonerados deciden explicar su historia para contar su experiencia y servir de aliciente para otros. Al haber conseguido ya la cancelación de su deuda, quieren que otros también experimenten los beneficios como, por ejemplo, salir de los registros de morosidad, dejar de recibir las angustiantes llamadas de los bancos y entidades financieras y solicitar nueva financiación en caso de desearlo.

El perfil de quienes se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o realizaron inversiones en él con resultados negativos, personas que han sufrido momentos complicados de trabajo o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.

El despacho está especializado en defender los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas y así procurar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.