Más vuelos, más conexiones: Plus Ultra expande su ruta Madrid-Lima

Plus Ultra Líneas Aéreas refuerza su presencia en el mercado latinoamericano con un incremento significativo en los vuelos entre Madrid y Lima. En respuesta a la creciente demanda, la aerolínea comenzará a operar seis vuelos semanales desde abril de 2025, con planes de aumentar aún más la frecuencia en julio. Este paso es una muestra clara del compromiso de la compañía con la expansión de sus operaciones y el fortalecimiento de la conexión entre España y Perú.

Liderazgo y visión de los directivos

Alejandro Delgado, director general de negocios, y Julio Martínez Sola, presidente ejecutivo, han liderado esta iniciativa con un enfoque en la mejora continua de los servicios ofrecidos por Plus Ultra. Delgado afirmó: “Nuestra prioridad es mejorar la conectividad y proporcionar más opciones a nuestros pasajeros”. Por su parte, Martínez Sola destacó la importancia de esta expansión como parte de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía.

Planes de expansión ambiciosos

La aerolínea inició operaciones en Lima en 2016 y desde entonces ha estado comprometida con el fortalecimiento de sus rutas hacia América Latina. Los nuevos vuelos, inicialmente los jueves y posteriormente los sábados, están diseñados para satisfacer la demanda creciente y ofrecer mayor flexibilidad a los viajeros. Las tarifas competitivas aseguran que Plus Ultra siga siendo una opción atractiva para quienes buscan volar entre Europa y Sudamérica.

Innovación en la flota

La modernización de la flota de Plus Ultra es un aspecto central de su estrategia de expansión. Con aviones Airbus A330 y A340, la aerolínea garantiza un viaje cómodo y eficiente para sus pasajeros. Estas aeronaves, con capacidad para hasta 299 personas, están equipadas con tecnologías que mejoran la experiencia a bordo y contribuyen a la eficiencia operativa.

Colaboraciones estratégicas para mejorar la experiencia

Plus Ultra ha establecido alianzas clave con operadores de trenes de alta velocidad en España y otras aerolíneas, ofreciendo a los pasajeros una experiencia de viaje más integrada. Estas colaboraciones facilitan la conexión con otros destinos y permiten a los viajeros disfrutar de itinerarios más fluidos y convenientes.

Sostenibilidad como pilar fundamental

La sostenibilidad es un eje central en las operaciones de Plus Ultra. La compañía ha adoptado diversas medidas para minimizar su impacto ambiental, incluyendo la mejora en la eficiencia de combustible y la reducción del uso de materiales no reciclables. Julio Martínez Sola reafirmó el compromiso de la aerolínea con la sostenibilidad: “Buscamos ser una referencia no solo en conectividad, sino también en responsabilidad ambiental”.

Compromiso con la excelencia en el servicio

La experiencia del cliente es una prioridad para Plus Ultra. La aerolínea se esfuerza por ofrecer un servicio que exceda las expectativas de los pasajeros, desde la atención en tierra hasta los servicios a bordo. Las opciones de entretenimiento, gastronomía y confort están diseñadas para hacer del viaje una experiencia agradable y memorable.

Impulsando el turismo y el comercio bilateral

La ampliación de la ruta Madrid-Lima no solo beneficia a los pasajeros, sino que también promueve el turismo y el comercio entre España y Perú. Plus Ultra juega un papel fundamental en la creación de oportunidades para el desarrollo económico y cultural, facilitando el intercambio y fortaleciendo los lazos entre ambas naciones.

La decisión de aumentar la frecuencia de vuelos es un reflejo del compromiso de Plus Ultra con la excelencia operativa y el crecimiento sostenido. Con un enfoque en la sostenibilidad, la innovación y la experiencia del cliente, la aerolínea continúa consolidando su posición como un líder en el mercado transatlántico, ofreciendo un servicio confiable y de alta calidad.