El corto 'Off the page' logra el Gran Premio en el III Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario

El cortometraje 'Off the page', codirigido por Joan Oliver Nadal y Diego Gómez Tejedor y protagonizado por Jacob Stankley y Peter Nikolas, se convirtió en el gran triunfador en la gala de entrega de premios del III Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario, SOCINE, organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, logrando no sólo el premio al mejor corto de ficción, sino también el Gran Premio del Festival.



Por tercer año consecutivo, el Teatro Zorrilla de Valladolid acogió una gala de entrega de premios de SOCINE, un evento que reunió, en una repleta sala, a autoridades, premiados y amantes del cine, en el marco de un certamen único en España en el que han participado a concurso un centenar de trabajos de más de una treintena de centros universitarios y de educación superior de todo el mundo, películas procedentes no sólo de España, sino también de Argentina, China, Chile, Francia, Guyana Francesa, Reino Unido, Irlanda, Irán o Rumanía.

El centenario escenario vallisoletano fue el epicentro de una gala que comenzó con un emotivo recuerdo a las familias afectadas por la DANA que ha azotado el levante español. Con Martín Luna como maestro de ceremonias, la velada combinó la proyección de cortometrajes ganadores, sus actuaciones y la emotiva presentación de la Escuela de Danza de Valladolid, que demostró el poder transformador de la danza a través de sus programas de inclusión.

La entrega de premios contó con la presencia del presidente del jurado del festival, Enrique Gato, del consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, y del rector de la UEMC, David García López, así como del vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor David Alonso Monge, de la Concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, del Concejal de Medioambiente, Alejandro García Pellitero, del director de la SEMINCI, José Luis Cienfuegos, y del Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, entre otros representantes de la cultura, política y sociedad castellano y leonesa. La UEMC decidió suspender en señal de respeto el vino español que ponía broche al evento, cuyo coste irá destinado a los damnificados por la catástrofe.

Los premiados

La película Off the page, del mallorquín Joan Oliver Nadal y el bilbaíno Diego Gómez Tejedor, cuenta como Phill está devastado después de escuchar del médico que su esposa morirá en unas horas. Sin embargo, su mundo cambia cuando se da cuenta de que vive dentro de una novela y es el protagonista, por lo que comenzará una odisea para encontrar al autor y conseguir salvar a su esposa, pero el autor escribirá cada obstáculo en su imaginación para detenerlo. Un proyecto con el que los creadores, que se conocieron cuando comenzaban Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, han recibido el primer premio en la categoría de cortometrajes de ficción y el reconocimiento del jurado. Los dos galardones permitirán a los jóvenes, que produjeron el corto a modo de Trabajo de Fin de Grado, hacerse con 4.000 euros, uno de los mayores del panorama nacional de certámenes de estas características.

El corto (R)ojo por (R)ojo, de la navarra Lucía Aparici Azanza, fue merecedor del segundo premio en la categoría, haciéndose también con el Premio Universitario del Público, elegido por la Comunidad UEMC tras el visionado público de las películas. Se trata de su primer cortometraje de esta también recién graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, y cuenta la historia de Caridad, quien ha ganado una lavadora en un sorteo de su peluquería. Su hija Helena cree que ese “armatoste” solo va a traer más gastos. Sin embargo, entre todas encontrarán una manera de rentabilizarlo. Las envidias aflorarán y Paloma hará todo lo posible por hundirles el negocio.

El mejor documental fue Vínculo, el trabajo fin de grado de la valenciana Lucía Silvestre Grau, también titulada por la Universidad de Navarra, que narra su encuentro fortuito con María en un autobús de regreso a Pamplona y en la que se reflexiona sobre la ausencia que se hace presente cuando alguien muere.

El segundo premio recayó en Retrato de grupo del realizador manchego José Ballesteros Mas, una “adaptación fallida” de un poema homónimo de Richard Brautigan, que termina “por no ser ni un poema ni una foto, o quizá, con suerte, con muchísima suerte, consigue ser las dos”.

Los premios individuales, principal novedad de la tercera edición, reconocieron el trabajo en la dirección al malagueño José Vega por Dominus Videt, un director cuyos trabajos han sido seleccionados en más de 200 festivales internacionales de 37 países, entre los que destacan varios calificadores a los Goya, cosechando casi 40 premios. En su corto nos presenta a Daniel y Javier, de trece y doce años, quienes han sido castigados y enviados al despacho del director del colegio. Mientras aguardan en la sala de espera a que el director los reciba, charlan sobre su presente y su futuro, pero hay algo que inquieta de manera particular a Javier… ¿qué ocurre exactamente cuando cruzas esa puerta?

El jurado premió también el trabajo en la interpretación de la madrileña Elena Lecuyer en el corto Quién eres, de la directora Carmen Viciano Semper, en la que hace el papel precisamente a Elena en un proyecto que reflexiona acerca de la memoria y la propia cordura en un contexto de relaciones cercanas.

Por último, el premio al mejor guion recayó en María Cazallas por su primer corto, enArmonía, descifrando la discapacidad, un documental que narra desde dentro como en un mundo lleno de adversidades, tres personas discapacitadas encuentran en la música un medio de desarrollo personal y emocional que los hace sentirse vivos y capaces de conseguir todo lo que se propongan.