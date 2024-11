Tips para practicar minimalismo digital en tu vida profesional

El mundo digital está lleno de tendencias, algunas de ellas ganan más notoriedad sobre otras y muestran buenos resultados para quienes las siguen en el ámbito requerido. Por otro lado, hay una nueva corriente que ha estado ganando terreno dentro del mundo profesional, y se trata del minimalismo digital.

Esta nueva tendencia está marcando un antes y un después para todas esas personas profesionales que pasan largas horas trabajando frente a un computador, de hecho, muchos han recomendado practicarla en la rutina diaria, ya que esta les ha dado buenos resultados.

Tendencias, encuestas y opiniones por parte de los profesionales

Una persona que trabaja en el ámbito profesional pasa mucho tiempo frente al computador, y esto para muchos puede resultar un tanto abrumador debido a que constantemente son bombardeados por un sinfín de alertas, anuncios y notificaciones de correo de su propio trabajo, incluso de los servicios que deben pagar mensualmente para estar al día.

De acuerdo con un informe de ExpressVPN quedó demostrado que dos de cada cinco personas han sufrido de fatigas a causa de este bombardeo constante de alertas más la carga que deben asumir en gestionar las tareas laborales diarias y el pago puntual de los servicios necesarios para realizar dichas actividades, incluso los de entretenimiento.

En la encuesta participaron 4000 personas de del Reino Unido; un 15 % señaló que la mayoría del tiempo se ha sentido fatigado por exceso de alertas recibidas por los servicios pagos, por otra parte, un 25 % manifestó sentir lo mismo, pero en pocas ocasiones.



¿Por qué practicar minimalismo digital?

El minimalismo digital es considerado como un tipo de “filosofía” en cuanto al uso de la tecnología donde se busca priorizar ciertas actividades sin dejar de lado otras que también tienen la misma relevancia para un individuo.

A su vez, se busca principalmente aprender a tener una gestión responsable y consciente de la tecnología y sobre el tiempo justo y necesario para realizar las tareas más importantes. Cabe destacar que esta corriente no busca poner a las personas en contra de la tecnología, sino mostrarles que puede ser usada de una mejor manera.

Tips importantes para practicar minimalismo profesional

Al tratarse de una corriente emergente que ha dado buenos resultados es importante tome en cuenta lo siguiente a la hora de comenzar a practicarla:

Tecnología necesaria y tecnología opcional: primero, se debe establecer qué tecnologías son realmente útiles para una persona y dejar de lado las que no cumplen con este propósito.

Por ejemplo, mantener las comunicaciones por medio de llamadas y mensajes en el trabajo es importante; compartir videos, fotos y contenido no relacionado no es útil.

Redes sociales: no deben usarse las redes sociales, en su lugar se recomienda hacer otras actividades como retomar un hobby, hacer deporte o acudir a reuniones sociales.

Establecer horarios: al retomar el uso de las redes sociales se debe establecer un horario estricto, por lo general, se recomienda disfrutar de las mismas un máximo de 2 horas por día.

Conclusión

Debe tomarse en cuenta que la tecnología debe usarse como una herramienta con fines productivos. Al gestionarla de manera coherente esta no tendrá un impacto negativo en la vida diaria de una persona a largo plazo en el ámbito laboral profesional.